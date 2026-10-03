Bancada UDI se lanza en picada contra recortes en Educación y anuncia intención de revertirlos

La bancada de diputados de la UDI manifestó su preocupación por las reducciones contempladas en parte de las partidas de educación dentro del proyecto de Ley de Presupuesto 2027, ingresado al Congreso por el Gobierno, y anunció una revisión de las distintas áreas del erario para identificar recursos que puedan ser reasignados.

Entre las partidas cuestionadas por la UDI se encuentran los recursos destinados a los Liceos Bicentenario, que registrarían una disminución cercana al 45 % y alcanzarían los $ 3.574 millones durante 2027. La bancada también criticó la decisión de poner fin al programa “Yo elijo mi PC”, iniciativa que forma parte de las Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC), dependientes de Junaeb.

A través de una declaración pública, los parlamentarios expresaron su “profunda preocupación por la disminución de recursos destinados a dos importantes políticas educacionales: los Liceos Bicentenario, que se han convertido en un verdadero faro para miles de familias de clase media y de menores ingresos, promoviendo el mérito, el esfuerzo y la excelencia; y las Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones, fundamentales para evitar que las diferencias económicas se transformen también en brechas digitales y educacionales”.

La bancada refrendó su respaldo a José Antonio Kast y al Ejecutivo en la tarea de administrar las cuentas fiscales, pero planteó una diferencia entre las partidas que pueden ser reducidas y aquellas políticas públicas que consideran deben ser mantenidas. “Compartimos plenamente la necesidad de avanzar hacia un Estado más austero y eficiente, pero creemos que dicho esfuerzo requiere establecer prioridades, focalizar los recursos y garantizar que cada peso sea destinado de manera correcta”, señalaron.

En ese marco, los diputados anunciaron que , a fin de revertir dicha decisión, “como bancada realizaremos una revisión exhaustiva de todas las partidas contenidas en la Ley de Presupuestos 2027 para identificar aquellas áreas donde sea posible reducir el gasto y reasignar recursos”.

Dentro del cuestionamiento resalta el de la jefa de bancada e integrante la Comisión de Hacienda de la cámara, Flor Weisse, quien sostuvo que la revisión de ciertos programas debe realizar con especial tacto. “El programa ‘Yo Elijo Mi PC’ ha sido un avance importante para los estudiantes y sus familias, porque no se trata solo de entregar un computador, se trata de apoyar la educación, de entregar tecnología, de disminuir las brechas digitales (…) Este programa no debe eliminarse, debe fortalecerse y por supuesto mejorar las deficiencias en su ejecución, porque apoyar la educación es apoyar el futuro de Chile”.

En la misma línea, el presidente de la Comisión de Educación, Sergio Bobadilla, había cuestionado previamente y en solitario el término del programa. “Entendemos que el país está pasando por una estrechez económica, pero esto no puede ni debe ser a costa de programas exitosos en el ámbito educacional”, anotó.

Como parte de una propuesta de reasignaciones, la bancada apuntó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Los diputados sostuvieron que “no pueden volver a recibir un presupuesto cercano a los $16 mil millones. Mientras no se avance en una completa modernización de su gobernanza, resulta imperativo reducir sus recursos al mínimo”.