Hachazo en presupuesto de Cultura

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¡Hola! Llegó la primavera y se nota por la cantidad de festivales y eventos culturales en todo Chile. Hay para regodearse.

Por lo pronto, este sábado se presentará en la Gran Sala Sinfónica Canto para una semilla, obra de Luis Advis compuesta a partir de las décimas autobiográficas de Violeta Parra e interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.

Este fin de semana, además, se celebra el festival de derechos humanos MUDA en el Estadio Nacional, con una multitud de artistas y actividades.

En los mismos días se desarrollará en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), sede Parque Forestal, la feria MATERIA IMPRESA, que reunirá a una comunidad nacional e internacional que crea libros, fanzines, archivos, experimentos gráficos, publicaciones raras, híbridas, personales o colectivas, láminas, estampas, impresiones en otros formatos y soportes.

El domingo además se celebra Día de la Música Chilena, con actividades en Santiago, Valparaíso y Coquimbo.

El próximo martes comienza también el Santiago Festival de las Artes, que transformará la capital en un circuito cultural abierto y gratuito, que incluye galerías, museos, talleres de artistas, colecciones privadas y espacios independientes, con una programación pensada para celebrar el arte en diferentes puntos de la ciudad.

Por si esto fuera poco, el próximo fin de semana será el turno de la tradicional Primavera del Libro en la Estación Mapocho, así como la Furia Ilustrada en el GAM.

Y como Santiago no es Chile, es lunes comenzará en Antofagasta una nueva edición de Identidades Festival Internacional de Artes Escénicas en el Desierto de Atacama, evento que entre el 5 y el 12 de octubre volverá a convertir las Ruinas de Huanchaca en uno de los principales escenarios interculturales del norte de Chile.

Además, en esta edición: la fallida fiesta electrónica en el desierto florido, el bailarín chileno de Shakira y el gonfoterio hallado en Tagua Tagua y, por supuesto, lo que ocurrió con el presupuesto de cultura, tema con el cual abrimos el newsletter de esta semana.

Bonus track: la entrevista de Emilia Aparicio al líder de Electrodomésticos, Carlos Cabezas, que actuará este fin de semana en el festival MUDA en el Estadio Nacional.

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HACHAZO EN PRESUPUESTO DE CULTURA

Terremoto en el mundo de la cultura: este viernes se filtró la partida del Presupuesto 2027 y reveló que el Gobierno quiere una reducción de 10,1% para el área. Consulté al respecto en el Ministerio de las Culturas, pero me dijeron que no hablarán por el momento.

Hay casos en que el apoyo financiero simplemente desaparece , como es en el caso del Centro de Extensión de la Universidad de Chile ($2.161 millones) y el programa de Fomento y Desarrollo de Ecosistemas Creativos ($507 millones).

, como es en el caso del Centro de Extensión de la Universidad de Chile ($2.161 millones) y el programa de Fomento y Desarrollo de Ecosistemas Creativos ($507 millones). Asimismo, entre los programas que sufren fuertes recortes están Mejoramiento Integral de Bibliotecas (-57,9%), el Pase Cultural (-50%), el programa de Sitios de Memoria (-25,3%), el Fondo del Libro (-17,6%), y el Centro de Recursos de Lectura, Aprendizaje y Bibliotecas Escolar CRA-Subsecretaría de Educación (-8,4%).

están Mejoramiento Integral de Bibliotecas (-57,9%), el Pase Cultural (-50%), el programa de Sitios de Memoria (-25,3%), el Fondo del Libro (-17,6%), y el Centro de Recursos de Lectura, Aprendizaje y Bibliotecas Escolar CRA-Subsecretaría de Educación (-8,4%). Las reacciones no se hicieron esperar. “¿De qué sirve medir la comprensión lectora si al mismo tiempo se recortan los recursos para que las personas accedan a libros?”, criticaron desde la asociación Editoriales de Chile.

“Alguien que en determinado momento parecía representar una esperanza de respeto por el sector artístico cultural, se transformó en la más aberrante decepción”, criticó Mario Rojas, presidente de la Unión Nacional de Artistas, apuntando directamente al ministro del área, Francisco Undurraga.

Por su parte, Pablo Dittborn, uno de los pesos pesados del mundo editorial, me dijo que “los recortes no le gustan a nadie y menos a quienes han sido beneficiados. No existe ninguna capacidad de autocrítica para aceptarlos”.

“Es una noticia lamentable. Ha habido un persistente problema de criterio desde la Dirección de Presupuestos respecto de Cultura desde el inicio del gobierno”, me comentó el ex ministro de las Culturas y actual senador Luciano Cruz-Coke.

“Entendemos, por supuesto, la situación de restricción general y si bien no esperábamos crecimiento si, al menos, continuidad.

Un 10,1% es una baja excesiva, innecesaria y marginal en el total del presupuesto nacional que para Cultura, sin embargo, es determinante ¿qué ahorro sustancial supone realmente al erario nacional? El apoyo a labor del Ministro Undurraga debe constar de recursos suficientes para llevar adelante un programa de Cultura sólido. Desde la centro derecha por trayectoria hemos defendido la importancia de la cultura y las artes en la vida nacional“.

“Un ejemplo, ¿como explica Dipres el criterio de aplicar una rebaja del 45% en Fondo del Patrimonio Cultural? Lo creamos para el terremoto de 2010 con el Presidente Piñera siendo yo ministro. Es una herramienta rápida para crear empleo en reconstrucción y muy necesaria mientras no tengamos una nueva Ley de Patrimonio aprobada. Confío en que el Presidente Kast repondrá estos recursos para tener continuidad en la discusión presupuestaria”.

Noticia en desarrollo.

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ESCÁNDALO POR BIENAL DE VENECIA

No fue el único problema que tuvo esta semana el Ministerio de las Culturas: otro bombazo ocurrió cuando se supo que la Subsecretaría de las Culturas anuló el concurso que apoya la representación de Chile en la 20ª Bienal de Arquitectura de Venecia, tras acusar incumplimientos formales, y resolvió designar un nuevo jurado para retomar la evaluación de las propuestas.

La arquitecta Alejandra Celedón Föster , quien integraba el jurado original en representación de los concursantes y que ya había curado el pabellón chileno en la edición 2018, criticó la medida tomada por la subsecretaría.

, quien integraba el jurado original en representación de los concursantes y que ya había curado el pabellón chileno en la edición 2018, criticó la medida tomada por la subsecretaría. Celedón sostuvo que el jurado cumplió cabalmente con su mandato : evaluó las propuestas en su mérito y emitió el fallo en una sesión presencial, conforme a las bases del concurso.

: evaluó las propuestas en su mérito y emitió el fallo en una sesión presencial, conforme a las bases del concurso. “La decisión afectará nuestra representación en Venecia, cuando la arquitectura chilena goza de amplio reconocimiento internacional, y compromete la fe pública en los concursos del Estado. Esperamos que la burocracia esté al servicio de las ideas y la cultura, y no al revés”, expresó.

Este miércoles, el Gobierno anunció que ratificó al mismo jurado, conformado por Celedón y Serena Dambrosio, Mathias Klotz, Fernando Pérez, Alberto Sato Sofía von Ellrichshausen y Enrique Walker.

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MIL GUITARRAS DE VÍCTOR JARA



El fin de semana pasado se realizó en la comuna de Recoleta el tradicional homenaje al trovador Víctor Jara, con una masiva asistencia frente al Cementerio General.

En la ocasión, cientos de músicos con sus guitarras, ante un numeroso público, interpretaron, entre otras, la canción Deja la vida volar , que formó parte del álbum debut del artista, en 1966.

, que formó parte del álbum debut del artista, en 1966. “Es importante recuperar la memoria a través de las canciones de Víctor Jara, que fue un bendecido, porque ha sido el ídolo posterior al golpe de Estado, ha demostrado la fuerza del pueblo chileno, un campesino que vino a cantar, a hacer arte, literatura y poesía que nos llena de colores”, expresó a EFE Jorge Grez, de 60 años, asistente al evento.

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EL COMISARIO QUE INSPIRÓ AL PERSONAJE TRAIDOR DE BOLAÑO

Un interesante texto sobre Roberto Bolaño publicó el fin de semana en El Mostrador el periodista Juvenal Rivera.

En esta ocasión, Rivera se adentró en la historia de Carlos Wieder, el infame piloto poeta de la Fuerza Aérea chilena que siembra el terror y la traición en Estrella distante.

que siembra el terror y la traición en Estrella distante. Según la nota, el personaje se inspiró en un subcomisario de la Policía de Investigaciones que realmente existió, era oficial de Reserva de la FACh y entregó a varios detectives constitucionalistas tras el derrocamiento del Presidente Salvador Allende, que luego estuvieron presos en el campo de concentración de isla Quiriquina.

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EL BAILARÍN CHILENO DE SHAKIRA

Una de las notas más leídas de esta semana fue la relativa a Marlon Fuentes, un bailarín de Cañete que formó parte de un espectáculo de la cantante colombiana Shakira, en Madrid.

Anteriormente Fuentes fue parte del ballet del Festival de Viña del Mar 2023 , a cargo del destacado coreógrafo internacional, Danny Lugo.

, a cargo del destacado coreógrafo internacional, Danny Lugo. “En Chile trabajé con Ivy Queen. Trabajé con Jay Wheeler también y con Luis Fonsi varias veces. Como él tenemos buena comunicación (con el coreógrafo). Entonces hemos compartido estas cositas juntos. Danny Lugo es una persona del extranjero que me ha ayudado mucho también en el tema de trabajo”, fue una de las cosas que contó.

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LA ARQUITECTURA COMO ESCENOGRAFÍA

Por Gonzalo Schmeisser Arquitecto. Académico Escuela de Arquitectura Universidad Diego Portales

Skybreak House / Team 4 – Su Brumwell, Wendy Cheesman, Norman Foster y Richard Rogers (1966)

Es difícil determinar si esta casa es más famosa por sus autores o por haber sido escenario de una de las escenas más macabras de la película La Naranja Mecánica (1971), de Stanley Kubrick.

Ubicada en Radlett, Inglaterra, zona rural al norte de Londres, fue diseñada por un grupo de jóvenes arquitectos que se hacían llamar Team 4. Si decimos Su Brumwell y Wendy Cheesman pasamos página, pero si completamos el cuarteto con los nombres de Norman Foster y Richard Rogers, la obra se vuelve casi un asunto de farándula. Estos últimos han marcado un camino propio en la arquitectura a partir de entonces, cada uno en su estilo y cada uno en su mundo.

La casa (también llamada Jaffe House) fue diseñada y construida en 1965 y tenía como concepto una serie de pliegues que escalonaban el corte, abriéndose hacia la escasa luz británica. Cada cara aprovecha al máximo su orientación sur, desplegando amplios ventanales en diagonal que sirven también de contrafachada a los herméticos muros perimetrales, logrando un efecto de lámpara o caja lumínica que acompaña con suavidad la libertad de movimiento en los recintos interiores.

Es un escenario ideal el que se da en el interior, tal vez por lo mismo el gran Stanley Kubrick la eligió para contrastar la virtud de la obra humana con el horror de la escena que se recrea entre sus paredes, esa dualidad que nos habita: lo bueno y lo malo en un mismo plano.

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GONFOTERIO EN TAGUA TAGUA

Una campaña arqueológica en el extinto lago de la Región de O’Higgins, liderada por el académico UC Rafael Labarca, recuperó parte importante del esqueleto de un gonfoterio, un pariente lejano de los elefantes actuales, según informó Visión Universitaria UC.

Los restos corresponden a un ejemplar adulto con el cráneo fracturado , posiblemente para extraer el cerebro y consumirlo. El hallazgo amplía lo que se sabe sobre la convivencia entre la megafauna y los primeros habitantes de Chile central.

, posiblemente para extraer el cerebro y consumirlo. El hallazgo amplía lo que se sabe sobre la convivencia entre la megafauna y los primeros habitantes de Chile central. Los gonfoterios fueron mamíferos herbívoros que habitaron el territorio chileno durante el Pleistoceno y que se extinguieron hace unos 10 mil años. Con una altura de hasta cuatro metros y varias toneladas de peso, constituyen el vestigio de megafauna más extendido del país.

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¿MATEMÁTICA INFINITA?

¿Existe realmente el infinito? Esa es una cuestión que se plantea un reciente artículo de The Conversation.

“En matemáticas, los límites solo los pone nuestra imaginación. Sin embargo, en física –las matemáticas aplicadas a la vida real–, hay limitaciones propias de nuestro universo “, señala la nota.

“, señala la nota. Y cita una reciente entrevista donde el físico y divulgador francés Christophe Galfard, discípulo del mismísimo Stephen Hawking, afirmaba que “ el universo que observamos con los telescopios es finito. El infinito solo existe en las matemáticas ”.

”. “Puede parecer una afirmación un tanto controvertida e, incluso, atrevida, para alguien que se dedica a la ciencia. Aunque también es cierto que, en nuestra vida cotidiana, usamos la palabra infinito quizás con demasiada ligereza”.

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EL CONCIERTO DE CARLOS CABEZAS

Carlos Cabezas y su banda Electrodomésticos se presentará en MUDA, el Festival de la Memoria, que se realizará este fin de semana en el Parque Estadio Nacional.

Para Cabezas, la música, los derechos humanos y espacios como el festival MUDA son ámbitos que permiten generar una confianza básica entre las personas y reconocer que las diferencias no deberían conducir a la violencia ni a la deshumanización.

ni a la deshumanización. “La música y los derechos humanos tienen harto en común, en el sentido de que la música es un espacio donde nos conectamos desde una cosa como una humanidad bien básica, medio ancestral, sin enjuiciamientos sociales o políticos, étnicos, sin descalificarnos. Es como un espacio que nos conecta a todos, desde aspectos mucho más fundamentales de la humanidad, de lo que significa ser humano”, dijo en una entrevista con Emilia Aparicio.

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PANORAMAS REGIONALES

MUESTRA DE RAFAEL LARA EN IQUIQUE

La exhibición en el Museo Regional de Iquique, curada por Ramón Castillo Inostroza y Dan Cameron, permite conocer la obra en grabado del artista con xilografías, agua fuerte, punta seca, buril y litografía.

Esta reúne más de 30 piezas que retratan su vida en Chiloé y se aproxima a la cosmovisión mapuche en sus imágenes.

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CONCURSO SIGALL EN VIÑA DEL MAR

Entre el 4 y el 9 de octubre, el Concurso Internacional de Ejecución Musical Sigall celebrará su 50ª edición con el canto como categoría central de la competencia.

El Sigall es una competencia internacional de música docta y tendrá al Teatro Municipal de Viña del Mar como sede principal.

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FESTIVAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA EN LA ARAUCANÍA

La 6ª versión de MAGMA Festival de Danza Contemporánea incluye, durante octubre de 2026, actividades gratuitas en Temuco, Carahue, Angol, Lautaro, Curarrehue, Villarrica y Melipeuco.

Esta nueva edición reúne exhibición de obras de danza contemporánea, videodanza internacional, clases magistrales, capacitaciones para artistas escénicos y talleres comunitarios, generando espacios de encuentro, formación, creación y participación en distintos territorios de La Araucanía.

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Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

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¡Que tengan un lindo fin de semana!