El doble click en el anuncio de la histórica recapitalización de Codelco

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¡Buenas y feliz jueves! Wall Street sigue de fiesta a pesar de que la guerra en Irán sigue sin solución y el mercado de bonos está en su desafío más grande desde la crisis financiera de 2008. La tasa en los bonos del Tesoro a 30 años están por sobre el 5% hace al menos 3 semanas y la nueva emisión de bonos a 10 años tuvo la tasa más alta en 18 años .

El catalista del rally esta semana fueron las cifras de inflación de julio en Estados Unidos. Confirmaron las proyecciones y eso hizo que los inversores redujeran sus apuestas de que la Reserva Federal prepara una alza de tasas en septiembre.

Acá la megarreforma sigue dominando la agenda pero en Hacienda ya preparan su próximo gran proyecto: una nueva reforma al mercado de capitales, o MK4. Historia en desarrollo.

También generó ruido político la reaparición del exPresidente Gabriel Boric. Fue en el lanzamiento del nuevo libro de Eugenio Tironi sobre su gobierno. Boric habló largo e hizo varias autocríticas. Entre ellas la de los retiros a las AFP y haber minimizado la agenda de seguridad. “Los retiros fueron un gran error, es de las cosas que en política me parece que estuvieron mal”.

En esta edición de El Semanal: el nuevo presidente del Consejo Consultivo Previsional advierte de reabrir el debate sobre la reforma de pensiones pero reconoce que existen riesgos en la implementación de la licitación de stock y los fondos generacionales; un doble click en el anuncio de recapitalización de Codelco; la mala semana de MBI; y Falabella la vuelve a romper de la mano del banco.

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LA MESA: NO HAY QUE REABRIR EL DEBATE SOBRE PENSIONES

Pedro Pizarro ante presión para postergar parte de la reforma de pensiones: “Es una buena reforma. Si seguíamos postergando, los perjudicados eran los que esperaban una mejora en sus pensiones”.

En su paso por La Mesa, el presidente del Consejo Consultivo Previsional reconoce que existen riesgos en la implementación de la licitación de stock y los fondos generacionales, ambos implicarán movimientos relevantes de activos y podrían coincidir temporalmente. “La suma de la licitación de stock y los fondos generacionales en un mismo año es el impacto que se tiene que medir”.

Poner paños fríos, pero no frenar la reforma. En momentos en que desde la industria previsional han surgido voces pidiendo postergar algunos de los cambios que vienen, Pizarro defendió el acuerdo alcanzado.

Una señal de que el sistema en Chile sigue siendo buen negocio para las AFP es que esta semana Prudential anunció su salida de la mayoría de los mercados emergentes, pero no Chile. Acá es socia con la CChC y controla AFP Hábitat.

¿Postergar entonces? No necesariamente, pero tampoco descarta ajustes al calendario si sirven para reducir riesgos.

Su postura es que antes de cambiar la ley hay que explorar las herramientas del regulador:

“Yo agotaría la vía administrativa antes de eventualmente volver a abrir una discusión legislativa”. Y explica por qué: “Reabrir la discusión legislativa tiene riesgos. Puede ser como reabrir una caja de Pandora”.

Además, apunta a que los beneficios de la reforma ya se están viendo en la baja de la brecha en lo que reciben entre hombres y mujeres. También destaca la reciente mejora y mayor alcance de la PGU.

También pone presión sobre la industria. La licitación de stock fue incorporada para aumentar la competencia y facilitar la entrada de nuevos actores. Para Pizarro, ese objetivo debe medirse y no darse por garantizado:

“Si después de un par de licitaciones de stock la competencia no aumenta, habrá que reconocer que el objetivo buscado no se consiguió por esa vía”.

Lo que quedó pendiente. Hay un elefante en la pieza que la reforma prácticamente no tocó: la edad de jubilación. Pizarro reconoce que entre los técnicos existe bastante consenso sobre la necesidad de abordar el tema, pero sostiene que políticamente hoy es casi imposible.

Y pone una condición previa: “No sacas nada con aumentar la edad de jubilación si para una persona de cierta edad encontrar trabajo se hace imposible. Primero hay que resolver el mercado laboral”.

La conversación completa en La Mesa de El Mostrador aborda además la sostenibilidad fiscal de la PGU. Para verla completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad

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MBI Y LOS SINSABORES DE UNA SEMANA COMPLICADA

No ha sido una buena semana para MBI Inversiones. La boutique financiera y gestora de fondos considerada una de las aristócratas de la industria fue multada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por ofrecer instrumentos de riesgo dirigidos a inversionistas institucionales (o calificados) a 121 clientes que no tenían ese perfil.

La CMF explica que el objetivo de estas normas es que los intermediarios ofrezcan a sus clientes productos que sean adecuados para su perfil de riesgo. La multa es de $ 10 millones.

La multa se anunció en la misma semana en la que un informe que dio vueltas por Sanhattan muestra que MBI fue una de tan solo dos corredoras de bolsa que perdieron plata en la primera mitad del año. La pérdida se debe a que la corredora tiene un modelo de negocios en el que coinvierte con sus clientes y tiene un porcentaje muy relevante del patrimonio en acciones.

Se estima que administra una cartera propia de más de $50.000 millones, que mostró pérdidas, especialmente en los primeros tres meses del año. MBI habría perdido más de $ 3.000 millones en los primeros 6 meses del año. A modo de comparación, entre las corredoras no bancarias, LarrainVial domina el mercado de las corredoras no bancarias con utilidades de $8.600 millones. Credicorp fue la única otra corrredora con números rojos, pero su presencia en el mercado es pequeña.

En esa cartera hay acciones de Itau Chile, CMPC, Entel, Cencosud y CCU, entre otras. Todas con un primer semestre complicado.

¿Posible efecto Saieh? Lo que sorprende en el mercado es que el 50% de la cartera esté en acciones de Itaú Chile. Hay que recordar que el banco brasileño fue el que compró Corpbanca al empresario. MBI fue uno de los principales compradores del famoso bono de CorpGroup de US$ 500 millones que entró en default. En el mercado especulan que esa exposición a las acciones de Itaú Chile puede que esté relacionado con el cuestionado bono (estaba prendado a las acciones de Itaú)

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Un mensaje de Novandino

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DOBLE CLICK EN LA CAPITALIZACIÓN DE CODELCO

Codelco: el anuncio de los US$2.400 millones tapa una discusión mucho más incómoda. Cerca de US$2.100 millones corresponden al efecto contable de Nova Andina y no a caja. O sea el cash son solo US$ 300 millones. El anuncio alivia a Codelco, pero no resuelve el problema estructural de una empresa que lleva casi 15 años con flujo de caja libre negativo.

El verdadero debate es cómo romper el círculo de deuda, inversiones y retiros fiscales.

Doble click. El Gobierno anunció con bombos y platillos que, por primera vez en más de 50 años, Codelco podrá retener el 100% de las utilidades de 2025: US$2.423 millones. Es una buena noticia para una empresa ahogada por deuda y necesidades de inversión. Pero hay una letra chica importante: la mayor parte de esos US$2.400 millones no existe en caja.

La paradoja. Si Hacienda hubiese exigido esos US$2.000 millones asociados a Nova Andina, Codelco habría tenido que endeudarse para entregarle al Fisco una utilidad contable que nunca recibió en efectivo. Y eso en un año en que ya tuvo que levantar alrededor de US$3.000 millones para financiar su flujo de caja libre negativo. Por eso, la decisión del Gobierno tiene lógica financiera, pero no significa que el Estado esté inyectando US$2.400 millones frescos a la minera ni que genere por sí misma mayor espacio de endeudamiento fiscal.

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SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Falabella desafía el consumo débil y gracias a su negocio bancario logra su mejor 2T operacional de su historia. Los resultados contrastan con las débiles cifras de Cencosud y SMU, que reportaron fuertes caídas en sus resultados netos. En el caso del holding de los Paulmann, registró una pérdida neta y una caída en las utilidades operacionales. El holding de Álvaro Saieh reportó un desplome en las ganancias netas de 91%.

En el mercado dicen que los números de Falabella siguen sorprendiendo pese a un consumo regional todavía débil. El grupo cerró el segundo trimestre con una utilidad de US$242 millones, excluyendo el efecto de fair value, un aumento de 14% interanual y, según la compañía, su mejor segundo trimestre a nivel operacional. Los ingresos crecieron 10%, a US$3.781 millones, y el EBITDA 7%, hasta US$549 millones.

El gran motor vuelve a ser Banco Falabella. Sus ingresos crecieron 26%, mientras la cartera de colocaciones aumentó 18% hasta US$8.700 millones. Además, las compras con sus medios de pago avanzaron 17% y durante el trimestre abrió más de 810 mil cuentas y tarjetas.

Ojo con la letra chica de las utilidades. Incorporando la revalorización de activos, Falabella ganó US$330 millones, pero esa cifra es casi 17% inferior a la del 2T25 debido precisamente a las diferencias en fair value. Por eso, para mirar el desempeño del negocio, la compañía pone el foco en la utilidad sin ese efecto contable: ahí el crecimiento es de 14%.

La mejora es bastante transversal. Falabella Retail aumentó sus ingresos 10%, con el canal online creciendo 21%; Tottus avanzó 11%, con su e-commerce disparándose 34%; y Sodimac creció 4%, aunque sigue enfrentando un escenario más complicado ligado a la construcción. Mallplaza, en tanto, elevó su EBITDA 10%.

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– La nueva complicación en el ya complicado Caso Sartor. En medio de las audiencias de formalización, la Corte Suprema mete una cuña importante en la causa. Esta semana dejó sin efecto la resolución con que la CMF revocó en diciembre de 2024 la autorización de Sartor AGF y ordenó su liquidación.

El máximo tribunal no dice que las irregularidades atribuidas a la gestora no existieron: concluye que la CMF actuó ilegalmente al sancionarla sin seguir previamente un procedimiento sancionatorio formal. El corazón del fallo es el debido proceso. Para la Suprema, revocar la licencia por “infracciones graves” o una administración “manifiestamente negligente” no era una mera medida preventiva del regulador, sino una sanción. La CMF auditó, hizo observaciones y revocó directamente la autorización, pero sin formular cargos ni abrir las etapas de descargos y prueba. Eso, dice la Corte, limitó el derecho a defensa de Sartor.

Los abogados de Sartor desde el inicio apostaron a esta estrategia jurídica. La paradoja es que la propia CMF terminó validando, indirectamente, esa tesis. Después de la primera revocación abrió un procedimiento sancionatorio formal y, en noviembre de 2025, volvió a quitarle la autorización. Para la Suprema, ese segundo proceso demuestra precisamente que la medida original tenía naturaleza sancionatoria y requería todas las garantías correspondientes.

Ojo con el alcance: el fallo no significa que Sartor automáticamente vuelva a operar ni derriba todo lo que vino después. La Suprema deja expresamente a salvo las actuaciones y procedimientos posteriores de la CMF. Por ahora, lo que cae es la resolución original de diciembre de 2024 por un vicio en la forma en que fue adoptada, no la posterior sanción dictada después del procedimiento formal.

Donde el fallo puede adquirir especial importancia es en la arista penal.

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– Pensiones: la PGU y la reforma de pensiones están acortando la brecha de genero. Los primeros datos muestran el impacto de los nuevos beneficios para las mujeres: la brecha se reduce a la mitad. Pero el informe de la Superintendencia de Pensiones advierte que el problema de fondo sigue estando en el mercado laboral: la brecha entre hombres y mujeres comienza mucho antes de jubilar.

El informe pone números a una realidad que no es sorpresa: las mujeres siguen llegando a la jubilación en una posición considerablemente más débil que los hombres. La novena edición compara las brechas de género tanto en el sistema de pensiones como en el Seguro de Cesantía, utilizando información de AFP, AFC e IPS actualizada principalmente a diciembre de 2025 y marzo de 2026.

La reforma comienza a mover la aguja. El informe incorpora por primera vez los efectos de las nuevas prestaciones de la reforma previsional, cuyos pagos comenzaron en enero: el Beneficio por Años Cotizados (BAC) y la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida (CEV). Esta última fue diseñada precisamente para compensar parte del castigo que implica para las mujeres vivir más años.

Las cifras oficiales muestran que la brecha promedio que hay entre la pensión autofinanciada de mujeres versus la de hombres es de -42,6%. La PGU la reduce a -27% y al incorporar los beneficios del Seguro Social Previsional baja a -22%.

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– Casino de Viña en riesgo de cierre en dos años. Esta semana se supo que la recepción de ofertas realizada por la Superintendencia de Casinos de Juego para las plazas de Pucón, Coquimbo, Viña del Mar e Iquique fue decepcionante. Para Iquique y Viña del Mar no se presentaron ofertas y para Coquimbo y Pucón solo hubo un oferente y con una oferta económica menor a la comprometida por las empresas que renunciaron.

El caso más complejo es el del histórico Casino de Viña, ya que, al renunciar el operador actual, este funciona hasta el 13 de septiembre de 2028 y, a partir de esa fecha el casino deberá cerrar. En la industria creen que eventualmente eso no va a suceder, pero que no se ve una solución fácil.

En la industria estiman que el fracaso era previsible dadas las exigencias de las condiciones especiales de las bases técnicas, las que afectaban la libre competencia y hacían poco interesante postular.

Las mismas fuentes apuntan a que “las condiciones especiales de las bases técnicas mantenían la exigencia de ofertas económicas mínimas elevadas, requerimientos de infraestructura comunal con montos de inversión elevados y la obligación de desarrollar proyectos sin evaluación de su rentabilidad, tales como las exigencias de construir y habilitar centros de convenciones”.

Ahora falta que se realice la audiencia pública que el Tribunal de la Libre Competencia convocó para el 9 de septiembre, donde se escucharán las presentaciones de terceros respecto de las licitaciones.

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– Nvidia lleva la fiesta de la IA a Wall Street. La inteligencia artificial se está convirtiendo en una gigantesca apuesta de crédito. El King Kong de las chips para IA anunció que se asoció con BlackRock, Apollo, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs y KKR para movilizar hasta US$500.000 millones para financiar data centers, chips e infraestructura.

Entiendo la jugada de Nvidia: en vez de seguir actuando como una especie de financista de sus propios clientes, traslada buena parte del riesgo a Wall Street. Pero aparece una nueva pregunta: ¿Qué pasa con toda esa deuda si los retornos de la IA tardan más de lo previsto? El mercado tomó nota: Nvidia cayó 2,8% tras conocerse el plan.

Larry Fink, CEO de BlackRock, habló incluso de una nueva era de “ingeniería financiera”. The New York Times dice que si funciona, “será una genialidad”. Si no, podríamos estar viendo cómo comienza a inflarse la próxima burbuja de crédito.

¿Y nosotros? BlackRock es uno de los principales administradores de las platas de las AFP en el exterior. Habría que ver si indirectamente esa nueva ingeniería financiera nos toca.

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