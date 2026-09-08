Ministro del Trabajo confirmó que el nuevo reglamento de Ley Karin ya está firmado

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, anunció que firmó el reglamento de la Ley Karin. El siguiente paso es la rúbrica del Presidente José Antonio Kast para ser enviada a Contraloría.

“No podemos demorarnos diez meses, por ejemplo, en resolver una investigación”, comentó Rau en conversación con T13Radio. El ministro enfatizó la importancia de la iniciativa para “ordenar” la normativa; de esta manera, la implementación será más efectiva. Esto nace de la sobrecarga masiva de denuncias recibidas por la Dirección del Trabajo (DT) y los departamentos de recursos humanos.

“Hemos visto los datos de la Dirección del Trabajo, que es una gran mayoría que no tiene que ver (con Ley Karin), y entran por el mismo canal, entonces lo que hacen es atochar el sistema; y, como dice en la justicia, que cuando tarda no es justicia, entonces nosotros tenemos que hacer una implementación efectiva”, comentó.

Hace un mes el borrador del proyecto fue revelado, donde se mostraron los principales ajustes: acelerar la tramitación de denuncias por acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo.

El ministro también se refirió a la tasa de desempleo y el nivel de desocupación que se acerca al millón de personas. Aseguró que están avanzando en distintas medidas de adaptabilidad laboral.