Pérez Mackenna defiende su gestión: “Política exterior debe ser punto de encuentro y no de división”

El canciller Francisco Pérez Mackenna tomó con calma la interpelación que deberá enfrentar el próximo 28 de septiembre en la Cámara de Diputados. Luego de que la oposición consiguiera los votos para concretar la acción fiscalizadora, el ministro aseguró que responderá las preguntas y planteó que la instancia será una “oportunidad” para defender y detallar la política exterior del Gobierno de José Antonio Kast.

“Los parlamentarios tienen el legítimo derecho de presentar una interpelación contra un ministro de Estado y nosotros responderemos debidamente a las preguntas que se nos hagan”, afirmó Pérez Mackenna este martes.

La Cámara aprobó durante esta jornada la interpelación por 57 votos a favor, 49 en contra y una abstención. La ofensiva opositora se gestó en medio de las sucesivas controversias con Argentina por el Estrecho de Magallanes y los cuestionamientos respecto de la relación del Ejecutivo con Estados Unidos.

El cuestionario contempla 13 materias, entre ellas la situación del Estrecho, los vínculos diplomáticos con Argentina y Estados Unidos y las razones por las que la administración de Kast decidió no respaldar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.

Frente a los cuestionamientos, Pérez Mackenna defendió la disposición que, aseguró, ha mantenido para comparecer ante el Poder Legislativo desde que asumió la Cancillería.

“Nos hemos presentado once veces en el Congreso, precisamente en ese esfuerzo de llevar las relaciones internacionales de Chile coordinadamente con los distintos actores del Estado, porque nuestra labor forma parte de una política de Estado y es así como seguiremos trabajando”, señaló.

El ministro incluso presentó la interpelación como una instancia para explicar las decisiones adoptadas por el Ejecutivo.

“Es una oportunidad para detallar los avances de la política exterior”, sostuvo.

Pérez Mackenna también hizo un llamado a separar las diferencias políticas internas de la posición que Chile proyecta internacionalmente.

“Podemos tener visiones diferentes en muchos temas, pero la defensa de los intereses de Chile ante el mundo debe ser una sola. La política exterior es política de Estado y debe ser un punto de encuentro y no de división”, afirmó.

La interpelación llega después de semanas en que la Cancillería ha enfrentado cuestionamientos por su respuesta a una serie de declaraciones provenientes de Argentina respecto de la zona austral. Las críticas no se han limitado a la oposición y también han surgido voces oficialistas que han pedido una posición más firme.

Uno de los principales episodios estuvo relacionado con el Estrecho de Magallanes. Ambos gobiernos intentaron zanjar la controversia mediante una declaración conjunta en la que reafirmaron la vigencia de los tratados de Límites de 1881 y de Paz y Amistad de 1984, así como la soberanía chilena sobre la totalidad del paso marítimo.

Sin embargo, posteriormente el canciller argentino Pablo Quirno calificó a Argentina como un país “bicontinental y bioceánico”, declaración que volvió a generar cuestionamientos en Chile. Quirno salió después a aclarar que su referencia apuntaba al fortalecimiento de la presencia argentina en el Atlántico Sur y reafirmó su compromiso con los tratados vigentes.

Ese escenario terminó alimentando la ofensiva fiscalizadora encabezada por el diputado socialista Nelson Venegas.

Al anunciar la acción, el parlamentario sostuvo que su objetivo no era simplemente confrontar a La Moneda, sino obtener respuestas respecto de la conducción internacional del país.

“Este no es un acto contra el Gobierno esencialmente. Este es un acto que va en defensa de los intereses superiores de nuestro país. Esto es un acto que va en defensa de Chile en el mes de la patria”, afirmó Venegas.

Pérez Mackenna tendrá ahora hasta el 28 de septiembre para preparar sus respuestas. Ese día deberá comparecer ante la Sala y enfrentar un cuestionario que, además de Magallanes y las relaciones con Argentina y Estados Unidos, pondrá bajo escrutinio varias de las principales decisiones internacionales adoptadas durante los primeros meses del Gobierno de Kast.