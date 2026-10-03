Cruz-Coke califica de “excesiva, innecesaria y marginal” la rebaja a Cultura

El debate por el Presupuesto 2027 abrió una pregunta que va más allá de los $49 mil millones que perderá el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: ¿por qué esta cartera absorbe un ajuste de 10,1%, cuando Hacienda planteó inicialmente una reducción general de 3%? Según la metodología utilizada por el Ejecutivo, Cultura pasará de una base comparable de $489.899 millones en 2026 a $440.518 millones en 2027.

La magnitud de la rebaja es precisamente lo que cuestiona el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), quien, además, fue ministro de Cultura durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. “Es una noticia lamentable. Ha habido un persistente problema de criterio desde la Dirección de Presupuestos respecto de Cultura desde el inicio del gobierno”, sostiene.

Cruz-Coke dice comprender el escenario de restricción fiscal y señala que no esperaba un aumento de recursos para la cartera, pero sí “al menos, continuidad”. A su juicio, la reducción de 10,1% resulta “excesiva, innecesaria y marginal en el total del presupuesto nacional”, pero “determinante” para Cultura. De ahí su pregunta: “¿qué ahorro sustancial supone realmente al erario nacional?”

La comparación adquiere mayor relevancia al observar dónde se concentra el ajuste. Las iniciativas de inversión patrimonial disminuyen 16,2%, mientras el Fondo del Patrimonio Cultural cae 45,3%, desde $5.774 millones a $3.160 millones. El

Es precisamente el Fondo del Patrimonio el que Cruz-Coke utiliza como ejemplo para cuestionar el criterio aplicado por la Dirección de Presupuestos. “¿Cómo explica Dipres el criterio de aplicar una rebaja del 45% en Fondo del Patrimonio Cultural?”, pregunta. Y recuerda que fue creado después del terremoto de 2010, durante su período como ministro, como una herramienta para acelerar la reconstrucción y generar empleo.

“Lo creamos para el terremoto de 2010 con el Presidente Piñera siendo yo ministro. Es una herramienta rápida para crear empleo en reconstrucción y muy necesaria mientras no tengamos una nueva Ley de Patrimonio aprobada”, afirma.

La discusión tiene además un antecedente. Durante marzo, cuando el Gobierno anunció el primer ajuste presupuestario de la administración, el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, defendió la reducción argumentando que existía “un gasto excesivo en cultura” y que la cartera había registrado una subejecución de recursos durante el período anterior. En junio explicó que el presupuesto que recibió el ministerio presentaba una subejecución cercana al 12% y que el ajuste buscaba adecuar los recursos a su capacidad efectiva de ejecución.

Ese argumento permite entender la posición del Ejecutivo: el Ministerio ha planteado que la reducción no equivale necesariamente a eliminar capacidades o programas, sino a ajustar los recursos a niveles de ejecución y a las prioridades fiscales de la administración. Sin embargo, el proyecto 2027 vuelve a concentrar recortes importantes en inversión cultural y patrimonial, lo que reabre la discusión sobre si el criterio aplicado responde principalmente a eficiencia presupuestaria, a la capacidad de ejecución o a una redefinición de las prioridades de la política cultural.

Cruz-Coke plantea una posición distinta incluso desde la centroderecha. “El apoyo a la labor del ministro Undurraga debe constar de recursos suficientes para llevar adelante un programa de Cultura sólido. Desde la centroderecha, por trayectoria, hemos defendido la importancia de la cultura y las artes en la vida nacional”, señala.

Por eso, el senador espera que la discusión parlamentaria modifique las cifras propuestas por el Ejecutivo. “Confío en que el Presidente Kast repondrá estos recursos para tener continuidad en la discusión presupuestaria”, afirma.

La controversia recién comienza a trasladarse al Congreso. La Dirección de Presupuestos ha establecido que la discusión del proyecto 2027 continuará durante octubre y que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, expondrá el Informe de Finanzas Públicas ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el martes 6 de octubre.

Así, la pregunta que queda instalada no es solamente cuánto debe reducirse el presupuesto de Cultura, sino qué criterio explica que la cartera reciba un ajuste de esta magnitud y por qué determinadas áreas —en particular patrimonio e infraestructura— concentran reducciones muy superiores al promedio del ministerio. La respuesta de Hacienda durante la tramitación presupuestaria permitirá establecer si se trata de una decisión derivada de la ejecución de los programas, de una reasignación de prioridades o de ambas.