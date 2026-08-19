Festival Ojo de Pescado suma funciones con Lengua de Señas Chilena junto al INDH en Valparaíso

El Festival Ojo de Pescado suma dos funciones de la programación 2026 que contarán con accesibilidad para la comunidad sorda, en colaboración con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

El proyecto es financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La primera jornada se realizará el viernes 21 de agosto, a las 10:00 horas, en el Centro de Actividades Comunitarias de Quintero, con la exhibición de “El niño y el mundo”, largometraje animado del director brasileño Alê Abreu, recomendado para públicos desde los 9 años.

La segunda función se realizará el viernes 28 de agosto, a las 18:00 horas, en Insomnia Teatro Condell de Valparaíso, con la exhibición de La voz de Hind Rajab, de Kaouther Ben Hania.

La actividad, que abordará los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, contará con la mediación de la abogada y especialista en derechos de las infancias Waleska Abah-Sahada y del diputado y académico de la Universidad de Valparaíso Jaime Bassa.

La función está dirigida a público adulto y a menores de edad +14 acompañados de un adulto.

Ambas actividades forman parte de la programación del 15º Festival Ojo de Pescado, en el marco de una colaboración entre el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Corporación Ojo de Pescado.

Sin embargo, el vínculo entre ambas instituciones no se limita al festival. A través del proyecto “Miradas que transforman”, el INDH busca utilizar el cine y otras actividades culturales como herramientas para acercar los derechos humanos a la comunidad, especialmente a niños, niñas y adolescentes, y generar espacios de participación, reflexión y encuentro que sean inclusivos y accesibles.

En esta línea, la colaboración contempla distintas acciones durante 2026: un foco de derechos humanos en el 15º Festival Ojo de Pescado, una itinerancia regional durante octubre y la exhibición de películas en Valparaíso durante noviembre, mes de la niñez, con una variada programación.

Colaboración

Fernando Martínez, jefe de la sede regional de Valparaíso del INDH, explica que esta iniciativa se enmarca en la labor de promoción y difusión de los derechos humanos que desarrolla el organismo.

Agrega que parte de la misión del INDH es promover los derechos humanos, es decir, que las personas conozcan cuáles son y cómo exigirlos. Con ese propósito, desarrollaron diversas iniciativas, entre las cuales se encuentra el proyecto “Miradas que transforman”.

Allí “hemos desarrollado una colaboración con la Corporación Ojo de Pescado, para apoyar un foco en derechos humanos en la versión 2026 del festival del mismo nombre, una itinerancia regional en octubre, la exhibición de varias películas en Valparaíso durante noviembre, que es el mes de la niñez, y la participación de intérpretes en lenguas de señas en estas actividades, para permitir el acceso de la comunidad sorda a estas películas”.

Todas las actividades del Festival Internacional de Cine Ojo de Pescado son gratuitas y abiertas a la comunidad. Sólo funciones destinadas a establecimientos educativos y talleres formativos requieren inscripción previa mediante formulario.

Revisa la programación completa en www.ojodepescado.cl y redes sociales @festivalojodepescado.