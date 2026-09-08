Doctorado en Salud Ecosistémica: investigadores para enfrentar desafíos ambientales y sanitarios

¿Cómo enfrentar los impactos naturales y antrópicos sobre la salud de los sistemas socioecológicos desde la ciencia? Esa es la pregunta que motiva continuamente al Doctorado en Salud Ecosistémica (DOCSE) de la Universidad Católica del Maule (UCM), un programa académico acreditado, adscrito al Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Maule (CIEAM), que forma investigadores para liderar estudios multi e interdisciplinarios orientados a la vigilancia, prevención y mitigación de los efectos que los factores naturales y antrópicos generan sobre los ecosistemas.

El DOCSE se distingue por ser uno de los primeros programas doctorales del país en adoptar los enfoques de “Salud de ecosistemas” y Una Salud (One Health), aproximaciones científicas que reconocen la estrecha interdependencia entre la salud de los sistemas naturales y humanos. Desde esta mirada interdisciplinaria, el programa forma investigadores capaces de comprender y abordar problemas complejos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, las enfermedades emergentes y zoonóticas, la contaminación ambiental y otros desafíos que requieren soluciones integradas basadas en evidencia científica.

A diferencia de los programas tradicionales, el Doctorado en Salud Ecosistémica de la UCM combina una sólida formación disciplinaria con metodologías de investigación interdisciplinaria, promoviendo la colaboración entre diversas áreas del conocimiento para generar respuestas innovadoras a problemáticas de alcance local y global. De esta forma, prepara investigadores con las competencias necesarias para liderar diversas iniciativas científicas de excelencia con potencial de contribuir en el diseño de estrategias y políticas públicas orientadas a proteger la salud de las personas y la conservación de los sistemas naturales.

Pertinencia del DOCSE UCM

El DOCSE UCM aborda uno de los mayores desafíos científicos del siglo XXI, formando investigadores capaces de generar conocimiento sobre la relación entre el cambio climático, la degradación ambiental y la salud humana, animal y de los ecosistemas, contribuyendo a resolver problemas complejos con impacto local y global.

Actualmente cuenta con dos Líneas de Investigación de alta pertinencia. Los estudiantes pueden desarrollar investigaciones en “Epidemiología Ambiental”, enfocada en comprender cómo los factores ambientales influyen en la salud de las comunidades biológicas bajo el enfoque One Health; o en “Calidad de Ecosistemas”, orientada a evaluar los efectos de estresores naturales y antrópicos sobre los ecosistemas y promover soluciones para su conservación y uso sostenible.

El programa ofrece una formación de altas capacidades en una modalidad multi e interdisciplinaria, dado que integra conocimientos que provienen de áreas como las ciencias biológicas, ambientales, veterinarias, biomédicas, sociales, económicas y otras disciplinas afines, preparando investigadores independientes y con habilidades para integrar equipos multi/interdisciplinarios.

Además, es un programa orientado a desarrollar investigación con potencial impacto en las políticas públicas, aportando evidencia científica para fortalecer programas de vigilancia, prevención y mitigación de riesgos ambientales, así como para apoyar la toma de decisiones en materias de salud pública y conservación ambiental.

Actualmente el DOCSE UCM está acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), reconocimiento que certifica la calidad de su proyecto académico, su cuerpo docente, su investigación y sus procesos formativos, entregando confianza a quienes buscan realizar estudios doctorales de excelencia.

La proyección internacional del programa es otro punto que destaca de este doctorado, fomentando la generación de redes de colaboración científica, la publicación de resultados de investigación y la comunicación del conocimiento en una segunda lengua, fortaleciendo la inserción de sus graduados en la comunidad científica nacional e internacional.

Finalmente, quienes opten por sumarse a sus filas, podrán investigar desde un centro de excelencia, como lo es el CIEAM UCM, un entorno que integra a investigadores de distintas disciplinas, laboratorios especializados y redes de colaboración nacionales e internacionales. Esto ofrece a los doctorandos la posibilidad de integrarse desde el inicio a investigaciones vigentes, acceder a infraestructura científica y participar en la generación de conocimiento desde el inicio de su formación doctoral.

Además de una formación doctoral de excelencia, el programa ofrece a sus estudiantes acceso a infraestructura científica y laboratorios de alto nivel del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Maule (CIEAM), donde podrán integrarse a proyectos de investigación vigentes y trabajar junto a académicos con amplia trayectoria nacional e internacional. A ello se suman oportunidades para desarrollar pasantías, fortalecer redes de colaboración, participar en congresos científicos, publicar en revistas especializadas y potenciar una carrera científica con proyección global.

Postulación y admisión 2027

El proceso de admisión 2027 se abrirá prontamente y contempla la recepción de postulaciones, cuyo plazo se extiende hasta el 14 de octubre de 2026. La revisión de antecedentes y entrevistas se realizará entre el 19 y el 23 de octubre, mientras que los resultados del proceso de selección serán informados el 26 de octubre. Las postulaciones a las becas UCM estarán abiertas desde el 21 de septiembre hasta el 20 de noviembre de 2026 y también pueden postular a beca doctorado nacional ANID que abrirá su proceso de postulación prontamente. El inicio de clases está programado para marzo de 2027. Quienes deseen obtener más información sobre requisitos, becas o apoyos, y proceso de admisión pueden contactar a la asistente del programa, Paola Gómez Olivares, al correo pgomez@ucm.cl.

Las y los profesionales interesados en desarrollar investigación de frontera y contribuir a enfrentar los desafíos ambientales y sanitarios del siglo XXI están invitados a postular al Doctorado en Salud Ecosistémica de la Universidad Católica del Maule.