Movimiento en el aula: estudio registra mejoras motrices en escolares que usaron pausas activas

Incorporar movimiento a las clases mediante descansos breves y guiados es la propuesta de Clases Activas, un proyecto de la Universidad de Concepción que el Ministerio de Educación incluyó entre los recursos sugeridos para implementar actividad física en los establecimientos educacionales del país.

La herramienta aparece en el apartado sobre el Plan de Mejoramiento Educativo, instrumento con el que cada comunidad escolar organiza sus objetivos y acciones. En ese marco, el ministerio recomienda “desarrollar pausas activas intraaula que disminuyan los tiempos en actitud sedentaria” y menciona la iniciativa junto con el programa Activa-Mente y las fichas de actividades de Elige Vivir Sano.

A través de una plataforma digital, el programa vincula estas pausas con contenidos curriculares, de modo que niñas y niños puedan moverse mientras trabajan materias de la jornada escolar. Así, busca ampliar las oportunidades de actividad física más allá de la asignatura de Educación Física.

Pausas activas que integran movimiento y aprendizaje

Rafael Zapata Lamana, académico de la Escuela de Educación del Campus Los Ángeles y director del proyecto, explicó que la iniciativa surgió tras conocer un modelo de escuelas activas que proponía diversas acciones para incorporar movimiento durante la jornada. Luego de analizar sus alternativas, el equipo decidió enfocarse en los descansos dentro del aula.

“Cuando nosotros, como equipo de investigación, analizamos en profundidad toda la estrategia, llegamos a la conclusión de que una de ellas, que son las pausas activas o descansos activos, es la estrategia de mayor eficiencia, de menor costo y de mayor viabilidad. Con lo cual decidimos embarcarnos en trabajar el desarrollo de un programa de pausas activas con contenido curricular y la incorporación de la tecnología, para ser una solución concreta, basada en la evidencia, que permita contribuir a la problemática en todo el territorio nacional”, relató Zapata.

Desarrollada por un equipo multidisciplinario de la Universidad de Concepción y financiada por el Gobierno Regional del Biobío, la plataforma se ha implementado en más de 50 establecimientos de la provincia de Biobío. Según el investigador, también ha llegado a otras comunas de la región, entre ellas San Pedro de la Paz.

Los avances observados en habilidades motrices y comprensión lectora

El equipo ha evaluado los resultados del programa en distintas dimensiones. Una investigación con 161 escolares con necesidades educativas especiales de escuelas públicas del Biobío encontró diferencias entre quienes utilizaron la plataforma durante 12 semanas y quienes mantuvieron su rutina habitual.

El primer grupo mejoró, en promedio, 2,3 puntos en habilidades motrices como lanzar, atrapar y botar una pelota, mientras que el grupo de comparación registró un avance de 0,4 puntos.

“Además, no solo el nivel de actividad física se ha incrementado, sino que también se han mejorado las competencias motrices de los escolares en el contexto escolar. Esto es muy relevante porque unas buenas competencias motrices se relacionan con muchos otros procesos del desarrollo en la infancia y el aprendizaje. Los establecimientos y escolares que utilizaron la plataforma mejoraron significativamente sus competencias motrices evaluadas en el contexto escolar”, explicó Zapata.

Otros análisis de los mismos escolares identificaron una mayor mejora en autoestima y avances en dos de las tres habilidades de comprensión lectora evaluadas: localizar información y reflexionar. Estos hallazgos corresponden a la intervención estudiada y no permiten atribuir los mismos efectos a todos los establecimientos que han utilizado la herramienta.

Una alternativa para la planificación escolar

La incorporación de Clases Activas en las recomendaciones ministeriales sitúa la experiencia del Campus Los Ángeles entre las opciones que pueden considerar las escuelas al planificar actividades físicas durante la jornada.

Sobre este reconocimiento, Zapata expresó que “esto nos ha generado mucha alegría, mucha satisfacción, porque el camino recorrido ha sido muy importante. Estas recomendaciones para implementar actividad física en los establecimientos educacionales es un documento del Ministerio de Educación en el que propone una estrategia integral para incorporar actividad física y así enfrentar las problemáticas de bajo nivel de actividad física, aumento de sedentarismo, sobrepeso, obesidad, deterioro de la salud mental y problemas de convivencia escolar. Todo lo que hoy día son problemas de tanta relevancia en el sistema educativo”.