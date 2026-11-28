La manzana más densa de la Región Metropolitana está en Estación Central. Tiene 4.790 viviendas en 3,4 hectáreas, lo que equivale a unas 1.190 viviendas por hectárea, considerando la superficie exterior adyacente, tal como lo hacen los planes reguladores. Desde el 2 de octubre, el nuevo decreto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) permitiría superar el récord de densidad residencial de Estación Central en más de 300 manzanas de seis comunas de Santiago: Quinta Normal, Macul, Santiago, Recoleta, Providencia y Ñuñoa. El cálculo proviene de un análisis espacial, a escala de manzana, de los planes reguladores comunales (PRC) en la región y de las viviendas registradas en el Censo 2024.

A la izquierda se aprecia la situación antes del DS68. A la derecha, con el DS 68:

Viviendas por hectárea bruta permitidas por la norma de densidad antes y con el DS 68. Elaboración propia con planes reguladores vigentes, DS 68, PRMS y Censo 2024.

La densidad máxima de un plan regulador establece cuántos habitantes se permiten por hectárea. Hasta antes del decreto, para calcular el número de viviendas permitidas, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC) dividía esa cifra por cuatro, suponiendo cuatro habitantes por vivienda. Con el Decreto Supremo 68 del Minvu, esa cifra se divide ahora por 2,8 y, en sectores cercanos al transporte, por 1,4. Esto último se aplica a predios ubicados hasta 600 metros caminando de una estación de metro, a 200 metros de una vía expresa o a 100 metros de una vía troncal. Así, sin cambiar la densidad máxima establecida en los planes reguladores, el decreto permite aumentar el número de viviendas por hectárea.

El argumento del gobierno es atendible considerando la evidencia. Los hogares se achicaron y el promedio del Censo 2024 es de 2,8 personas. Densificar cerca del transporte también es razonable. Pero 1,4 es la mitad de ese promedio. No describe a los hogares, y la mayor parte del suelo afecto no está junto al metro, sino a lo largo de vías expresas y troncales.

La densidad, eso sí, no actúa sola. Convive con la constructibilidad, la altura, la ocupación de suelo y los estacionamientos, mandando la más restrictiva. Por eso, un aumento en la densidad no significa necesariamente un aumento en el volumen construido, pero sí en cuántas personas lo habitan.

A través del análisis de los PRC que integran el área urbana consolidada de Santiago, se puede estimar que cerca del 58% de la superficie de suelo de esta área se ve afectada por el aumento de la densidad y que concentra más del 70% de la población.

Algunas comunas quedan casi completamente afectadas, como es el caso de La Cisterna (93%), San Miguel (91%) y Quinta Normal (90%). Les siguen Lo Prado (87%), Independencia (86%), San Joaquín y Ñuñoa (85%). En la periferia ocurre lo mismo, en Paine (94%) y en Pirque (99%).

Podría pensarse que el cambio era necesario porque faltaba densidad, pero los datos censales dicen otra cosa. En las zonas cercanas al transporte, los planes ya permitían entre 2,4 y 3,3 veces las viviendas que existen hoy, según se mida la superficie neta o bruta. El propio gobierno lo reconoce ante el Tribunal Constitucional, donde indica que, en torno a redes de transporte y parques metropolitanos del Gran Santiago, la ocupación no llega, en promedio, al 40% de lo que permiten los PRC. Con el decreto, esa diferencia aumenta a entre 7 y 9 veces. Si los planes reguladores ya permitían más del doble de las viviendas existentes cerca del transporte, cabe preguntarse si la norma de densidad era realmente el obstáculo.

Un caso paradigmático es San Miguel, comuna que ha experimentado un intenso proceso de densificación desde 2014 y donde hoy existen 7.200 viviendas a menos de 100 metros de su eje principal. El nuevo decreto del MINVU eleva de 15.800 a 45.000 las viviendas que permitiría la norma de densidad del plan regulador de San Miguel en torno a Gran Avenida. Quien recorre este eje en hora punta conoce las dificultades de desplazamiento. ¿Cuántos pasajeros más caben en la Línea 2 y en los buses? ¿alcanzan las redes sanitarias, los consultorios y las plazas? Las mismas preguntas caben para las avenidas en Recoleta, Independencia o Vicuña Mackenna.

Las observaciones que el gobierno ingresó al Tribunal el 21 de noviembre no incluyen un análisis que responda estas interrogantes, que los PRC sí deben abordar cuando se elaboran o modifican. Se desconoce si esto se ha tenido a la vista al momento de elaborar la propuesta. El Colegio de Arquitectos advirtió en agosto, sobre el texto que entonces revisaba Contraloría, que el mecanismo multiplica viviendas sin exigir estudios previos de capacidad. Y la densidad fue la materia más observada de la consulta pública, con 488 presentaciones.

Algunas comunas, además, ya habían decidido cuánto densificarse. San Bernardo bajó en 2017 la densidad de su centro, de 500 a 400 viviendas por hectárea. Con el nuevo cálculo, cerca del transporte, esa norma ya rebajada admite 1.143, más del doble que antes del cambio de PRC.

Macul es el caso más claro. Entre 2014 y 2021 modificó cuatro veces su plan regulador, con participación ciudadana, para proteger sus barrios, reduciendo de al menos 270.000 a 117.000 las viviendas teóricas que admitía la norma de densidad. Con el nuevo decreto del Minvu, Macul pasa de admitir 117 mil a más de 300 mil viviendas teóricas, revirtiendo de una vez lo que tomó siete años planificar. Su ordenanza también prohíbe expresamente descontar estacionamientos por cercanía al metro. El decreto eliminó la posibilidad de prohibirlo.

En Estación Central, la comuna con la manzana de mayor densidad construida en la región, aprobó en 2025 un PRC que fija 300 habitantes por hectárea y sube hasta tres mil solo a cambio de aportes e incentivos, como vivienda de interés público o áreas verdes. Haciendo la conversión a vivienda, cerca del transporte el máximo con incentivos pasaría de 750 a 2.143 viviendas por hectárea para un PRC aprobado hace un poco más de un año. El gobierno responde que los municipios pueden ajustar sus planes con una enmienda, pero esta permite bajar la densidad hasta un 20%, y el decreto aumenta las viviendas permitidas en 43% o 186%. San Bernardo ya usó esa posibilidad completa en 2017.

Este ejercicio supone una cabida teórica, no una proyección. Considera la norma base, sin incentivos, y aproxima la superficie bruta. Deja fuera las zonas sin límite de densidad, como sectores del centro de Santiago, parte de la comuna de El Bosque o el sector centro de La Florida. Tampoco evalúa otros efectos del mismo decreto, como las alturas y la constructibilidad adicionales de los conjuntos armónicos o la rebaja de hasta la mitad de los estacionamientos cerca del transporte.

El análisis se realizó con información pública, utilizando los planes reguladores comunales publicados por el Minvu y los municipios, el plan regulador metropolitano vigente y el Censo 2024. Toda esta información estaba disponible antes de la aprobación del decreto. El ejercicio se puede repetir, corregir y mejorar. También pudo hacerse antes.

El Tribunal Constitucional declaró admisible, el 11 de noviembre, un requerimiento contra el decreto y deberá resolver si este se ajusta a la Constitución. Desde el urbanismo, la discusión de fondo es quién define cómo crecen nuestras ciudades, en un contexto en que la planificación urbana, con mayores o menores aciertos, avanzaba hacia una mayor descentralización, articulando las decisiones locales con las estrategias regionales de desarrollo.

No conocemos tampoco los impactos en otro tipo de dinámicas. Que el suelo aumente de valor, se profundice la impermeabilización de los suelos, aumenten las áreas de sombra al mismo tiempo que las islas de calor, disminuya el arbolado urbano, aumenten los tiempos de viaje y disminuya la razón de espacio público por habitante, que son efectos documentados y conocidos cuando el desarrollo no planifica, limita o compensa sus impactos. Santiago ya distribuye mal esas condiciones.

No podemos suponer que más densidad las empeore, porque depende de cómo y dónde se haga. Pero tampoco podemos suponer que las mejore. Para saberlo hay que medirlo antes, comuna por comuna, y preguntarse quién recibe la ciudad que se densifica y quién paga sus costos.

Densificar bien es una tarea urgente. Hacerlo sin mirar el mapa es otra cosa.

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