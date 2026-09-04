UDI busca agregar estallido social y plebiscito en clases de Historia 

Con el cuarto aniversario del triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional, este 4 de septiembre, el mundo político recuerda la propuesta rechazada por 61,82% de votos. En ese contexto, diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) presentarán un proyecto para agregar el período desde 2019 y 2022 en la asignatura de Historia en la enseñanza media.

Sergio Bobadilla, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, junto a sus pares Eduardo Cretton y Ricardo Neumann, son los impulsores de la iniciativa. Los diputados lo calificaron como un período indispensable, donde el estallido social y el plebiscito deben ser enseñados para que sepan el riesgo que expusieron aquellas fechas.

Sin embargo, los parlamentarios destacaron la propuesto de cambio constitucional como un “riesgo institucional”. Por otra parte, se refieren a los hechos ocurridos en octubre de 2019 y septiembre de 2022 como periodos que expusieron la institucionalidad, el rol de Carabineros y el funcionamiento de la Convención Constitucional. A ello, destacan que deben ser incluidos los episodios de “extrema violencia y vandalismo” que ocurrieron en ambas fechas.

“No se trata de imponer una interpretación ni de reemplazar una mirada ideológica por otra, sino de entregar todos los antecedentes para que sean los mismos estudiantes quienes conozcan los hechos, revisen lo que ocurrió, estudien las normas propuestas y saquen sus propias conclusiones”, destacaron.

La bancada de la UDI indicaron que, actualmente, los estudiantes tienen dos guías donde se abordan estos períodos en la asignatura de “Comprensión histórica del presente”. Sin embargo, advierten que se trata de un ramo electivo y no obligatorio. Es por ello que los diputados aseguran que “no solo merecen, sino que deben saber lo que ocurrió durante una de las épocas más complejas y oscuras que ha enfrentado nuestro país en las últimas décadas”.

Los diputados sostienen que el periodo propuesta significó una profundización de las divisiones del país con un texto que “amenaza los pilares esenciales de Chile”. Entonces, plantean que “es fundamental que todos puedan dimensionar el riesgo institucional que significaba el texto que se propuso a los chilenos”.

El proyecto busca modificar la Ley General de Educación para incorporar en las bases curriculares de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales el estudio de los acontecimientos políticos ocurridos en Chile entre 2019 y 2022.