El profesor titular de la Universidad de Concepción, Gabriel N. Gatica, se prepara para un nuevo hito en su trayectoria académica. A fines de septiembre, la prestigiosa editorial científica Springer publicará la versión en inglés de su obra Introducción al Análisis Funcional: Teoría y Aplicaciones (Introduction to Functional Analysis: Theory and Applications).

Este texto, originalmente impreso por Editorial Reverté, Barcelona, España, primero en 2014, y luego en 2024, se ha convertido en un referente indispensable en el subcontinente, principalmente para las diversas áreas de la matemática aplicada.

El análisis funcional es una rama de la matemática que estudia espacios de funciones y las relaciones entre ellas. Aunque su formulación es altamente abstracta, constituye una de las bases matemáticas utilizadas para abordar problemas de física, ingeniería y otras áreas de la ciencia, especialmente aquellos que requieren modelar fenómenos mediante ecuaciones diferenciales, como la propagación del calor, el comportamiento de fluidos o distintos procesos físicos.

En ese contexto, que la obra de Gatica llegue ahora al inglés supone un salto importante en su circulación, al ser la lengua predominante de la comunicación científica internacional. Springer, a su vez, es una de las principales editoriales académicas del mundo, con distribución global de libros especializados y textos universitarios.

La publicación permite que un trabajo desarrollado desde la Universidad de Concepción, y utilizado hasta ahora principalmente en el ámbito hispanohablante, pueda incorporarse a cursos, bibliotecas e investigaciones de universidades de distintas partes del mundo.

Sobre todo, porque la relevancia del libro también está en su enfoque. En una disciplina donde los textos suelen privilegiar la teoría matemática o sus aplicaciones, la obra busca entregar las herramientas abstractas del análisis funcional y, al mismo tiempo, mostrar cómo pueden emplearse para resolver problemas propios de la matemática aplicada.

Version mejorada

La presente edición internacional no es sólo una traducción; representa una versión extendida y mejorada de la segunda edición en español. Este proceso de actualización fue enriquecido por un riguroso trabajo de revisión que, aunque desafiante, resultó profundamente gratificante para el autor.

Al respecto, el Dr. Gatica explica: “Lo de ‘extendida’ se debe al hecho de haber aprovechado la ocasión para agregar temas y ejercicios adicionales que me surgieron recientemente, y lo de ‘mejorada’ es consecuencia de las detalladas evaluaciones que recibí de parte de dos referees anónimos”.

El también investigador asociado del Centro de Modelamiento Matemático, CMM, que aloja la U. de Chile, confiesa que el proceso de edición fue una experiencia de aprendizaje constante: “De hecho, debo reconocer que inicialmente sentí algo de decepción y agobio al ver que, si bien ambos informes eran positivos, habían cien y tantas indicaciones y sugerencias entre ambos. Sin embargo, una vez que empecé a verlas en detalle, e incorporarlas al texto cuando correspondía, pasé rápidamente a disfrutar el proceso al constatar que las mejoras eran efectivamente significativas”.

Una de las particularidades más interesantes del proceso editorial fue la recepción del manuscrito por parte de los editores de Springer. La naturaleza de la obra, que equilibra armónicamente la teoría y la práctica, desafió las categorizaciones tradicionales de la editorial.

“Fue muy curioso enterarme que los editores de las series con mayor énfasis en aspectos teóricos de la matemática encontraban que mi libro era de carácter más bien aplicado, mientras que aquellos de las series más orientadas precisamente hacia las aplicaciones, consideraban que mi libro era muy teórico”, relata Gatica. “Dichos pareceres eran, en cierto modo, acertados ya que, quizás, una de las características novedosas del texto es justamente el combinar adecuadamente ambos aspectos del análisis funcional: teoría y aplicaciones”.

Ante esta singularidad, la decisión final fue publicar el libro bajo el sello general de Springer, permitiendo así que la obra no se encasille y logre llegar a un espectro más amplio de lectores a nivel global.

Para el académico del Departamento de Ingeniería Matemática e investigador del Centro de Investigación en Ingeniería Matemática (CI²MA) de la UdeC, este lanzamiento es motivo de especial satisfacción: “En lo personal, estoy muy contento de haber podido publicar este libro en una de las editoriales científicas más prestigiosas del mundo, lo cual, me imagino, le dará mucha más visibilidad que las ediciones anteriores en español”.

Finalmente, el autor enfatiza que “en este texto he tratado de reflejar gran parte de mi experiencia en docencia e investigación en torno a las temáticas de Análisis Funcional y Análisis Numérico de Ecuaciones Diferenciales Parciales durante las últimas dos décadas al menos, lo cual espero haber logrado en gran medida”.

Y reflexiona: “Aunque he puesto mis mayores esfuerzos en ello, de seguro este libro no estará exento de imperfecciones ni tampoco de la ausencia de temas importantes, de modo que la posibilidad de futuras ediciones permanecerá siempre abierta”.