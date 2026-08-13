De “31 Minutos” a “Los 80”: producciones audiovisuales serán preservadas como patrimonio chileno

La colaboración entre el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y la Cineteca Nacional concretó la iniciativa para la recuperación, conservación y digitalización de 248 producciones audiovisuales chilenas del Fondo CNTV entre 1993 y 2010. El acuerdo nace de la importancia del patrimonio chileno y el resguardo de la historia.

La presidenta del CNTV, Eliana Rozas, comentó que “hoy no firmamos solo un acuerdo administrativo; asumimos la responsabilidad de resguardar una parte esencial de la evolución de la televisión chilena de alta calidad, que es al mismo tiempo parte importante de nuestra memoria audiovisual. A través de este acuerdo aseguramos que estas obras vuelvan a circular para la ciudadanía, que continuará reconociéndose en ellas”.

El proceso significará la recuperación, conservación y digitalización que evitará daños físicos a sus copias originales y, además, consolidará las obras como parte del patrimonio audiovisual de Chile. Entre las obras más conocidas que serán preservadas se encuentran 31 minutos, Los 80, Diego y Glot, 12 días que estremecieron Chile, Gen Mishima, Réquiem de Chile, Mentes brillantes, entre muchas otras.

Se destacó especialmente el impacto de 31 minutos por su influencia en el país y el extranjero. La serie que trajo personajes emblemáticos como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque o Juanín Juan Harry fue destacada por su valor en la memoria cultural chilena. Su última presentación en Lollapalooza y Tiny Desk volvieron a demostrar la importancia de las producciones chilenas.

“Nuestro propósito es que estos contenidos puedan llegar a personas de todo Chile, fortaleciendo el acceso a la memoria audiovisual y asegurando que las nuevas generaciones también puedan conocer este valioso legado”, indicó el director de la Cineteca Nacional, Marcelo Morales.

El primer hito de la colaboración se realizó con el preestreno de la serie Arrau. Dirigida por Cristián Vega, la historia sigue el camino hacia la música del afamado pianista chileno Claudio Arrau León. La obra se adjudicó el Fondo CNTV 2023 y representa el convenio entre las instituciones por mantener el apoyo sobre las producciones nacionales.