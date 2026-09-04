Más de 2.500 estudiantes vivieron la experiencia universitaria en feria de carreras en Viña del Mar

Con una participación que superó los 2.500 estudiantes de tercero y cuarto medio, la Universidad Andrés Bello realizó con éxito una nueva versión de Explora la UNAB 2026 en su Campus Viña del Mar. La iniciativa permitió a jóvenes de diversos establecimientos educacionales de la Región de Valparaíso acercarse al mundo universitario a través de una experiencia inmersiva que combinó feria vocacional, talleres prácticos, recorridos por el campus, actividades recreativas y espacios de orientación académica.

La actividad tuvo como principal objetivo que los estudiantes pudieran conocer de manera directa las distintas áreas del conocimiento, interactuar con académicos y universitarios, resolver inquietudes sobre las carreras y vivir por un día la experiencia de estudiar en una institución de educación superior antes de tomar una de las decisiones más importantes de su etapa escolar.

“Explora la UNAB fue un éxito rotundo y demuestra el interés que existe por vivir este tipo de experiencias. A partir del entusiasmo, la participación en talleres y las consultas que realizaron, estas instancias de exploración vocacional demuestran que son fundamentales para que los estudiantes conozcan mejor sus intereses, resuelvan dudas y tomen una decisión más informada sobre su futuro. Precisamente, esto es parte de lo que buscamos impulsar desde Admisión y Difusión”, destacó Sebastián Valdés, subdirector de Admisión y Difusión de la UNAB Viña del Mar.

Durante la jornada, los asistentes tuvieron la oportunidad de visitar los distintos stands de carreras, participar en actividades diseñadas por las facultades y conocer las modernas instalaciones del campus. La propuesta fue ampliamente valorada por los estudiantes, quienes destacaron la posibilidad de acercarse de manera práctica a las profesiones que evalúan para su futuro.

La visión de los estudiantes

Una de ellas fue Isidora Pérez, estudiante del Colegio Nacional Santa Ana de Villa Alemana, quien señaló que “Explora la UNAB es una gran oportunidad para conocer más sobre Psicología, cómo es la carrera en esta universidad y descubrir si también me interesan otras áreas, como Pedagogía. Es la primera vez que participo en una feria como esta con talleres y una feria vocacional completa, y la experiencia ha sido muy buena. Además, me gustó mucho la Universidad y seguramente estará entre mis prioridades”.

Una opinión similar expresó Nicolás Acosta, estudiante del Colegio Ana María Janer de Viña del Mar. “Es una muy buena oportunidad para los estudiantes de tercero y cuarto medio que quieren explorar distintas opciones antes de decidir qué estudiar. Aquí está todo y uno puede ir viendo qué le gusta o le llama la atención”.Según el joven, “todavía no sé qué carrera elegir, pero probablemente será algo relacionado con el deporte. Los stands se ven muy interesantes y es muy útil poder acercarse a las carreras que te llaman la atención, incluso descubrir algo que antes no considerabas. La universidad es muy completa, recomiendo venir a conocer la UNAB”, comentó.



Entre las actividades más concurridas estuvieron los talleres prácticos y concursos, como la trivia de conocimientos UNAB, cuyo ganador fue Phillipe Frso, estudiante del Colegio Santa Teresa de Quilpué. Tras recibir su premio, destacó que “estas actividades son fantásticas, especialmente para quienes todavía no tenemos una orientación vocacional clara, porque permiten conocer carreras desde una perspectiva práctica. Visité distintos stands y participé en un taller de Ingeniería Civil en Minas donde hicimos demostraciones muy buenas. La experiencia fue muy entretenida, la gente fue muy amable y siempre dispuesta a responder nuestras consultas. Además, el campus me pareció hermoso, tiene todo, incluso zonas para practicar escalada y espacios que no he visto en otras universidades”.

Desde la Universidad Andrés Bello destacaron que Explora la UNAB se ha consolidado como una de las principales instancias de acercamiento vocacional para estudiantes de enseñanza media, permitiendo que los jóvenes conozcan distintas alternativas académicas en un entorno participativo y cercano.

Tras el éxito de la jornada en Viña del Mar, la invitación ahora es a participar en las próximas versiones de Explora la UNAB 2026, que se realizarán el 8 de octubre en el Campus Concepción y el 15 de octubre en el Campus Casona de Las Condes, en Santiago. Los establecimientos y estudiantes interesados en participar pueden encontrar más información e inscribirse en: explora.unab.cl.