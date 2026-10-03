“No sé en qué país vive”: la indignación del alcalde de Temuco con Quiroz por aumento de parafina

El alcalde de Temuco, Roberto Neira Aburto, cuestionó los dichos del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a propósito del aumento registrado este jueves en el precio de los combustibles: $ 40 y $ 95 por litro en las gasolinas y el diésel, pero $ 281,8 por litro en el kerosene (parafina).

“Hoy día nadie consume parafina porque a estas temperaturas, la verdad es que el consumo es mínimo. Ese es el motivo por el cual se descongeló, pero en el caso de las bencinas hemos ido más pausado, pero teniendo que siempre reflejar la tendencia”, declaró el titular de Hacienda tras conocerse las cifras.

Y si bien Quiroz posteriormente reconoció que su frase “no fue la mejor” (no obstante matizó en que “datos son los datos: el 94% de la parafina se consume hasta septiembre y el resto del año, los otros seis meses, se consume solo un 1% por mes”), su planteamiento causó la indignación del edil de Temuco.

“Ministro Quiroz, yo no sé en qué país vive usted, pero que aumente casi 300 pesos la parafina y que acá en el sur todavía estamos en invierno, le contamos eso”, señaló Neira, a lo que añadió: “Hemos tenido muchos temporales, muchas situaciones complejas en mi ciudad que me corresponde administrar y trabajar. Veo diariamente las personas comprando parafina y esta es una muy mala noticia, como muchas que nos ha entregado usted“.

“Paremos el aumento de los combustibles, sobre todo porque la forma en que muchas personas se calefaccionan es a través de este producto. Por tanto, es una pésima noticia nueva que usted nos entrega“, cerró el edil.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario El Mostrador (@el_mostrador)