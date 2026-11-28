Hace algunos meses, la Corte de Apelaciones de Valdivia dictó un fallo, posteriormente confirmado por la Corte Suprema. que debería marcar un antes y un después. En el caso de “Perseo”, un gato disputado por una expareja, rechazó la custodia compartida, pero lo relevante fue el razonamiento: un animal no puede tratarse como un bien mueble más, objeto de reparto, sino como un ser sintiente cuyo bienestar debe estar al centro de la decisión.

Es una señal poderosa, pero incómoda, ya que un tribunal tuvo que suplir con interpretación lo que la ley no dice. La Ley Cholito (N° 21.020) avanzó en tenencia responsable, pero nunca declaró que los animales son seres sintientes. Seguimos operando con la lógica decimonónica del Código Civil, que los clasifica como bienes muebles “semovientes”.

En agosto, la Cámara aprobó en general el proyecto que prohíbe las carreras de galgos, con cárcel y multas para organizadores y participantes, pero en la Comisión de Medio Ambiente se aprobó por estrecho margen una indicación que, según sus críticos, permitiría regularlas en vez de prohibirlas. El problema de fondo es que vamos práctica por práctica, corriendo detrás de cada forma de maltrato (carreras, riñas, circos, abandono), porque no existe un marco general que las prohíba desde un principio rector común.

A comienzos de octubre, un grupo de diputados presentó un proyecto para sancionar de forma especial el hurto de mascotas, bajo la consigna “No son objetos, son familia”. Hoy, quien roba un perro o un gato comete un delito contra la propiedad, y la pena se mide por el valor comercial del animal, como si fuera una bicicleta. La intención es valiosa, pero confirma que se trata de otro parche más sobre la lógica del Código Civil.

En Europa, países como Francia, Portugal, España o Alemania ya declararon a los animales seres sintientes en sus códigos civiles o mediante leyes de bienestar animal integrales. Esa declaración no es solo simbólica, sino que cambia la forma en que los jueces resuelven, obliga al legislador a revisar toda norma sectorial bajo ese prisma y permite sancionar formas de maltrato que hoy quedan en zonas grises, como el descuido crónico o el daño psicológico.

Chile necesita una ley marco de bienestar animal que haga tres cosas: declarar que los animales son seres sintientes, sacándolos de la categoría de bienes muebles; establecer un catálogo amplio y no taxativo de conductas de maltrato, con sanciones proporcionales y fiscalización real, y dar a los jueces criterios claros para resolver disputas sobre animales de compañía, como hizo la Corte de Valdivia sin una norma expresa que la respaldara.

Hoy existen al menos dos proyectos que facultarían a los tribunales de familia a regular el cuidado compartido de mascotas tras un divorcio, el término de un acuerdo de unión civil o una separación de hecho, priorizando el bienestar del animal por sobre el derecho de propiedad del dueño registrado.

Perseo, los galgos y el robo de mascotas son tres caras de la misma urgencia. Un tribunal tuvo que innovar para proteger a un gato; el Congreso avanza lento, entre resistencias que apelan a la “tradición”, y se recurre a penas especiales para que robar un animal no se mida como robar un objeto. Seguimos sin una ley que ordene el sistema.

Desde la práctica jurídica es evidente la brecha entre lo que la sociedad ya siente, que sus mascotas son familia, y lo que la ley todavía no reconoce. Los tribunales empiezan a adelantarse al legislador. Es hora de que el Congreso los alcance.

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