Carlos Isaac asume la presidencia de la Corporación de Universidades Privadas para período 2026-2028

En el marco de su Asamblea Ordinaria realizada en las dependencias de la Universidad Santo Tomás (UST), la Corporación de Universidades Privadas (CUP) renovó su mesa directiva y eligió al rector de la Universidad Viña del Mar, Carlos Isaac, como nuevo presidente de la agrupación para el período 2026-2028. El encuentro congregó a las máximas autoridades de las instituciones que conforman la red, quienes delinearon los desafíos estratégicos del consorcio para los próximos años en un ambiente de profundo compromiso institucional.

Junto con la elección del nuevo presidente, la asamblea designó a los integrantes del Directorio que conducirán el trabajo gremial de la Corporación. La instancia quedó conformada por la rectora de la Universidad Santo Tomás (UST), Claudia Peirano, como secretaria general; la rectora de la Universidad de Las Américas (UDLA), Pilar Romaguera, como tesorera; el presidente saliente y rector de la Universidad Central, Santiago González, y el rector de la Universidad Finis Terrae, Juan Eduardo Vargas, como directores; además del rector de UNIACC, Carlos Barría, y el rector de la Universidad Bernardo O’Higgins, Claudio Ruff, quienes asumirán como directores suplentes.

Tras ser electo, Carlos Isaac agradeció el respaldo de sus pares y destacó el crecimiento del consorcio bajo la administración saliente. En su intervención, el rector de la Universidad Viña del Mar señaló haber sido testigo directo de la notable evolución de la corporación y valoró que, bajo el liderazgo de Santiago González, la CUP haya asumido el rol protagónico que el sistema esperaba.

“Asumimos esta nueva etapa con el compromiso de dar continuidad al valioso trabajo desarrollado bajo la presidencia del rector González y de seguir fortaleciendo el aporte de la CUP a la educación superior chilena. Queremos contribuir, desde la experiencia, diversidad y capacidad de innovación de nuestras universidades, a enfrentar los desafíos que tiene el sistema y a construir una educación superior de mayor calidad, más flexible y preparada para el futuro. Ese es el propósito que nos convoca como corporación y el que orientará nuestro trabajo durante este nuevo período”, señaló.

Por su parte, el presidente saliente, Santiago González, realizó un positivo balance de sus dos años de gestión, valorando el activo papel de las autoridades académicas en el debate público. El rector de la Universidad Central agradeció la disposición de las rectoras y rectores de la CUP para participar en las instancias gubernamentales y legislativas, aportando información técnica y defendiendo los intereses del consorcio. “Me voy muy contento. Agradezco una vez más la colaboración y el compromiso del equipo cercano y de todos los rectores y rectoras, porque siempre sentimos un apoyo constante para desarrollar esta actividad conjunta”, afirmó.

Dirección ejecutiva

La jornada estuvo marcada, además, por la emotiva despedida de la directora ejecutiva de la CUP, Paulina Hidalgo, quien deja su cargo tras casi una década de labor para asumir nuevos desafíos profesionales. Durante la sesión, el rector González le dedicó sentidas palabras, calificándola como “el corazón” de la corporación y destacando su lealtad, disposición permanente y profesionalismo oportuno.

En sus palabras de cierre, Hidalgo agradeció la generosidad de las autoridades académicas y el respaldo constante de los equipos técnicos de cada institución. Fiel a su estilo colaborativo, enfatizó en que su rol fue el de una “facilitadora”, recalcando que el verdadero valor de la CUP reside en sus comunidades educativas.