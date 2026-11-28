El Indec (ente argentino encargado de estadísticas) declaró la tarde del 24 de noviembre que la economía argentina se encontraba en recesión técnica. No sorprendió mucho a los informados, porque en días previos también se conoció que el riesgo país había superado los 1000 puntos, pero no fue lo único, pues el dólar osciló y se cotiza arriba de los 1600 pesos. Lo más importante: a la fecha de redacción de esta columna aún se desconoce cuál será la reacción del gobierno.

Al respecto, se escuchan voces contradictorias en el oficialismo transandino. El ministro de Economía, Luis Caputo, ha declarado que no habrá cambio de rumbo, pero la influyente senadora Patricia Bulrich, a quien muchos ven como presidenciable en lugar del presidente Milei, señaló que “aún hay tiempo para cambiar el rumbo”.

Todo esto, porque Argentina se encuentra una vez más en una coyuntura donde la economía se une estrechamente a la política: a fines del 2027 se realizarán elecciones presidenciales, es decir, la agenda se electoraliza.

Luces y sombras de la gestión de Milei

A finales del 2023, cuando gobernaba el peronista Alberto Fernández, fue la última vez que Argentina había entrado en recesión. La inflación estaba desatada, pues alcanzó un 200% anual, y con el fantasma de una nueva debacle económica, el discurso del entonces candidato Milei prendió en los electores: en su interpretación la culpa era de los “chorros” (ladrones) que formaban “la casta” (la élite privilegiada y corrupta) que había llevado a la Argentina a ese estado.

Prometió acabar con los privilegios, reducir ministerios, subsidios, todo ello premunido de una motosierra, como símbolo de su gestión. Los dardos iban en primer lugar al peronismo, pero también golpeaba al PRO de Mauricio Macri y a la Union Cívica Radical (UCR). Milei formó su propio partido: La Libertad Avanza (LLA) y conquistó la indignación de muchos sectores, entre ellos el voto de la juventud, hastiada de años duros y sobre todo, con poco futuro. Milei fue claro: los primeros momentos iban a ser duros, pero luego vendría la cosecha y Argentina volvería a ser una potencia mundial.

Han pasado tres años de ello y Milei cumplió gran parte de lo que prometió, ya que redujo el gasto público, terminó con los subsidios a la luz, el gas, el agua y el transporte y con ello, el 2024, logró un superávit fiscal por primera vez en 14 años. El otro lado de la medalla fue la contracción de consumo de parte de una masa de población que se ha visto carenciada desde entonces.

La inflación se controló, bajó del 200% y se ha mantenido en un 2% mensual, lo que arroja un 30% anual. No es una maravilla, pero no es el pánico de una hiperinflación. Eso sí, a muchas familias las obligó a un endeudamiento y a reducir su nivel de vida. Por cierto, las protestas de jubilados, universitarios, empleados de la salud, entre otros, son síntomas de un creciente malestar.

Pero la macroeconomía mostraba algunos números positivos: a los del control inflacionario se agregaban el aumento de las exportaciones que se explicaban por la venta de energía -producto de los yacimientos de Vaca Muerta-, y de productos agropecuarios como soja y carne). Por ese lado números azules. Por el otro, una población con menos recursos (8% de desempleo y 50% de informalidad) que consume menos carne, producto estrella de la dieta argentina. En su reciente visita, el Papa interpretó a muchos cuando dijo “la economía debe estar al servicio de la gente, y no la gente al servicio de la economía”.

La economía argentina en tiempos de Milei gira hacia la reprimarización, a explotar sus recursos naturales, dejando a la industria en segundo lugar ¿Se puede mantener el rumbo o se requiere corrección para reactivar la economía y con ello crear empleo y aumentar el consumo? Aquí entra la variable política.

2027: elecciones argentinas

El 24 de octubre del 2027 se deberá elegir presidente en Argentina. La ley manda que, si un candidato obtiene arriba del 40% de los votos y más de 10 puntos de diferencia con el competidor más cercano, gana en primera vuelta. Si no ocurriese así, se debe ir a una segunda.

El presidente Milei ha sido claro en su deseo de postularse a la reelección. A inicios de año estaba exultante. En su mensaje de Año nuevo proclamó que el 2026 sería el “Año de la Grandeza Argentina”, una nueva etapa del país, tras las reformas impulsadas durante 2025, orientadas -según el propio Gobierno- a la estabilización macroeconómica, la reducción de la burocracia estatal y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

No era el único entusiasta. El viceministro de Economía, José Luis Daza, (chileno-argentino que fue tentado para integrar gabinete de J.A. Kast) aseguraba que 2026 sería “el mejor año de la economía en décadas”, al destacar un escenario de fuerte crecimiento, impulsado por la inversión y con equilibrio macroeconómico del Gobierno.

Sin embargo, las cosas no se dieron y, ya sabemos, la economía está en recesión técnica.

Cómo están planteadas las cosas en este fin de año, pareciera que la sociedad argentina estaría dividida entre dos temores: uno, que siga el actual gobierno y su política económica, y dos: que retorne el peronismo, al que muchos lo perciben como una amenaza populista.

Una alternativa para el actual oficialismo es la candidatura de la senadora Bullrich, pese a que aún no está definido que ella sea precandidata. A la fecha, ni el PRO ni la UCR han levantado candidaturas.

En la oposición, el principal referente es el peronismo. A su interior la tendencia más importante es la que encabeza Cristina Fernández, hoy procesada y por lo mismo impedida de postularse. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff, está en campaña, el excandidato Sergio Massa también, y no está claro cómo se dirimirá todo esto. Para resolver estos dilemas se idearon las Primarias, o PASO (Primarias Amplias, Simultáneas y Obligatorias).

El oficialismo maniobra con un proyecto de ley que permita suspender las PASO en esta oportunidad, negociando con el PRO, la UCR y varios gobernadores que controlan a sus bancadas. Este proyecto ha ido avanzando al interior del Congreso. La lógica sería que mientras el oficialismo se unificaría en torno a la reelección de Milei, la oposición se dispersaría en muchas candidaturas.

Es difícil que en este cuadro de incertidumbre económica Milei obtenga arriba del 40%, pero sí puede obtener lo suficiente para pasar a segunda vuelta. Keiko Fujimori hizo lo mismo, gracias a una votación que se dividió entre 35 candidaturas.

Falta mucho aún para las elecciones y nadie duda que el centro de la campaña será la economía, viene fin de año y luego vacaciones. Pero la historia muestra que el corralito del 2001 estalló un fin de año y además, la situación global está tanto o más inquieta que las elecciones argentinas.

Un tema que da para otra columna es el entorno internacional. Aquí Milei resiente la derrota electoral de Trump, quien lo ha “bancado” todos estos años. Por otro lado, su otro aliado, el primer ministro israelí Netanyahu, está virtualmente de salida y sumemos el fracaso del gobierno argentino en su apuesta en las recientes elecciones brasileñas, donde apoyó a fondo a Bolsonaro Jr. La guinda de la torta ha sido el colapso paraguayo, que en su momento fue alabado como lo máximo por parte de muchos gobiernos de derecha, empezando por la Casa Rosada.

Como sucede en muchos países de nuestra región, los escándalos y la farándula también se transforman a ratos en temas de la agenda política. Allí, la transversal corrupción que socaba la institucionalidad argentina provee constantes episodios que afectan la credibilidad de los gobernados. No son pocos los analistas que indican que buena parte de la juventud que votó por Milei hace tres años hoy se siente decepcionada porque constatan que en la LLA varios ingresaron a la “casta” en estos años.

El 2026 está cerrando con muchas incertidumbres para la sociedad argentina, pero lo que pareciera ser certero es que volver a ser potencia -cómo se proclamó- no está en el horizonte inmediato.

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