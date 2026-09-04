PAÍS
Los ejes del discurso de Kast para sostener el poder: ampliar la base sin diluir el proyecto
El discurso en el Foro Madrid expuso la apuesta presidencial por convertir una mayoría electoral heterogénea en una coalición de largo aliento, aun a costa de tensionar al flanco libertario, que ve en esa apertura el riesgo de abandonar la “batalla cultural”.
Síntesis generada con OpenAI
El Presidente Kast parte de una premisa incómoda para los propios: la mayoría que lo llevó a La Moneda no es cautiva y una próxima victoria puede ser apenas “circunstancial” si no hay resultados. Su apuesta por colaborar con antiguos adversarios y gobernar “para todos” tensiona al flanco libertario, que ve en ese giro el riesgo de abandonar la “batalla cultural”.Desarrollado por El Mostrador