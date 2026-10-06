Ranking QS 2027: universidad regional ocupa el tercer lugar en Chile y el puesto 11 en Latinoamérica

El ranking QS de universidades de América Latina y el Caribe evalúa a las instituciones de educación superior a partir de indicadores como la reputación académica, el reconocimiento de los empleadores y la producción científica. En su edición 2027, la Universidad de Concepción (UdeC) obtuvo el tercer lugar nacional y el puesto 11 en la clasificación regional, posicionándose como la universidad de regiones mejor ubicada de Chile.

La institución completa cuatro ediciones consecutivas en la undécima posición de América Latina y el Caribe y se mantiene entre las quince primeras desde 2021. La evaluación considera aspectos como la reputación académica, el reconocimiento de los empleadores, la producción científica y las redes internacionales de investigación.

Formación, investigación y colaboración internacional

El director de Desarrollo Estratégico de la Universidad de Concepción, Sebastián Astroza Tagle, destacó el aporte de la comunidad universitaria a estos resultados y la continuidad del trabajo institucional.

“Mantener esta posición durante tres años consecutivos refleja la consistencia del trabajo de nuestra comunidad universitaria. La calidad de la formación, la investigación y la colaboración internacional son capacidades que se construyen en el tiempo y que permiten proyectar desde las regiones una universidad reconocida en América Latina y el Caribe”, señaló Astroza.

El desafío de fortalecer el aporte a las regiones

El académico también subrayó la importancia de disponer de información institucional rigurosa para dar cuenta del trabajo universitario en las evaluaciones internacionales.

“Estos resultados permiten dar visibilidad internacional al trabajo que realiza la Universidad. Nuestro desafío es seguir fortaleciendo esas capacidades y traducirlas en conocimiento, formación y respuestas que contribuyan al desarrollo de las regiones y del país”, agregó el académico.