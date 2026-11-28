El caso del poemario censurado en un concurso del Ministerio de las Culturas sigue dando que hablar. Esta semana, en una columna de opinión publicada por El Mostrador, el académico Bernardo Subercaseaux recordó un caso similar, ocurrido en 1985, en plena dictadura, cuando un premio ya adjudicado a una obra sobre el exilio y el retorno fue retirado por temas políticos.

Se trata del montaje Regreso sin causa, de Jaime Miranda (Copiapó, 1956), cuya cancelación causó, al igual que hoy, una reacción de solidaridad del mundo cultural de la época.

Miranda demandó al alcalde designado de la época, Carlos Bombal, ganó el juicio y finalmente obtuvo el premio cinco años después, tras el retorno de la democracia, en 1990.

“Lo que ha pasado ahora, en 2026 con Verónica Jiménez, autora de poemario sobre el estallido social “Persona sin Identificar” es francamente increíble y vergonzoso. Las explicaciones dadas por el Ministerio de la Cultura y las Artes son tan burdas que lo menos que se puede exigir es la renuncia de las autoridades incompetentes y la inmediata restitución del fallo original. No es posible aceptar que en democracia no se pueda garantizar la independencia de los jurados“, comenta Miranda a El Mostrador.

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Trayectoria

Con estudios profesionales en Venezuela y en la Universidad de Cornell (Estados Unidos), Miranda ha escrito y estrenado 9 obras, entre las cuales destacan “Regreso sin Causa” y “Por la Razón o la Fuerza”, traducidas y representadas en numerosos países de América y Europa.

Ganador de premios nacionales e internacionales, entre ellos figura el Premio Municipal de Teatro 1985 de la I. Municipalidad de Santiago y el Premio del Círculo de Críticos de Arte 1984, así como Premio Asociación Venezolana de Profesionales del Teatro y Premio Juana Sujo (Venezuela).

Como guionista ha escrito para el área dramática de Venevisión y Radio Caracas TV (Venezuela), Telemundo (Puerto Rico), Televisa (México) y también en casi todos los canales nacionales (CHV, TVN, Canal 13, Mega, la RED), incursionando en comedias, teleseries y programas diversos.

En cine, ha sido guionista de “Tres noches de un sábado” (2002) y “El inquisidor” (2010), ambas de Joaquín Eyzaguirre, entre otras.

Origen

Aunque nació en Copiapó, cuenta que se crió en San Miguel. “El periodo de la UP lo viví como adolescente, sin militancia política ni actividad cultural importante o trascendente”, recuerda.

Tenía 17 años cuando ocurrió el derrocamiento del gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973.

“Y lo que viene después del golpe, es el resultado inicial de una familia desintegrada, como tantas otras que partieron de Chile. Tras un breve periplo por Europa, finalmente me residencié en Venezuela. En aquella Venezuela democrática de los años 70 que acogió en su exilio a miles y miles de compatriotas. Y ahí, inicié mis estudios teatrales, primero como actor y luego como dramaturgo y director de teatro”.

En Venezuela comenzó a desarrollarse profesionalmente, trabajando con la compañía de Los Cuatro, compuesta por Orietta Escámez, entonces esposa de Humberto Duvauchelle, y los hermanos Héctor y Humberto.

“Con ellos estrené mi obra ‘Por la Razón o la Fuerza’ y realizamos una gira muy exitosa por Europa, Estados Unidos y Canadá, oportunidad que me permitió vivenciar mi exilio y el exilio de compatriotas en lugares tan opuestos como el gélido Estocolmo o el sofocante pueblo de Barinas en los Llanos Occidentales venezolanos”.

Esa gira le valió ganarse una “L” en el pasaporte, que impedía a numerosos chilenos ingresar a Chile. “Esa maldita ‘L’ de exilio que sí tenían todos en la compañía teatral, pero no yo, todavía”.

En diciembre de 1983 murió asesinado, en extrañas circunstancias, Héctor Duvauchelle, en Caracas. Miranda cuenta que el gobierno venezolano dispuso de un avión para que pudieran traer los restos de “Pepe” a Chile . La dictadura concedió un permiso especial por cinco días a una comitiva que realizó este viaje.

“En esa comitiva, tuve el honor de venir a Chile junto con los hermanos Humberto y María Elena Duvauchelle, Orietta Escamez, Julio Jung y otros. Ese viaje a Chile fue muy significativo para mí y sembró la semilla de lo que -un año después- sería mi próxima obra, ‘Regreso sin Causa’. Obra con la que regresaría a Chile junto a Julio Jung y María Elena Duvauchelle a fines de 1984”.

La obra en Chile

Miranda relata que “a nuestra llegada, la gente cercana, nos hacía entender rápidamente que hablar del exilio en el Chile de esa época era muy desafiante, era provocar al régimen, y advertencias de todo tipo iban y venían: – que nos estábamos arriesgando, que nos iban a clausurar, a detener, a meter preso y Ay, por Dios, se despertaban todo tipo de miedos que aturdían”.

“Al principio, yo mismo -quizás por tantos miedos- a la dictadura, al fracaso teatral, a un medio profesional absolutamente desconocido para mí, al sentirme enteramente advenedizo, quise hacerme la idea – en un intento por ponerme el parche ante la herida y defenderme sicológicamente- de que sólo venía a estrenar la obra y luego volvería a Venezuela”, rememora.

Sin embargo, sucedió lo inesperado, “la obra tuvo un éxito salvaje, tanto éxito de público y de críticas que enseguida se convirtió en un paraguas de protección para todos nosotros, vinieron los premios, las oportunidades”.

“Regreso sin Causa” tuvo entonces “muchísimas causas para mi regreso, así que me quedé definitivamente en el país y realicé otras dos producciones de la obra con distintos elencos, una con Fernando Gallardo y Orietta Escámez recorriendo Chile de extremo a extremo y luego, otra que incorporó a Gloria Munchmeyer para debutar en Buenos Aires”.

El premio

Fue con esa obra que obtuvo el premio de la Ilustre Municipalidad de Santiago en 1985, que le fue otorgado por un jurado en forma unánime, en mayo.

Sin embargo, el mismo fue luego anulado en junio por una vía administrativa que usó solamente dos palabras para calificar la obra: “altamente inconveniente”.

“Que me hayan quitado el premio -a decir verdad- no me sorprendió tanto viniendo de un régimen que ya había cometido todo tipo de atropellos y horrores”, recuerda hoy, cuatro décadas después.

“Lo que sí me sorprendió profundamente fue la reacción en el ámbito del arte y la cultura. Fueron muchísimos los escritores, actores, músicos y artistas de diversas disciplinas, agrupaciones culturales, gremios y tantos que levantaron la voz y pusieron el grito en el cielo”.

Presidía por entonces la Sociedad de Escritores de Chile (SECH) el escritor y periodista Luis Sánchez Latorre, quien convocó de inmediato a una sesión extraordinaria del directorio de la SECH, con asamblea incluida.

La misma condenó aquella censura, redactándose una carta abierta de protesta y condena, cuya redacción estuvo a cargo de los escritores Emilio Oviedo y Carlos Mellado. La difusión de dicha carta abierta quedó circunscrita a los medios “no oficiales” de la época, aunque se sumó al rechazo de otras entidades de la cultura chilena que hicieron lo propio.

Proceso judicial

Miranda acudió entonces al abogado Luis Ortiz Quiroga e interpuso una acción judicial por “prevaricación” en contra del alcalde designado Carlos Bombal y quienes resultasen responsables, ante el Tercer Juzgado del Crimen de Santiago.

Durante cinco años el juicio se desarrolló con infinidades de acciones, con altos y bajos.

“Incluso se me hizo ofertas económicas ‘bajo cuerda’ para que desistiera de la demanda. Sin embargo, por dignidad rechacé una y otra vez los intentos de avenimientos”.

El juicio obligó a que el Premio Municipal de Santiago que se otorgaba cada año desde 1934 se suspendiera entre 1985 y 1990.

Finalmente, la postura del autor se impuso. En 1990, tras la llegada de la democracia, durante el gobierno de Patricio Aylwin, el nuevo alcalde de Santiago, Jaime Ravinet, retomó la tradición y en una ceremonia muy simbólica en el Palacio Consistorial de la I.Municipalidad de Santiago, con la presencia del ministro de Educación de esa época, Ricardo Lagos Escobar, se le entregó el Premio Municipal 1985 junto a los recién galardonados Premios Municipales 1990.

Caso de Verónica Jiménez

Para Miranda, lo que ha pasado ahora, en 2026 con Verónica Jiménez, autora de poemario sobre el estallido social “Persona sin Identificar”, es “francamente increíble y vergonzoso”.

“Las explicaciones dadas por el Ministerio de la Cultura y las Artes son tan burdas que lo menos que se puede exigir es la renuncia de las autoridades incompetentes y la inmediata restitución del fallo original. No es posible aceptar que en democracia no se pueda garantizar la independencia de los jurados”, afirma.

“La Subsecretaría de Cultura intenta justificar lo injustificable, y digan lo que digan, esta barata maniobra administrativa que pasa por encima de un fallo dictaminado por un jurado idóneo y registrado en actas, solo tiene un nombre: censura”, dice.

“Por el bien de nuestra cultura y las artes yo abrigo la esperanza de que esta injusticia logre ser revertida. Y animo con todas mis fuerzas a la autora a luchar en todos los frentes y con todas las acciones posibles que el derecho y la ley le permitan. Está claro que no está sola, junto a ella, hay un universo cultural y artístico que repudia lo acontecido y la apoyará incondicionalmente en esta causa”, dice.

Por parte de la SECH, Edmundo Moure, cronista, activo intelectual y ensayista en los 80, establece una relación de causa y efecto temporales -cuatro décadas mediante- con lo acaecido en este mes de noviembre con la poeta Verónica Jiménez. Y recuerda que la temática de este notable poemario se centra en los abusos de la autoridad represora, en contra de los manifestantes del Estallido Social de octubre de 2019.

“El MINCAP, mediante un subterfugio administrativo incoherente, decidió anular el concurso. Treinta y nueve años después, el ultraje se repite, esta vez contra una poeta”, afirma.

Ante este hecho, el directorio de la Sociedad de Escritores de Chile manifiesta, de manera categórica, su rechazo y repudio ante la censura tácita aplicada a Verónica Jiménez, a quien entrega su total apoyo y solidaridad.

Y expresa y ratifica que la institución, la Casa de Escritores y Escritoras de Chile, “como lo ha sido a lo largo de toda su historia y en instancias oscuras de nuestra convivencia cívica, continuará siendo un espacio fraterno para los creadores de la palabra y un baluarte de la libertad de pensamiento”.