Nueva ingeniería en inteligencia artificial busca formar a profesionales de distintas disciplinas

INACAP incorporará en su oferta académica 2027 la carrera de Ingeniería en IA Aplicada a la Transformación Empresarial, un programa de continuidad de estudios dirigido a técnicos y profesionales de distintas disciplinas que busquen aplicar herramientas tecnológicas en sus ámbitos de trabajo.

La propuesta surge en un escenario en que la inteligencia artificial está modificando la toma de decisiones, el desarrollo de productos, la prestación de servicios y la organización de procesos. Según la Encuesta Nacional de Demanda Laboral (ENADEL 2025), 25.402 empresas de la Región Metropolitana identifican a la IA como el principal factor de transformación tecnológica hacia 2030.

El programa busca complementar la formación y experiencia laboral de sus estudiantes con competencias en inteligencia artificial, análisis de datos, gestión del cambio y transformación de procesos.

Formación tecnológica para diversas áreas laborales

La carrera está dirigida a personas con experiencia profesional en sectores como salud, administración, educación, industria, servicios y tecnología. Su objetivo es que puedan reconocer oportunidades de aplicación de la IA y participar en su incorporación dentro de las organizaciones.

“Tenemos un modelo educativo único, moderno y flexible, y esta nueva carrera es ejemplo de ello. Queremos que quienes conocen profundamente ámbitos como la salud, el retail, la educación, la administración, la industria o los servicios puedan identificar dónde y cómo esta tecnología genera valor y lideren su incorporación dentro de las organizaciones”, comenta Álvaro Castro, director Sectorial Académico de Tecnología Aplicada de INACAP.

El directivo agrega que “esta carrera, pionera en Chile, busca que los profesionales sumen competencias tecnológicas y potencien el conocimiento y la experiencia que ya tienen en su propia disciplina, así apoyamos que impulsen sus trayectorias laborales con nuevas herramientas”.

Duración según la trayectoria de cada estudiante

El programa conduce a un título profesional de Ingeniería y su duración dependerá de la formación y trayectoria laboral previa de quienes ingresen. Las personas vinculadas a carreras afines al área tecnológica podrán completarlo en tres semestres, mientras que quienes provengan de otras disciplinas deberán cursar un semestre inicial de nivelación, con lo que su formación se extenderá a cuatro semestres.

La carrera se impartirá en la Sede Vitacura de INACAP, en modalidad presencial vespertina flexible, con actividades tres días a la semana y un componente online.

Una malla que combina IA, datos y gestión del cambio

El plan de estudios integra conocimientos tecnológicos con herramientas para la gestión de las organizaciones. Entre sus asignaturas figuran Inteligencia Artificial Aplicada a Soluciones Digitales, Ingeniería de Datos para la Gestión, Arquitecturas Cloud, Integración y APIs, Desarrollo Asistido por IA y Ciberseguridad y Resiliencia de Sistemas Inteligentes.

La formación también contempla Gobierno y Gestión Estratégica de Tecnologías Digitales, Innovación y Emprendimiento, y Liderazgo y Gestión del Cambio Tecnológico.

Estas materias apuntan a que los estudiantes puedan desarrollar soluciones con inteligencia artificial, trabajar con datos e infraestructura digital y abordar aspectos de seguridad, gobernanza y transformación tecnológica.

Aplicaciones en salud, educación e industria

Las herramientas del programa podrán aplicarse a necesidades de distintos sectores. En salud, por ejemplo, podrían contribuir a identificar oportunidades para optimizar procesos asistenciales; en administración, a automatizar tareas y mejorar el análisis de información.

En educación, la IA podría apoyar la planificación, la personalización de experiencias de aprendizaje y la gestión académica. En el retail y la industria, sus aplicaciones incluyen la gestión de operaciones, el análisis de datos y la mejora de la experiencia de los clientes.

Con este enfoque, la carrera busca preparar a sus titulados para asumir nuevas responsabilidades en sus áreas de trabajo, liderar iniciativas de innovación y gestionar proyectos tecnológicos en organizaciones públicas y privadas.