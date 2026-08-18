Ranking THE: Universidad regional destaca entre las líderes de Chile en Ciencias Físicas

La investigación desarrollada por la Universidad de La Serena recibe un nuevo reconocimiento internacional. En esta oportunidad, la institución fue incluida en el Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026 (THE by Subject 2026), una de las principales mediciones internacionales que evalúan el desempeño de las universidades en distintas áreas del conocimiento.

En la categoría de Ciencias Físicas, la USerena se ubicó entre las universidades chilenas mejor posicionadas, alcanzando la segunda de las dos bandas de clasificación obtenidas por instituciones nacionales. Asimismo, fue la única universidad de la Región de Coquimbo clasificada en esta área.

El resultado da cuenta del desempeño institucional en una de las 11 áreas del conocimiento evaluadas por el ranking THE a nivel mundial, a partir de 18 indicadores agrupados en cinco pilares: enseñanza, entorno de investigación, calidad de la investigación, proyección internacional e interacción con la industria. El área de Ciencias Físicas comprende disciplinas como física, química, matemáticas, estadística, astronomía, geología y las ciencias de la Tierra, ambientales y marinas.

Una estrategia institucional para fortalecer la investigación

Para la Rectora, Dra. Luperfina Rojas, este resultado se enmarca en un proceso institucional sostenido de fortalecimiento de las capacidades académicas y de investigación. “Este reconocimiento es consecuencia de un esfuerzo institucional sostenido, que responde a los lineamientos establecidos en nuestro Plan de Desarrollo Institucional y que hemos venido impulsando en las distintas áreas disciplinares. El fortalecimiento de la investigación, la generación de conocimiento y el desarrollo de capacidades académicas forman parte de una estrategia transversal que busca consolidar a la Universidad como una institución de referencia en la Región de Coquimbo y con una presencia cada vez más significativa en el ámbito nacional e internacional. Que nuestros resultados sean reconocidos en distintas mediciones internacionales da cuenta de que este esfuerzo está avanzando en la dirección que nos hemos propuesto”.

Cuatro reconocimientos internacionales en menos de un año

El resultado obtenido en THE by Subject 2026 se suma a otros reconocimientos alcanzados por la institución durante el último año. En Nature Index 2026, alcanzó el 14º lugar entre 47 universidades chilenas, ubicándose dentro del Top 15 nacional. Por su parte, en CWUR 2026, la institución ingresó por primera vez al grupo de las 2.000 mejores universidades del mundo, alcanzando la posición 1.951 a nivel global.

Destaca además su desempeño en Research.com 2025/2026, donde USerena obtuvo el 11º lugar nacional y el 1.825 a nivel mundial, con presencia destacada en áreas como Astronomía y Astrofísica, Física, Ecología y Ciencias Biológicas y Ciencias Ambientales.