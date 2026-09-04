33° FICValdivia anuncia los estrenos de cine chileno en su Selección Oficial en Competencia

Casa propia, de Conam Calderón, Alejandra Bravo y María José Rojas, relata los vínculos y la memoria compartida entre una madre jubilada y Conam -su hije no binarie-, los cuales afloran poco antes de que abandonen la casa familiar.

Caerá el Morro y marcharán sus hijos, de Oscar Marín, es una búsqueda poética alrededor de aquello que identifica a la ciudad de Arica. Construida a partir de imágenes postales, la obra sitúa al Morro como el símbolo central de una identidad desdibujada.

Cómo cortarse el pelo, de Sonio Leonelli, es la historia de Dalia, una niña de 13 años empecinada en cortarse sus largas trenzas pese a la desaprobación familiar. Al verse impedida de cumplir su objetivo, la protagonista ingresa a un espacio extra cinematográfico que le otorga total autoridad para concretar su deseo.

Mañana vendrá el silencio, de Matía Lorenzo, cuenta la historia de Trizado, un estudiante de cine deprimido que, a través de un viaje sensorial por distintos archivos de imágenes, intenta reflexionar sobre su orientación sexual, la memoria y la culpa.

Donde anida la lluvia, de Ignacio Durán, se ambienta en la localidad sureña de Fresia, donde tres amigos adolescentes pasan sus últimos momentos antes de terminar el colegio. Allí, la lluvia constante y las rutinas diarias se convierten en el único refugio para distraer la incertidumbre sobre el futuro que les espera.

Antonia Pérez Wagner participó con éxito en la segunda versión de ¡MATCH! Profesional de FICValdivia 2025, instancia que busca conectar a artistas regionales con empresas audiovisuales de todo Chile. De ese encuentro surgió ¿A dónde se fue el jambato?, cortometraje de animación que, comuna cuidada estética de acuarela, narra la búsqueda que emprenden una serpiente caracolera, ranas marsupiales, un oso de anteojos y un cóndor para hallar al jambato: un sapo arlequín que fue abundante en los Andes ecuatorianos, pero que comenzó a desaparecer progresivamente hasta ser declarado extinto.

En Día de sacrificio, Benjamín Leiter y Carolina Gutiérrez regresan como codirectores a FICValdivia manteniendo la lógica observacional de Atajo (2024), su primer trabajo conjunto (dirigido por Leiter con Gutiérrez en la dirección de fotografía) que trasladaba las dinámicas del western al campo chileno. En esta nueva obra, la dupla pone en escena un itinerario natural que da cuenta de la belleza y la precariedad de un ecosistema, sintetizado en un día en la vida de un chungungo.

Toda la quietud posible (2026) de Manuel Vlastelica, propone la puesta en imágenes de una ciudad residual que ha relegado por igual a objetos, desperdicios e identidades. El filme es un ejercicio de observación principalmente visual, pero también sonoro, sobre todo aquello que está frente a nuestra mirada y que, sin embargo, se invisibiliza -probablemente la propia voluntad de no querer ver-. Con el paso de los minutos, esta sucesión de flora, fauna y naturaleza muerta urbana parece cobrar una existencia propia, amparada en sus dinámicas de soledad y abandono.

Una fortaleza, de Alba Gaviraghi, se exhibirá en FICValdivia poco después de su paso por la 82° edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. El filme puede entenderse como un complemento temático de Hijas únikas, el largometraje de Gaviraghi que forma parte de la Selección Oficial Largometraje,pues transita por un marco histórico similar: las protestas estudiantiles secundarias. Sin embargo, aquí la anécdota es puntual y aborda la elección y el compromiso político de una joven que debe decidir si continúa participando en las acciones de un liceo tomado desde hace meses por sus alumnos.

Partículas Inconmensurables, de Francisco Rojas, es un cortometraje de observación en el que la cámara se adhiere a los ritmos fluviales. Paulatinamente, la imagen adquiere una dimensión casi abstracta que se transforma -gracias a un delicado trabajo sonoro- en una experiencia inmersiva y casi táctil, profundizando así la conexión material presente en los trabajos anteriores del director.

Esta selección reúne cuatro cortometrajes que, desde aproximaciones muy distintas, encuentran en la observación una forma de acercarse a sus personajes, territorios y conflictos.

Inscrito en el coming of age como género formal, el filme toma como base las experiencias de adolescencia de la directora. Por ello, su aproximación es íntima y, a la vez, generacional: la música, las tribus urbanas, los códigos y las formas de vincularse se despliegan a la par de las motivaciones de la protagonista. Desde ese territorio surge la conciencia de autonomía que impulsa a Antonia a emprender por su cuenta la búsqueda de su progenitor, en paralelo a su participación en las protestas estudiantiles contra un Estado que en gran medida, también la ha dejado huérfana.

En Hijas únikas, el primer largometraje de Alba Gaviraghi, la narrativa se desplaza desde lo contingente hacia lo social, sin que esto último funcione como un mero marco de referencia para insertar la intimidad ligada a la búsqueda del padre. El filme se ambienta durante las protestas secundarias de 2006, un contexto que parece invisibilizar la situación de Antonia, una joven estudiante de enseñanza media decidida a retomar el contacto con su padre -de quien no sabe absolutamente nada- para que la autorice a viajar a Argentina en su gira de estudios.

En No money no Honey, Nicole Costa rescata y actualiza la vida de Máxima Mauricio, una trabajadora sexual argentina que se instaló en Miami a fines de los 90 y que ahora, desde Nueva York, intenta vincularse con la comunidad trans en medio de la precariedad económica y la soledad alcoholizada en la que sobrevive. Intercalando grabaciones en VHS con registros actuales de su protagonista, el filme profundiza en la indagación sobre la identidad cultural a partir de las relaciones entre Estados Unidos y los modos de ser latinoamericanos – un eje que Costa ya había abordado en su largometraje anterior, El viaje de Monalisa, estrenado en el FICValdivia 26°-. En este caso, el documental se organiza como un doloroso viaje al pasado de su protagonista -almacenado en un puñado de cintas de vídeo-, narrado en primera persona a modo de diario testimonial. En la lógica del filme, ese retorno es también un reencuentro con su antigua troupe en Miami; desde ese punto de vista, el itinerario recorrido no es solo individual -donde resulta particularmente íntimo y descarnado-, sino también colectivo. A pesar del permanente juego entre el pasado y presente, la película en ningún caso adopta una perspectiva pesimista; por el contrario, la dignidad de su personaje prevalece, incluso en el viaje hacia la infancia de Máxima que emerge en los tramos finales del relato.

Sus experiencias se suman a las de miles de niños que fueron sacados del país entre 1960 y 1990. Sin embargo, en este filme la intención de Ballesteros no es sintetizar las consecuencias de esa práctica, sino indagar en las heridas individuales de ese proceso -tanto en los hijos como en sus madres- para reflexionar sobre la identidad y las cuentas pendientes con el pasado. Los niños sin tierra se estrenó mundialmente en la competencia del 48° Festival Cinéma du Réel.

Los niños sin tierra, es el nuevo largometraje del documentalista René Ballesteros, cineasta radicado en Francia cuyo trabajo anterior, Los sueños del castillo (2018), obtuvo el premio a la Mejor Película en la competencia Largometraje Chileno en el FICValdivia 25°. Esta obra, al igual que su filme previo La quemadura (2010), aborda las circunstancias relacionadas con el abandono infantil -de manera explícita en la primera y más sutil en la segunda-. En su nueva película, Ballesteros sigue la pista de dos adultos en Francia y Suecia que, por un hecho azaroso, inician la búsqueda de sus madres biológicas: mujeres chilenas víctimas de adopciones ilegales.

Si bien, Lo que nos une, observa y enfrenta en principio ciertas formas de creación documental, este es solo el primer nivel de sus indagaciones. Como en las obras anteriores de Guzmán -Víctima potencial y también en Me gustaría que vivieras mi juventud de nuevo-, el intercambio de roles y de espacios resulta clave. Desde esa zona primaria de búsqueda e investigación, el filme se despliega en distintas direcciones, logrando que los formatos dialoguen y se traslapen entre sí, al tiempo que las fronteras entre ficción y realidad se vuelven difusas.

Lo que nos une, de Nicolás Guzmán, es una aproximación al melodrama con varios trasfondos. Su marco de ficción principal es la historia de una mujer adulta a quien el amor por su sobrino de once años la induce irremediablemente al secuestro, lo que genera un revuelo mediático y judicial. El filme construye esta historia a partir de distintas narrativas y estéticas: primero, desde la escenificación de un programa de telerrealidad que relata el caso; luego, con los testimonios rescatados por un cineasta que busca llevar ese hecho a un drama de ficción; y, finalmente la filmación de esa misma película.

Como parte de la Selección Oficial Largometraje 2026, las obras chilenas que serán parte de esta competencia son Lo que nos une, de Nicolás Guzmán; Los niños sin tierra de René Ballesteros; No honey no money de Nicole Costa, e Hijas unikas de Alba Gaviraghi.

El festival se llevará a cabo entre el 12 y el 18 de octubre de 2026.

El encuentro contó con la presencia de Daniel Laguna, Secretario Ejecutivo del Fondo de Fomento Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; Laurent Bogen, Agregado Cultural del Instituto Francés de Chile; Pedro Sáez y Leonora Díaz, representantes del Centro Cultural de España; y las autoridades de la Universidad Mayor; la directora de Extensión de María José Rivera; el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Artes, Sergio Toro; y el director de la Escuela de Cine, Guillermo Bravo; y Raúl Camargo, Director de FICValdivia.

El anuncio se realizó como parte de la inauguración de FICValdivia en Santiago 2026, una muestra de cine que tendrá lugar entre los días 2 y 5 de septiembre en la Sala K de la Universidad Mayor, institución que por cuarto año consecutivo se ha aliado con FICValdivia, reafirmando su compromiso en la promoción del cine nacional e internacional. Esta alianza fortalece los vínculos entre el festival y la academia, facilitando espacios de exhibición, diálogo y acceso a experiencias cinematográficas para estudiantes, docentes y la comunidad en general.

Esta incluye las secciones nacionales competitivas y no competitivas, como la Selección Oficial Largometraje, la Selección Oficial Cortometraje de Latinoamérica y el Caribe, la Selección Oficial Cortometraje Chileno de Estudiantes de Cine y Audiovisual, así como secciones de cine contemporáneo, animación, gala chilena, ventana de cine austral y cine expandido, ofreciendo un panorama diverso de estrenos.

El Festival Internacional de Cine de Valdivia (FICValdivia), que se llevará a cabo entre el 12 y el 18 de octubre, anunció su programación chilena.

Como parte de la sección Gala Chilena 2026, dedicada a presentar obras nacionales fuera de competencia, se exhibirán los nuevos trabajos de destacados realizadores chilenos como Cocaína Negra, de Cristóbal Valenzuela; La Tierra Invisible, de Cristián Sánchez; Il Cileno, de Sergio Castro San Martín; Detrás de la lluvia, de Valeria Sarmiento; La perra, de Dominga Sotomayor, y Princesa Burro, de Cristóbal León y Joaquín Cociña.

Cocaína Negra, el nuevo documental de Cristóbal Valenzuela, reconstruye la figura y el asesinato del químico chileno Eugenio Berríos, quien colaboró activamente con la DINA en la fabricación de armas químicas. La materia principal del filme fueron las cintas en microcassettes: un testimonio invaluable para calibrar la figura de Berríos poco antes de su desaparición y del posterior hallazgo de sus restos -en abril de 1995, semienterrados en la playa de El Pinar, cerca de Montevideo-. Ese material permanecía desde 1991 en manos del poder judicial.

Como ya lo había hecho en parte en Isla Alien (2023), su anterior documental, Valenzuela recurre aquí a la recreación ficcional con el actor Claudio Arredondo en el rol de Berríos -un papel que el intérprete ya había encarnado en la coproducción chileno-uruguaya Matar a todos (2007), de Esteban Schroeder-. En Cocaína Negra abunda el material de archivo y los testimonios de quienes lo conocieron, pero el audio incorporado a la cinta -con múltiples conversaciones cotidianas- funciona como un dispositivo que le otorga al documental una aterradora cercanía. Para trabajarlo dramáticamente, el filme recrea estas secuencias sincronizándolas con la participación de otros actores. La cinta tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) 2026.

La Tierra Invisible, el nuevo largometraje de Cristián Sánchez, comenzó su recorrido por FICValdivia en 2025, cuando fue seleccionado en Encuentros Australes, Cine Chileno del Futuro, dentro de la sección Finaliza- Postproducción. En esa misma edición, Sánchez estrenó en la sección Gala El santo oficio, obra sobre las tribulaciones -tanto presupuestarias como sobrenaturales- de un director de cine por llevar adelante su película de autor. Tras su paso por el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), La Tierra Invisible se incorpora también a la sección Gala de FICValdivia.

La historia vuelve a entrelazar las relaciones entre vivos y muertos, con la cosmogonía Mapuche como punto de unión que, en este caso, pareciera tomar elementos del mito griego de Orfeo. En el relato, un kimche (hombre sabio de la sociedad mapuche) irrumpe en una consulta médica donde algunos pacientes han fallecido a causa de una entidad maligna invisible. El kimche los transporta hasta el mundo de los muertos, donde los difuntos son evaluados por espíritus que permiten a dos de ellos regresar a la vida.

Il Cileno, el nuevo largometraje de ficción de Sergio Castro San Martín (Mil pedazos), está inspirado en Aldo Marín: carne de cañón, investigación del periodista Juan Cristóbal Guarello sobre un militante de izquierda que, tras abandonar Chile poco después del Golpe de Estado, muere en Turín en 1977 despedazado por la misma bomba que intentaba detonar, como parte de las acciones del grupo anarquista italiano Azione Rivoluzionaria.

Esta historia es la que Castro ficciona situando los hechos en el Torino de 1976, en momentos en que Italia vive una profunda crisis económica reflejada en persistentes manifestaciones y huelgas -período conocido como los “años de plomo”-. En ese contexto, la figura de Aldo aflora como la de un paria: alguien con una vida familiar precaria y desvinculado del cuerpo social -a la manera de Miguel, el personaje central de Mil pedazos- para quien la violencia se presenta como la única vía para reconectar con los afectos familiares. Il cileno se estrenó mundialmente en el reciente Festival Internacional de Cine de Locarno, donde su protagonista, Camilo Arancibia, recibió el premio Boccalino d’Oro a Mejor Interpretación.

Detrás de la lluvia es, literalmente, el filme de despedida de Valeria Sarmiento, una de las realizadoras más importantes del cine chileno. En gran medida, es también un homenaje a los recuerdos e influencias literarias que poblaron la infancia de la cineasta en Valparaíso, dimensión libre de la memoria que se cruza con una intriga criminal. La película está ambientada en la actualidad -pero filmada en un blanco y negro contrastado y nebuloso que remite a la estética del cine negro cásico- y se centra en la historia de Sofía, una chica que acaba de concluir sus estudios de psicología en Valparaíso y se dispone a regresar a Valdivia, su ciudad natal. Su retorno al sur coincide con la violación y asesinato de una niña, coyuntura que la obliga a rememorar episodios de abuso sexual sufridos durante su propia infancia.

Con ese material, Detrás de la lluvia entrelaza libremente recuerdos, observación de costumbres y pesquisas policiales, construyendo un retrato sobre las tramas internas, los olvidos y todo aquello que las comunidades deciden callar. Al igual que en su filme Secretos (2008), la obra es también una mirada sobre ciertos modos menos ejemplares de la idiosincrasia chilena. El largometraje tuvo su estreno mundial en la Competencia Oficial del 60° Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary.

La perra, el nuevo largometraje de Dominga Sotomayor, describe la relación entre una mujer de mediana edad y un cachorro abandonado a quien llama Yuri, el nombre de la hija que nunca tuvo. Esta dinámica se vuelve simbiótica y le otorga a la mujer un grado de protección frente a un entorno esencialmente agresivo.

El filme está basado en la novela homónima de la colombiana Pilar Quintana y traslada la acción desde Cali hasta una isla frente a las costas de la Región del Bío Bío. Se trata de una adaptación bastante libre que se ajusta a la esencialidad dramática de la obra original: la relación maternal que la mujer establece con su mascota y, por encima de la dimensión patológica con que ese vínculo podría mirarse, el retrato de una maternidad reprimida socialmente. Ese marco psicológico se complementa con la forma en que Sotomayor trabaja la cartografía de la isla como un elemento más de agresión, abordaje en el que resuenan referencias a Stromboli (1950), de Roberto Rossellini. La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes, donde su protagonista canina, Yuri, se alzó con el prestigioso Palm Dog Award.

Tras su paso por la sección Gala de FICValdivia 31° con Los hiperbóreos, Cristóbal León y Joaquín Cociña regresan con Princesa Burro. La historia vuelve al universo de la literatura infantil -especialmente al territorio de Charles Perrault- con una versión libre de Piel de asno, relato publicado por primera vez en 1694.

Al igual que en Los hiperbóreos, León y Cociña apuestan por una materialidad híbrida que combina actuaciones en vivo con animación stop motion. La cinta cuenta con Antonia Giesen en el papel de Diana, la princesa de un antiguo reino que debe lidiar con la prohibición del amor dictada por su padre tras la súbita muerte de la reina. Cuando Diana se enamora de Lalo, un viajero errante que le ha regalado un brazalete mágico, el rey lo expulsa, impulsando a la princesa a iniciar una larga travesía para recuperarlo.

Las primeras adaptaciones cinematográficas de este relato fueron hechas en la primera década del siglo, siendo la más famosa la versión musical de 1970 dirigida por Jacques Demy y protagonizada por Catherine Deneuve. En la propuesta de León y cocina, la relectura del cuento permite profundizar en la exploración sobre la materialidad y la construcción fílmica ya presente en su obra anterior, exponiendo los procesos de fabricación de la ficción a medida que la película avanza.

· Cocaína negra, Cristóbal Valenzuela Berríos. Chile, Uruguay. 2026. 84 minutos. DCP.

· Detrás de la lluvia, de Valeria Sarmiento. Chile. 2026. 97 minutos. DCP.

· Il cileno, de Sergio Castro San Martín. Chile, Italia, Suiza. 2026. 99 minutos. DCP.

· La perra, de Dominga Sotomayor. Chile, Brasil. 2026. 112 minutos. DCP.

· La tierra invisible, de Cristián Sánchez. Chile. 2026. 70 minutos. DCP.

· Princesa burro, de Cristóbal León y Joaquín Cociña. Chile, Francia, Países Bajos, Uruguay, Alemania. 2026. 90 minutos. DCP.

Animamundi

La baraja de Myriam, de Cristina Hadwa, cuenta la historia de una niña de 11 años que debe contraer matrimonio, cruzar el océano y abandonar Palestina para instalarse en un territorio desconocido en la precordillera chilena. En este nuevo entorno -tan expoliado como su propia tierra natal-, la protagonista descubre sus poderes e intenta transmitírselos a su bisnieta. El filme formó parte de la selección de la 64° edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias.

Gacela Gazette, de Cote Ramírez y Simón Bucher, recurre a la materialidad del papel de periódico para construir un universo dominado por los medios de comunicación. En él se moldea la figura de una joven atleta llamada “La Gacela”, cuya voz deberá sobreponerse al estruendo mediático de la prensa.

Ánima del amanecer, de María Ignacia Hargreaves y Guillermo Arias, es una propuesta marcadamente visual sobre un laberinto subterráneo gobernado por las máquinas y la oscuridad. Allí, dos compañeros forzados deberán confiar el uno en el otro para enfrentar el peligro y hallar un camino hacia la luz.

En Noize, de Javier Rodríguez Pino, tres jóvenes desaparecidas a principios de la década de los noventa regresan transformadas en chispa y estática. Una figura espectral lidera un ritual de ecos y diapositivas donde el ruido abre paso a un espacio para la venganza.

Ánima del amanecer, de María Ignacia Hargreaves y Guillermo Arias Chile. 2026. 13 minutos. DCP.

Gacela Gazette, de Simón Bucher, Cote Ramírez. Chile. 2026. 5 minutos. DCP.

La baraja de Myriam, de Cristina Hadwa. Chile. 2026. 15 minutos. DCP.

Noize, Javier Rodríguez Pino. Chile. 2026. 10 minutos. DCP

Cine austral

Esta sección, concentrada en difundir producciones audiovisuales que fortalecen la mirada desde el sur de Chile, ha seleccionado para esta edición cinco trabajos.

Receta para un desastre, el Caso Queque, de Mai Pazkal González Castro, es una comedia de enredos que inicia con un queque quemado y una absurda pelea entre Tito y Feli. Ese pequeño incidente revelará una antigua tensión entre ellos que deberá esperar hasta el amanecer para solucionarse.

Una orilla para jugar, de Israel Salinas, se centra en la labor de una escuela popular que ha abierto un espacio para infancias marcadas por el desplazamiento y la ausencia del Estado, en un terreno situado entre una planta procesadora de madera y un humedal. Transformado en el vértice entre dos maneras opuestas de relacionarse con la naturaleza, este corto registra las pequeñas formas de resistencia contenidas silenciosamente en los juegos, la escucha y el aprendizaje compartido.

Las piedras que se esconden en el río, de Violeta Bernal A., narra el retorno de la directora a la casa familiar en Valparaíso tras recibir un VHS con grabaciones que ella misma le realizó a su madre durante la infancia. Este registro, junto a otras cintas, le servirá para reconstruir un retrato familiar, evidenciando en el proceso el peso del tiempo y de la memoria.

Garantía de por vida, de Daniel Lobos, es un relato de ficción ambientado en una ciudad artificial donde todo es desechado. En ese entorno, Astrid, una niña de plástico, debe escapar antes de ser convertida en basura a causa de su calzado defectuoso. Tras su huida, encuentra refugio en una zapatería olvidada donde conoce a don Aurelio, un viejo artesano en cobre que le enseñará que nadie es descartable.

Inercia, de Francisca Beas, Javiera -una bailarina de danza moderna en ascenso- consigue su primer dúo en una presentación de temática erótica. Sin embargo, los ensayos despiertan recuerdos de un abuso sexual pasado, enfrentándola a su trauma mientras lucha por no afectar el trabajo conjunto con su compañero.

· Receta para un desastre, el caso queque, de Mai Pazkal González Castro. Chile. 2026. 13 minutos. DCP.

· Una orilla para jugar, de Israel Salinas. Chile. 2026. 30 minutos. DCP.

· Las piedras que se esconden en el río, de Violeta Bernal A. Chile. 2026. 18 minutos. DCP.

· Garantía de por vida, de Daniel Lobos. Chile. 2026. 13 minutos. DCP.

· Inercia, de Francisca Beas Miranda. Chile. 2025. 10 minutos. DCP.

Cine contemporáneo

La Muestra de Cine Contemporáneo reúne, fuera de competencia, dos selecciones que exploran nuevas posibilidades formales y narrativas: Nuevos Caminos, que presenta dos obras chilenas centradas en la experimentación con la materialidad del cine, y Animamundi, que reúne cuatro propuestas de animación para abordar la memoria, la identidad, la violencia y la resistencia desde universos visuales diversos.

Plerotus, de Macarena Ortiz, congrega una serie de archivos fílmicos intervenidos por el hongo Pleurotus ostreatus. Su proliferación altera la emulsión, modifica el fotograma y distorsiona el sonido, transformando la naturaleza del material para trasladar sus posibilidades expresivas hacia una nueva sensibilidad.

Un filme apacheta, de Roberto Collío, es un collage de imágenes que enfatiza la materialidad y la tradición en torno a la religiosidad. A través de elementos como un ritual de peregrinos, una mano vaciada en yeso y diversos diseños sonoros, la obra establece una dialéctica entre lo efímero y lo perecedero.

Pleurotus, de Macarena Ortiz. México, Chile. 2026. 8 minutos. DCP.

Un film apacheta, de Roberto Collío, Chile. 2026. 40 minutos. DCP.

Para las familias

En esta sección se ha incluido la película Inflorescencia, de Santiago Feliú Zalaquett, que narra la aventura de Ichu y Hualo: dos muñecos confeccionados con plantas desérticas y cabezas de flores que deben prepararse para su viaje por el desierto. Al contemplar su reflejo, Ichu nota la diferencia en sus pétalos, lo que le provoca una profunda inseguridad antes de emprender el camino. Sin embargo, un peligroso encuentro con un Cururo salvaje logra disipar esa sensación, permitiéndoles llegar a su destino y crecer finalmente como cactus.

· Inflorescencia, de Santiago Feliú Zalaquett. Chile. 2026. 4 minutos. DCP.

Nuevas narrativas

En esta sección, orientada a la experimentación con nuevas tecnologías, cine-instalaciones, cine por otros medios y ensayos audiovisuales, ha seleccionado tres obras nacionales.

NEORE(AI)LISMO, de Fernando Valenzuela, reúne fotografías y fragmentos del cine italiano de las décadas de 1940 a 1960 transformados en campos visuales expandidos en el espacio. Este gesto altera tanto su escala como su duración: lo que antes era un instante adquiere ahora una nueva presencia temporal, suspendida entre la quietud y el movimiento, entre el pasado y el presente.

Chicas Terremoto: no movemos la tierra pero la cambiamos, de Mariana Carrasco y Javiera Luna, podría ser una suerte de manifiesto de este colectivo de niñas que irrumpió en la escena con una exposición y performance contra el acoso callejero. A partir de intervenciones a los registros de una acción protesta filmados en súper 8 -revelados de manera casera, proyectados en su formato original de 8mm y sonorizados en vivo con sintetizadores análogos y digitales-, el material fílmico se transforma en un elemento ritual y la experiencia cinematográfica, en un acto colectivo de reparación.

En un lugar aparte. Memoria cinéfila de Germán Arestizábal puede entenderse como una película hecha de filmes que nunca llegaron a rodarse; escenas que Arestizábal encontró en el cine y volvió a imaginar a través del dibujo, desplazando fotogramas, rostros y paisajes hacia un universo propio. Entre estrellas, trenes, personajes y escenas reconocibles, su obra construye una suerte de archivo afectivo de la cultura popular chilena, donde las imágenes del cine conviven con las de una vida cotidiana marcada por la literatura, la amistad y la imaginación. La propuesta de Cine Expandido recupera ese tránsito entre la pantalla y el papel -incluyendo también las huellas del propio Arestizábal en el cine de Raúl Ruiz- para volver a mirar una obra que parece preguntarse qué queda de una película cuando lo que permanece ya no es el movimiento, sino el recuerdo.

· NEORE(AI)LISMO, de Fernando Valenzuela Quinteros. Chile.

· Chicas terremoto, de Mariana Carrasco y Javiera Luna