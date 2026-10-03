Datavoz: pese a mucho margen en contra, Boric se sitúa con mejor liderazgo político que Kast

El expresidente Gabriel Boric encabezó las menciones espontáneas de liderazgo político positivo en septiembre, con un 16,7%, y desplazó al segundo lugar al Presidente José Antonio Kast, quien obtuvo un 15,1%. Así lo reveló la nueva medición del Monitor de Liderazgos Políticos de Datavoz, correspondiente a septiembre pasado.

La encuesta describió una tendencia al alza entre los líderes políticos apreciados como positivos: con solo un 5,42 % en mayo, Gabriel Boric se anotó un salto importante en agosto, cuando se sentó en un 15,31%, lo que lo dejó menos de un punto por detrás de José Antonio Kast (16,02 %) y en segundo lugar del total.

Sin embargo, es de resaltar que también es parte de los liderazgos peor evaluados, alcanzando el tercer lugar por segundo mes consecutivo (15,50 y 14,76 en agosto y septiembre, respectivamente). Las únicas figuras que lo sobrepasaron en esta edición fueron el propio Kast (41,98 %) y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (22,14 %). En cualquier escenario, el exmandatario cerró el mes con una evaluación positiva de dos puntos, dejando atrás la evaluación neutra de agosto (-0,2%).

Entre las razones de sus menciones positivas se encuentran su honestidad y transparencia (17 %), empatía y cercanía (17 %) y su comunicación efectiva (9 %), mientras que sus falencias fueron identificadas en desconocimiento e ignorancia (15 %), fracaso y desorden (10 %) e insulto y descalificación (9 %).

Gestión de Kast comienza a comerse sus fortalezas

El contraste principal de Gabriel Boric es el actual Presidente. Si bien José Antonio Kast es identificado como el segundo mejor liderazgo político (15,10 %), sus menciones negativas se dispararon, alcanzando el primer puesto con 41,98%, casi doblando al segundo puesto, Jorge Quiroz (+19,84 pp.) y aumentando en casi ocho puntos respecto de la medición anterior.

En el caso de Kast, las menciones negativas están asociadas principalmente a “mentira y falsedad”, con un 21%, y “falta de liderazgo”, con un 14%. También aparecen el desconocimiento, la falta de acción y resolución, la incompetencia, el fracaso y la desconexión con la realidad. El Presidente conserva, al mismo tiempo, una base que valora su gestión y capacidad para realizar cambios, su firmeza, sus propuestas concretas y su promesa de orden.

“En septiembre vemos dos trayectorias que avanzan en sentidos opuestos. Kast aún conserva atributos que fueron centrales en su ascenso, como la capacidad de gestión y de impulsar cambios, la firmeza y las propuestas concretas, pero esas fortalezas pierden peso frente a percepciones negativas asociadas a la mentira, la falsedad y la falta de liderazgo. Frente a ese deterioro, Boric surge como el ave fénix: reaparece desde una posición que parecía debilitada, recupera centralidad política y vuelve al primer lugar de las menciones positivas. Es una señal de la rapidez con que el capital político puede erosionarse desde el poder y reconstruirse desde la oposición”, explica la socia fundadora de Datavoz, Paulina Valenzuela.

El trabajo de campo, realizado entre el 16 y el 28 de septiembre, coincidió con un período complejo para La Moneda. Durante esos días, el Gobierno sufrió la derrota por un voto de la reforma constitucional que buscaba ampliar el plazo de detención de migrantes en situación irregular para facilitar su expulsión. A ello se sumó la controversia por la adhesión de Chile al “Escudo de las Américas”, iniciativa impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump. La decisión permitió que Boric reapareciera en la primera línea política junto a Michelle Bachelet, con quien pidió públicamente al Gobierno reconsiderar la incorporación del país a esa alianza.

Si bien desde la consultora recuerdan que los resultados no pueden atribuirse a un episodio específico, la medición recoge un mes en que el Ejecutivo debió defender su conducción en materias económicas, migratorias y de política exterior, mientras Boric recuperó presencia como voz opositora.