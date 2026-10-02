Otra más de Quiroz, ahora contra docentes: pidió no confundir Mineduc con “Ministerio de profesores”

Otra más del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Esta vez, los profesores quedaron en el centro de sus declaraciones luego de que reconociera que la reducción contemplada en las horas docentes del Presupuesto 2027 podría terminar en desvinculaciones y afirmara que no debe confundirse el derecho a la educación con la obligación del Estado de mantener puestos de trabajo.

En conversación con Radio Infinita, el jefe de la billetera fiscal abordó la disminución cercana al 3,6% en las horas docentes máximas y las advertencias respecto de que el ajuste, particularmente en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), podría traducirse en despidos.

Quiroz vinculó la medida con la caída de la natalidad y la consecuente disminución en el número de estudiantes, escenario que, según sostuvo, obliga a buscar mayores eficiencias dentro del sistema.

“Eso va generando la necesidad bastante obvia de lograr mayores eficiencias, o sea, a lo mejor centros que se impartía educación en lugares distintos hay que concentrarlos”, afirmó.

Fue entonces cuando reconoció una de las consecuencias que ha generado mayor inquietud entre los trabajadores del sector. “Probablemente tengan que haber desvinculaciones, pero esas desvinculaciones no tienen nada que ver con no entregar el beneficio social”, aseguró.

El ministro defendió esa separación distinguiendo entre la obligación del Estado de garantizar el acceso a la educación y la mantención de puestos de trabajo dentro del sistema. “El beneficio es el derecho a educarse. No confundamos el derecho a educar con la obligación de emplear, son cosas distintas”, sostuvo.

Luego agregó: “No confundamos el Ministerio de Educación con el Ministerio de los profesores”.

Quiroz aseguró que existe “el máximo respeto” por quienes trabajan en Educación, pero insistió en que la prioridad del Ejecutivo es garantizar los derechos sociales establecidos por ley junto con mantener “la máxima responsabilidad fiscal”.

Las declaraciones suman un nuevo flanco para el ministro de Hacienda en apenas unos días y se producen después de otras dos intervenciones que generaron controversia.

Esta misma semana, al explicar el fuerte incremento de $281,8 por litro de la parafina, Quiroz sostuvo que “hoy día nadie consume parafina, porque a estas temperaturas la verdad es que el consumo es mínimo”. La frase recibió cuestionamientos incluso desde Renovación Nacional, donde Andrea Balladares y Diego Schalper la calificaron como “desafortunada”. El propio ministro reconoció posteriormente que “no fue la mejor”, aunque defendió su planteamiento asegurando que “los datos son los datos”.

Quiroz sostuvo entonces que el 94% del consumo de parafina se concentra hasta septiembre y que durante los otros seis meses se consume aproximadamente un 1% mensual en promedio.

Horas después abrió otro frente al abordar eventuales irregularidades en el acceso a la gratuidad universitaria. El titular de Hacienda calificó como “sospechoso” que 80 mil beneficiarios declaren vivir solos y anunció que el Gobierno comenzará a cruzar y chequear información para verificar que el beneficio sea recibido por quienes efectivamente cumplen con los requisitos.

Aunque descartó una “caza de brujas” y aseguró que quienes realmente califican mantendrán la gratuidad, Quiroz apuntó a quienes eventualmente oculten ingresos familiares para acceder al beneficio.

“Pero las personas, que existen en Chile, el chileno vivo, lo conocemos; es parte de nuestra cultura, la viveza del chileno. Esa viveza, les quiero decir que la vamos a ir chequeando, controlando y, eventualmente, eliminando”, afirmó.

Ahora, en medio de la discusión por los recortes y ajustes contemplados en Educación para el Presupuesto 2027, el ministro suma a los profesores al debate al reconocer que la búsqueda de mayores eficiencias puede terminar en desvinculaciones.