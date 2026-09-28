Premio Fuerza TP 2026 distingue a cinco referentes de la docencia y la innovación en Chile

La gestión del agua, la economía circular, la incorporación de robótica en las aulas y la formación de profesionales de la salud fueron algunas de las áreas reconocidas en la segunda edición del Premio Fuerza TP 2026. La iniciativa, impulsada por INACAP y “El Mercurio”, busca visibilizar el aporte de la educación técnico-profesional al desarrollo del país y a las comunidades.

Con más de 1.000 postulaciones provenientes de distintas regiones de Chile y del extranjero, el premio distinguió experiencias que vinculan el conocimiento técnico con soluciones a necesidades productivas, educativas y sociales.

“Fue emocionante reconocer a personas que representan una fuerza que muchas veces no vemos lo suficiente, a personas que saben hacer, crear, innovar y transformar sus conocimientos en soluciones concretas. Reconocerlas es también dar valor a una educación técnico-profesional conectada con el mundo del trabajo, que abre oportunidades, impulsa la movilidad social y contribuye al desarrollo de nuestras regiones y de Chile”, señaló Lucas Palacios, rector de INACAP y jurado del premio.

Por su parte, Susana Jiménez, presidenta de la CPC e integrante del jurado, destacó la relación entre esta formación y las necesidades del mundo laboral.

“Cuando hablamos de formación Técnico-profesional, hablamos de educación, pero también de innovación, productividad, y de nuevas oportunidades. Y si cada vez más personas están eligiendo este camino, tenemos que asegurarnos de que esa formación esté conectada con las necesidades reales del mundo productivo y con los empleos que Chile va a necesitar. Y eso es lo que justamente representa Fuerza TP, la formación Técnico-profesional puesta al servicio del desarrollo de nuestro país”, aseguró.

Cinco reconocimientos a la docencia, la innovación y el desarrollo productivo

La ceremonia distinguió a cinco ganadores en las categorías Docencia Educación Media, Docencia Educación Superior, Aporte Empresarial, Innovación Tecnológica y Trayectoria. Además, entregó diez menciones honrosas.

“El Mercurio siempre y junto a la labor propiamente informativa, de seleccionar y jerarquizar los hechos importantes que nos parecen para los lectores, siempre ha procurado relevar, identificar y dar a conocer el testimonio de trayectorias profesionales, destinos de vida que nos parece que encarnan los valores, la perseverancia y el carácter que son necesarios para sacar a Chile adelante y construir ese país que todos anhelamos. Este premio lo que hace es reconocer en quienes hacen esta contribución desde el mundo técnico-profesional”, señaló Carlos Schaerer, director de “El Mercurio”.

En Innovación Tecnológica, el reconocimiento fue para Macarena Miranda, técnico en Prevención de Riesgos de INACAP, cuya trayectoria académica la llevó a cursar un doctorado en Ingeniería Química en Canadá. Actualmente lidera Damtek Chile, empresa dedicada al desarrollo de soluciones para la gestión hídrica y el manejo de sedimentos.

La categoría Aporte Empresarial distinguió a Leslie Plaza, técnico Analista Químico de INACAP Sede Calama y fundadora de Redimir. La empresa desarrolla soluciones de gestión de residuos y economía circular, procesa cerca de 60 toneladas de residuos mensuales y avanza en la implementación de una nueva planta de 6.000 metros cuadrados.

En Trayectoria, la premiada fue Claudia Guaquin, laboratorista dental de la Región de Los Ríos, quien ha combinado el ejercicio profesional y el emprendimiento con 18 años dedicados a la formación de técnicos. Su experiencia incluye la implementación de laboratorios dentales públicos en Valdivia y Paillaco, para responder a necesidades de rehabilitación protésica y contribuir a la preparación de nuevos profesionales.

El premio de Docencia Educación Media recayó en Claudio Pérez, técnico de nivel superior en Electrónica con mención en Electrónica Industrial y docente del Colegio Industrial Las Nieves. Con más de tres décadas de trayectoria, ha incorporado la robótica, la automatización y la inteligencia artificial a la enseñanza, incluida la implementación de un robot colaborativo industrial.

En Docencia Educación Superior, el ganador fue Nicolás Ferreira, técnico en Enfermería de Duoc UC. Durante cerca de una década se ha dedicado a formar estudiantes del área de la salud y a acompañar a docentes en innovación educativa. En 2019 creó el canal “Profe Nico Duoc” y ha impulsado intercambios internacionales, talleres y proyectos comunitarios para acercar conocimientos de salud y primeros auxilios.

Diez menciones honrosas a iniciativas educativas y comunitarias

En Aporte Empresarial, las menciones honrosas fueron para Pilar Cabezas, docente y fundadora de Mecánica Activa SPA, quien promueve la participación de mujeres en el sector automotriz; y Sergio Armella, chef y fundador de Ephedra Restaurant, por su trabajo para poner en valor la gastronomía y los productos de San Pedro de Atacama.

En Docencia Educación Media, fueron reconocidos Christian Álvarez, profesor de matemáticas que ha creado iniciativas gratuitas de preparación y fortalecimiento académico para estudiantes; y Lorena Briones, quien cuenta con más de 30 años de trayectoria dedicada a la enseñanza de programación e informática.

Las distinciones de Docencia Educación Superior recayeron en Camila Valenzuela, docente de Animación Digital que desarrolla metodologías y proyectos con impacto social; y Marina Soto, docente del área automotriz que vincula la formación técnica con la industria en Aysén y fomenta la participación femenina.

En Innovación Tecnológica, fueron distinguidos Edson Espejo, técnico y mecánico soldador que diseñó una solución para recuperar equipos y optimizar procesos industriales; y Jean Pierre Lachitt, emprendedor de Atacama que desarrolla proyectos vinculados con la minería, la tecnología y el desarrollo regional.

Por último, en Trayectoria, las menciones honrosas fueron para Jorge Ortega, técnico en Pastelería Internacional con más de 35 años de experiencia en gastronomía, educación y trabajo social; y Katherine Vásquez, jefa de proyectos del Poder Judicial, quien ha participado en iniciativas de modernización y acceso a la justicia.

Un jurado con representantes de distintos sectores

La segunda edición de Fuerza TP contó con un jurado integrado por representantes del ámbito empresarial, académico, educativo y de la sociedad civil.

Participaron Arturo Tagle, presidente del Consejo Directivo de INACAP, y Recaredo Ossa, vicepresidente de ese consejo; Susana Jiménez, presidenta de la CPC; Carlos Schaerer, director de “El Mercurio”; Lucas Palacios, rector de INACAP; Manuel Olivares, past president de INACAP; y Manuel Fernández, editor de Innovación de “El Mercurio”.

También lo integraron Alan Meyer, exvicepresidente de Mercado Libre y director de empresas; Eduardo Ebensperger, gerente general de Banco de Chile; Rosa Devés, exrectora de la Universidad de Chile; Holger Paulmann, presidente ejecutivo de SKY Airline; Juan Pablo Guzmán, rector nacional de IP y CFT Santo Tomás y presidente de Vertebral; y Macarena Cea, gerenta general de Fundación Luksic.

Completaron el jurado Miguel Ángel García Moreno, presidente de Camacoes; Valentina Quiroga, gerenta de Desarrollo Humano de Fundación Chile; Gloria Maldonado, directora de Foro Innovación y Conecta Logística; Antonio Walker, presidente de la SNA y exalumno de INACAP; Luis Felipe Gazitúa, presidente de Bicecorp; y Emilio Hernández, CEO de MadeInnLatam.

Durante la ceremonia, los ganadores recibieron el Toro de Fuerza TP, obra de Francisco Gazitúa que simboliza la fuerza, la resiliencia y la perseverancia. Con estas distinciones, la iniciativa busca dar visibilidad a quienes, desde la formación técnico-profesional, contribuyen a resolver necesidades de sus comunidades y a generar nuevas oportunidades.