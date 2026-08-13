Confirman otros 15 de años de cárcel para Miguel Krassnoff por desaparición de estudiante

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia de segunda instancia y confirmó la condena en contra del exbrigadier del Ejército Miguel Krassnoff Martchenko, por la detención y desaparición del estudiante de la Universidad de Chile Dignaldo Herminio Araneda Pizzini, en 1974.

Krassnoff, quien como miembro de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), en la cual se desempeñó como jefe de la Brigada Caupolicán, fue condenado a la pena de 15 años de presidio como autor del delito de secuestro calificado de la víctima, superando con esta sentencia más de mil años de cárcel por su participación en diversos delitos de lesa humanidad.

De esta manera, el tribunal de alzada capitalino confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia dictada por la ministra en visita extraordinaria Paola Plaza, del mismo tribunal, en diciembre de 2025.

La abogada querellante, Carolina Vega, del Estudio Caucoto, valoró el fallo, señalando que “la familia ha esperado décadas por un mínimo de justicia y esta sentencia constituye un hito significativo en ese sentido. Una nueva condena contra Miguel Krassnoff es un acto de justicia”.

Agregó que “la decisión de la Tercera Sala es acertada y representa un avance concreto en materia de verdad y reparación. Ahora, esperamos el actuar de la defensa del condenado y ante una eventual impugnación de la sentencia de segunda instancia, esperamos que la Corte Suprema confirme lo resuelto para que así la familia obtenga la justicia que tanto ha esperado”.

Araneda Pizzini fue identificado por testigos en el centro de detención clandestino de la DINA “Londres 38”, a cargo del mayor de Ejército Marcelo Moren Brito (fallecido) y del entonces capitán Miguel Krassnoff Martchenko. La víctima habría sido trasladada al cuartel 4 Álamos, desde donde desapareció y, pese a las gestiones realizadas por su familia, a la fecha se desconoce su paradero.

Los hechos

En el transcurso de la investigación la magistrada pudo comprobar que Araneda, que era militante del Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR) fue detenido el 10 de agosto de 1974 en La Reina, cuando a eso de las 2.30 de la madrugada un grupo de sujetos llegó hasta la calle Lynch Norte Número 57, donde se estaba hospedando, identificándose como agentes de la DINA (Araneda se había mudado desde Concepción hasta Santiago, fruto de la persecución contra integrantes y simpatizantes del MIR).

Tras ello, exhibieron una orden de allanamiento para la detención de otra persona, llevándose sin explicaciones a Dignaldo Araneda, quien fue identificado por testigos en el cuartel de la DINA “Londres 38”, en el centro De Santiago,

A la fecha de los hechos, la Dirección de Inteligencia Nacional estaba a cargo de Manuel Contreras Sepúlveda (fallecido), y las distintas unidades operativas y centros de detención a su cargo, como ocurre con Londres 38, dependían de la Brigada de Inteligencia Metropolitana, a cargo del entonces Mayor de Ejército César Manríquez Bravo (actualmente en estado de enajenación mental), recinto que funcionó desde fines de diciembre de 1973 hasta al menos septiembre de 1974.

A pesar de todas las diligencias llevadas a cabo por su familia y las acciones de búsqueda desplegadas en ejercicio de las acciones judiciales entabladas, no se logró dar con su lugar de destino, condición que se mantiene hasta la fecha.

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