El rol de las empresas en la construcción de un Chile más humano

Ante un mercado laboral marcado por el desempleo, la reconversión y el acelerado avance de la inteligencia artificial, una pregunta adquiere cada vez más relevancia ¿cómo hacer para que el trabajo siga siendo un espacio de desarrollo y realización para las personas?

El Cardenal Fernando Chomali junto a Rosario Navarro, presidenta de la Sofofa, el rector de Inacap, Lucas Palacios y el periodista Polo Ramírez, dialogaron respecto a esta interrogante en el encuentro Empresa y humanidad.

El encuentro, que puede revivirse en YouTube, convocó a la empresa, academia y jóvenes estudiantes y se inició con la bienvenida de Arturo Tagle, presidente del Consejo Directivo de Inacap.

El conversatorio moderado por Polo Ramírez, periodista de La Tercera tomó como punto de partida la “Carta a los empresarios: la empresa promotora del bien común”, escrita por el Cardenal Chomali como una invitación a reflexionar sobre el lugar que ocupan las empresas en el desarrollo de las personas y de la sociedad. “Una persona que tiene un buen trabajo, que recibe una remuneración justa que lleva el pan a la casa, llega a un lugar tranquilo, las personas son felices. Por lo tanto, me parece que los empresarios son actores fundamentales en el desarrollo del país, pero sobre todo en el desarrollo de las personas”, destacó el Cardenal que puso énfasis en el trabajo y la familia como elementos esenciales para la felicidad y el rol de los empresarios en el desarrollo de las personas.

Durante la conversación, Rosario Navarro, presidenta de la Sofofa enfatizó respecto al rol de la empresa como motor de desarrollo, formación y crecimiento en las personas. “Para mí la empresa sí es un espacio de humanidad, un espacio transformador y un espacio formador, en la empresa encontramos espacio de crecimiento, de desarrollo, entonces como un empresario se hace cargo de este desafío, la carta del Cardenal apretó ese botón en mí y en muchos empresarios”, profundiza Navarro.

Por su parte, el rector de Inacap, Lucas Palcios, abordó la importancia de generar espacios de comunidad, cohesión interna y propósito en común en las empresas, “las personas lo que quieren es poder realizarse, ser felices, sacar adelante a sus familias y sentirse parte de algo. Nosotros formamos para el trabajo, pero también formamos para que a través del trabajo las personas se puedan realizar, puedan sacar adelanta a sus familias y puedan ser feliz. Ese es el aprendizaje a lo largo de la vida, que nosotros en INACAP estamos empujando y que yo creo que está permeando en la sociedad”.

El dialogo concluyó con la importancia de poner a las personas en el centro de los desafíos actuales y que el futuro del país se construye con trabajo colaborativo y en comunidad. Una reflexión que continuará con la presentación de una nueva carta dirigida a los políticos por parte del Cardenal Chomali el próximo 26 de octubre.