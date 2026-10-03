Evelyn Matthei revive disputa con Kast por recortes en Educación: “Sabía que esto iba a suceder”

La ex candidata presidencial de Chile Vamos Evelyn Matthei cuestionó este sábado la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de no asignar recursos para las Becas TIC de Junaeb en el proyecto de Presupuesto 2027, iniciativa que reúne programas como “Yo Elijo mi PC” y que beneficia a estudiantes y familias vulnerables.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la ex alcaldesa de Providencia respondió también a las críticas surgidas por su postura frente al Ejecutivo. Previamente, la diputada republicana Macarena Santelices había señalado en que “es muy triste cuando excandidatos no saben perder”.

“Van a decir que arremeto contra el Gobierno porque estoy picada, porque perdí. Ustedes ya lo conocen. La verdad es que durante la campaña dije muchas veces que era imposible cortar la cantidad de dinero fiscal que querían cortar sin afectar gravemente el gasto social”, afirmó Matthei.

En el registro, la excandidata mostró un extracto de uno de los debates presidenciales, donde consultó al entonces candidato José Antonio Kast si su propuesta de reducción fiscal implicaría recortar beneficios sociales. Tras exhibir esas imágenes, vinculó aquella discusión con la decisión adoptada en el Presupuesto 2027.

“Ahora lo estamos viendo con la eliminación de un programa, ‘Yo Elijo Mi PC’, que beneficia a niños y a familias vulnerables. Soy economista, sabía que esto iba a suceder y lo dije claro y fuerte durante la campaña”, sostuvo. En el mismo mensaje agregó: “Me duele por los chilenos”.

Matthei insistió en que durante la campaña había advertido sobre los efectos que, a su juicio, tendría la magnitud del ajuste planteado por Kast. “Siempre lo dije: era imposible recortar US$6 mil millones sin afectar el gasto social y, finalmente, a las familias que más lo necesitan”, señaló.

“Dejar a miles de niños sin sus computadores es una decisión que simplemente no se entiende. Y son ellos quienes terminan pagando las malas decisiones del Gobierno”, cerró Matthei.

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