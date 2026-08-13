EE. UU. incluye a Chile entre 40 economías con riesgo de transbordo ilegal desde China

Estados Unidos incluyó a Chile en un listado de 40 economías que, a juicio de la administración de Donald Trump, presentan un “alto riesgo” de ser utilizadas para el transbordo ilegal de mercancías chinas. La maniobra permitiría modificar el origen aparente de los productos y eludir los aranceles aplicados por Washington.

De acuerdo con BioBioChile, la Casa Blanca expuso la advertencia en el informe “The Great Transshipment Scam” (“La gran estafa del transbordo”), cuya portada utiliza la imagen del caballo de Troya.

El documento sostiene que Estados Unidos enfrenta un desafío creciente por el envío ilegal de bienes a través de terceros países para evadir aranceles y otras medidas comerciales.

Según el informe, después de que Washington impusiera gravámenes a China en 2018, exportadores comenzaron a redirigir productos por otras jurisdicciones. Allí, mediante procesos de ensamblaje, terminación, reempaque, reetiquetado o modificación de documentos, las mercancías podían adquirir la apariencia de haber sido producidas en otro país.

Chile en el tercer nivel de riesgo

La Casa Blanca dividió a las 40 economías en tres categorías. El primer nivel reúne a países y bloques con grandes volúmenes de bienes vinculados con China y amplias plataformas exportadoras hacia Estados Unidos. En este grupo figuran Canadá, la Unión Europea, India, Israel, Japón, México, Corea del Sur y Taiwán.

El segundo nivel incluye economías con un volumen significativo de transbordo y una mayor integración en las cadenas de suministro o en los canales de reencaminamiento de mercancías chinas. Allí aparecen Brasil, Indonesia, Malasia, Tailandia, Turquía y Vietnam.

Chile quedó en el tercer nivel, reservado para economías más pequeñas y con menores volúmenes de transbordo, pero que presentan “ventajas específicas”. El informe menciona, entre ellas, bajos costos laborales, zonas francas permisivas, acceso a puertos estratégicos, depósitos aduaneros, capacidad aduanera limitada, operaciones especializadas de ensamblaje o acceso preferencial al mercado estadounidense.

En ese mismo segmento fueron ubicados Argentina, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Perú y Panamá, entre otras economías.