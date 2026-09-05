Nuevo campus en Curicó: descentralización el desafío de retener el talento en regiones

En Chile, la discusión sobre descentralización suele quedar entrampada en discursos administrativos, mientras que las brechas de desarrollo territorial y la fuga de jóvenes talentos hacia Santiago y las grandes capitales regionales siguen siendo una constante. En ese escenario, la Universidad Católica del Maule (UCM) inauguró oficialmente las dependencias de su nuevo Campus Santa Mónica en Curicó, un proyecto de infraestructura que busca incidir de manera directa en el equilibrio regional y dar una señal de dinamismo a una comuna cuya recuperación urbana e inmobiliaria ha avanzado con lentitud desde el terremoto de 2010.

La ceremonia inaugural contó con la bendición del Obispo de la Diócesis de Talca, Monseñor Galo Fernández Villaseca, y congregó a autoridades de gobierno, dirigentes gremiales, empresarios locales y miembros de la comunidad universitaria, reflejando la necesidad de articular la academia con el tejido productivo regional.

Desde la perspectiva de las políticas públicas sectoriales, la Subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, valoró el rol de arraigo que cumplen las casas de estudio fuera de la capital: “Creo que esta inauguración es una gran noticia (…) viene a proveer de mayor infraestructura y espacio a los estudiantes, que es justamente lo que la institución necesitaba. La UCM es muy importante en la región, es la que tiene la mayor matrícula, tiene alta retención, es decir, los estudiantes que entran no se van y culminan sus procesos formativos. Este proyecto es un lugar donde las disciplinas conversan, porque el mundo que se viene requiere ese diálogo”.

En una línea similar, el alcalde de Curicó, George Bordachar, puso el acento en uno de los dilemas demográficos y productivos más urgentes del Maule: “Hay muchos profesionales jóvenes que están saliendo de nuestra provincia y queremos retenerlos. Esperamos seguir trabajando en conjunto”.

Inversión técnica y estándares de vanguardia

El nuevo edificio representó una inversión cercana a las 255 mil UF y abarca más de 3.345 m² construidos, distribuidos en subterráneo, tres niveles y terraza. Emplazado en un terreno estratégico de 140 mil metros cuadrados —del cual ya se urbanizaron los primeros 10 mil—, el diseño combinó hormigón prefabricado con construcción tradicional, respondiendo a los estándares exigidos para la Certificación de Edificio Sustentable (CES).

El complejo integra biblioteca, auditorio, casino, multicancha, sala de musculación, bicicleteros con recarga solar, accesibilidad universal y sistemas de seguridad automatizados con inteligencia artificial.

En esta primera fase operativa, el recinto acoge las actividades de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas (FACSE). Su decana, Dra. María Haydée Fonseca, subrayó el impacto de contar con espacios formativos de primer estándar en la provincia: “Nos brinda un espacio de encuentro en el cual podemos desarrollar de buena manera todo nuestro proyecto formativo para Administración Pública, Trabajo Social y Contador Público y Auditor. Así lo han expresado los estudiantes; es un campus vivo y con energía”.

Expansión a cinco años y tracción urbana

La apertura del campus Santa Mónica forma parte de un plan maestro plurianual contemplado en el Plan de Desarrollo Estratégico UCM 2024-2028. Al respecto, el rector de la UCM, Dr. Claudio Rojas Miño, proyectó la consolidación definitiva en la zona: “Estamos creciendo en infraestructura de buena calidad; la idea es poder trasladar la mayor parte de nuestras actividades de la Sede Curicó a este campus dentro del mediano plazo”.

A su turno, el vicerrector de Administración y Finanzas, Sergio Rojas, relevó la disciplina fiscal en la ejecución del gasto: “Es el primer edificio dentro de un plan maestro que iremos desarrollando por fases, en función de lo que establece el plan estratégico y resguardando una salud financiera adecuada”.

En la experiencia urbanística chilena, la inserción de infraestructura universitaria en ciudades intermedias suele convertirse en una palanca de transformación profunda para los entornos vecinales. La llegada de una masa crítica de estudiantes, docentes y trabajadores activa ecosistemas de servicios, demanda habitacional y comercio de barrio, a la vez que presiona por mejoras en vialidad, iluminación y frecuencias de locomoción colectiva. De este modo, la inversión institucional no solo responde a una necesidad docente, sino que actúa como un polo de reconversión que contrarresta el deterioro urbano y reconfigura los bordes de la ciudad.

Con la inauguración de Santa Mónica, el despliegue de la casa de estudios busca enlazar la formación y la investigación con el arraigo territorial, planteando un modelo de crecimiento donde la gestión de recursos esté subordinada al impacto social. En ese sentido, Sergio Rojas enfatizó que la solidez económica y la disciplina presupuestaria no constituyen fines en sí mismos, sino las herramientas indispensables que garantizan la viabilidad y sustentabilidad de la misión pública universitaria a largo plazo: un equilibrio financiero puesto al servicio de dotar a la región de capacidades reales para transformar la vida de las personas y aportar al bien común.