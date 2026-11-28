El 17 de noviembre recibí formalmente la comunicación de mi desvinculación como Directora Ejecutiva de la XIII Bienal Internacional de Artes de Valparaíso (BIAV). Al consultar por sus fundamentos, se me señaló verbalmente que habría asumido atribuciones que no correspondían a mi cargo.

Solicité que se identificaran las acciones concretas que sustentaban esa afirmación, pero no recibí una respuesta que me permitiera conocerlas. Durante mi gestión tampoco recibí advertencias formales, evaluaciones de desempeño ni notificaciones de incumplimientos de protocolos o modificaciones explícitas de mis responsabilidades.

Serán las instituciones y los procedimientos administrativos y jurídicos correspondientes los que determinen si esta desvinculación se ajusta o no a derecho. Mientras ese proceso sigue su curso, considero necesario poner en discusión un problema institucional que trasciende mi situación personal y que compromete el futuro de la Bienal.

Las publicaciones de estos últimos días en distintos medios de comunicación han contribuido a ampliar esta discusión. Por una parte, se ha instalado una reflexión que considero fundamental: la diferencia entre administrar un evento cultural y construir una institución, con memoria, continuidad y capacidad de proyectarse en el tiempo. Por otra, las declaraciones de un integrante de la Comisión Bienal señalaron que sus miembros desconocían los fundamentos de mi desvinculación y que la decisión no había sido sometida a conocimiento ni deliberación de esa instancia.

Estos antecedentes abren una discusión que excede mi situación laboral. No se trata de desconocer las facultades de una administración municipal ni la importancia de los procedimientos institucionales. Se trata de preguntarnos cómo fortalecer las reglas, delimitar responsabilidades, fundamentar las decisiones y asegurar mecanismos efectivos de participación, especialmente cuando se trata de proyectos culturales públicos.

La pregunta de fondo es otra: ¿está Valparaíso preparado para sostener institucionalmente un proyecto cultural de la envergadura histórica e internacional de su Bienal?

Una Bienal internacional requiere una gestión a la altura de su proyección

En marzo de 2026, la Municipalidad de Valparaíso, a través de su Dirección de Desarrollo Cultural, me invitó a asumir la Dirección Ejecutiva de la XIII BIAV. Para aceptar este desafío dejé otras fuentes laborales y comprometí mi trabajo profesional con un proyecto que debía organizarse y ponerse en marcha en apenas seis meses.

Desde entonces asumí la coordinación de equipos, el desarrollo de la programación, la articulación institucional y la planificación de una nueva versión de la Bienal. Este trabajo se desarrolló junto a la Comisión Bienal, creada mediante decreto alcaldicio e integrada por representantes de universidades, espacios culturales y organizaciones vinculadas a las artes de la visualidad. Las definiciones del Programa de la Bienal fueron parte de un proceso de trabajo colectivo, no de una voluntad individual, y están debidamente respaldado por medio de actas de las sesiones de esta comisión.

La dirección ejecutiva de una Bienal Internacional supone liderar equipos, tomar decisiones, representar institucionalmente el proyecto y construir alianzas. Para ejercer esas responsabilidades se requieren atribuciones claras, criterios conocidos y condiciones de gestión coherentes con los objetivos institucionales. Si existen cuestionamientos sobre el ejercicio de esas funciones, corresponde que sean fundamentados y comunicados oportunamente, con transparencia y garantías para todas las partes.

La experiencia de estos meses permitió reconocer algunos desafíos que enfrenta la actual estructura municipal para gestionar un proyecto cultural de esta complejidad y proyección. Entre ellos, la necesidad de fortalecer la coordinación entre las distintas instancias, mejorar la articulación con los equipos responsables, establecer procedimientos más claros y avanzar hacia criterios compartidos para la toma de decisiones. Abordar estos aspectos es fundamental para fortalecer la gestión y generar mejores condiciones para el desarrollo de iniciativas culturales de esta envergadura.

Una Bienal de estas características requiere profesionalización, planificación estratégica, responsabilidades claramente definidas y mecanismos de coordinación que permitan dar continuidad a los procesos, más allá de las voluntades individuales y de los cambios propios de cada administración. Contar con recursos y voluntad política es indispensable, pero también se necesita una estructura de gestión que favorezca el trabajo colaborativo, resguarde los acuerdos institucionales y permita proyectar la Bienal en el tiempo.

La gestión cultural pública no puede limitarse a la administración contingente de actividades. Los proyectos de largo alcance requieren conocimiento especializado, equipos profesionales, planificación presupuestaria, gobernanza y evaluación. Cuando estas condiciones no están suficientemente desarrolladas, los proyectos quedan expuestos a la discontinuidad y sus compromisos con artistas, instituciones y ciudadanía se vuelven vulnerables.

Este desafío es aún más urgente en un contexto de restricciones presupuestarias para la cultura. Precisamente cuando los recursos son más escasos, debemos ser más responsables que nunca con los espacios, las instituciones y las plataformas culturales que hemos logrado construir. No podemos permitirnos la duplicación de esfuerzos ni la pérdida de capacidades instaladas.

Necesitamos fortalecer lo existente, optimizar los recursos públicos y asegurar que los proyectos culturales con trayectoria y valor patrimonial puedan sostenerse y proyectarse. La Bienal es uno de esos espacios y su continuidad constituye una responsabilidad pública con Valparaíso.

De un evento cultural a una institución

En su columna publicada en este mismo medio, Samuel Toro plantea una distinción que considero fundamental: una Bienal madura cuando deja de ser administrada solamente como un evento y comienza a funcionar como una institución. Comparto esa reflexión.

La diferencia no es solo conceptual. Un evento se organiza para cumplir una programación y alcanzar determinados hitos; una institución construye memoria, acumula experiencia, establece procedimientos, desarrolla capacidades y garantiza que los procesos puedan trascender los cambios de autoridades, direcciones y equipos.

La Bienal de Valparaíso tiene más de cinco décadas de historia. Nació en 1973, atravesó distintos períodos de interrupción y fue recuperada en 2024, después de casi treinta años. Esa trayectoria no puede reducirse a una sucesión de inauguraciones y exposiciones. Existe una memoria artística, institucional y ciudadana que merece ser protegida y proyectada.

Para ello, es indispensable contar con registros de los acuerdos, atribuciones claramente delimitadas, mecanismos de evaluación y procedimientos transparentes para la toma de decisiones. Las instancias de participación deben tener una incidencia efectiva y no convertirse únicamente en espacios consultivos cuya opinión pueda quedar al margen de las decisiones administrativas.

Esta discusión tampoco es aislada. Las dificultades institucionales que han atravesado otros espacios culturales de la ciudad, como el Parque Cultural de Valparaíso, debieran convocarnos a una reflexión más amplia sobre cómo estamos gestionando, protegiendo y proyectando nuestras instituciones culturales públicas.

No podemos seguir construyendo proyectos de gran ambición cultural sobre estructuras administrativas frágiles, dependientes de las voluntades de cada administración. La profesionalización no es un privilegio de los equipos ni una demanda corporativa: es una condición para garantizar el buen uso de los recursos públicos y el cumplimiento de los compromisos con la ciudadanía.

¿Qué institucionalidad necesita la Bienal?

La Bienal Internacional de Artes de Valparaíso nació en 1973 y fue recuperada en 2024. La XII Bienal demostró que existía una comunidad dispuesta a recuperar este proyecto, convocando a miles de personas y movilizando a artistas e instituciones. La XIII BIAV buscó profundizar ese camino bajo el eje curatorial «El Derecho a la Ciudad: Poéticas contemporáneas para habitar lo común», entendiendo el arte como una herramienta para democratizar el espacio público, activar la memoria y fortalecer la convivencia.

Sin embargo, persiste una pregunta estructural: ¿puede una Bienal Internacional, con más de cinco décadas de historia y una proyección que compromete a toda la ciudad, depender exclusivamente de una estructura administrativa municipal?

Mi experiencia me lleva a considerar urgente avanzar hacia una institucionalidad con mayor autonomía, gobernanza propia y capacidad de garantizar continuidad más allá de los cambios de autoridades y equipos municipales.

Una Corporación Municipal dedicada a la Bienal podría ofrecer un marco más adecuado para su desarrollo, integrando al municipio, las universidades, los espacios culturales, las asociaciones artísticas y representantes del sector de las artes de la visualidad.

Esto no significa restarle responsabilidad al municipio ni renunciar al carácter público del proyecto. Por el contrario, significa fortalecer ese compromiso mediante una estructura con personalidad jurídica, gobernanza participativa, atribuciones definidas, dirección ejecutiva profesional y mecanismos transparentes de evaluación y rendición de cuentas.

La autonomía no implica ausencia de control público. Significa establecer reglas claras, responsabilidades institucionales y condiciones para planificar a mediano y largo plazo, proteger la conducción estratégica y asegurar compromisos de financiamiento que permitan proyectar la Bienal más allá de cada administración.

También supone distinguir las responsabilidades políticas de las técnicas y profesionales. Una autoridad municipal tiene legítimas facultades de conducción política, pero estas deben convivir con el respeto a los procesos de trabajo, los acuerdos institucionales y las competencias profesionales de quienes ejecutan los proyectos. Una institucionalidad sólida debe establecer límites y responsabilidades para todas las partes. Esa es, precisamente, su razón de ser.

La responsabilidad con los artistas y la ciudadanía

La Bienal no es solamente un calendario de exposiciones y actividades. Es una relación sostenida con una comunidad artística y cultural.

La XIII BIAV recibió 599 postulaciones y seleccionó cien obras para integrar las exposiciones de su concurso. A ello se suman los vínculos construidos con universidades, instituciones culturales, organizaciones y espacios colaboradores, así como los compromisos asumidos con artistas regionales, nacionales e internacionales.

Las residencias artísticas regionales e internacionales, las visitas mediadas, las actividades con niñas, niños y jóvenes y los reconocimientos artísticos forman parte de un proyecto que busca ampliar el acceso a la cultura y fortalecer la relación entre arte y ciudadanía.

La desvinculación generó una reacción significativa en el mundo cultural. Más de cien artistas, curadores, gestores, investigadores y trabajadores de la cultura suscribieron una carta abierta dirigida a la Municipalidad de Valparaíso, manifestando su preocupación por la decisión y cuestionando que se produjera con la Bienal en plena ejecución, sin que sus fundamentos fueran motivados y comunicados a la directora ni a la comunidad. La carta también señaló que la Comisión Bienal no había sido convocada para conocer o discutir la decisión.

Sus firmantes advirtieron, además, sobre la dimensión ética de esta situación, vinculándola con la precarización laboral de quienes trabajan en el sector artístico y con la responsabilidad de las instituciones públicas frente a sus equipos y colaboradores.

Agradezco profundamente este respaldo, no solo por lo que representa en términos personales, sino porque expresa una preocupación colectiva por el respeto a los procesos culturales, el reconocimiento del trabajo profesional y la responsabilidad institucional que implica conducir proyectos de esta envergadura.

La transparencia es especialmente relevante: cuando se trata de proyectos financiados con recursos públicos, informar y fundamentar las decisiones no es una concesión de las autoridades, sino una responsabilidad frente a la ciudadanía.

Detrás de cada convocatoria existen procesos creativos, expectativas y trabajo. Detrás de cada exposición hay una responsabilidad institucional con quienes confían sus obras a la Bienal. Estos compromisos requieren resguardo y continuidad, más allá de las diferencias internas o los cambios de criterio que puedan surgir durante una administración.

La decisión de desvincular a una dirección ejecutiva durante la ejecución de una Bienal es distinta de decidir no renovar una dirección para una próxima edición. Una administración tiene legítimas facultades para definir sus equipos futuros, pero los compromisos adquiridos con terceros exigen responsabilidad, fundamentos y respeto por los procesos en curso.

La Municipalidad ha señalado que la programación y las actividades continuarán conforme a lo planificado. Es importante que así sea. Sin embargo, garantizar que las actividades sigan adelante no es suficiente: también es necesario resguardar los procesos, los compromisos institucionales y la visión estratégica que les da sentido.

La continuidad de una política cultural no puede depender de la permanencia de una persona en un cargo. Precisamente por eso, necesita una institucionalidad capaz de trascender las contingencias individuales y políticas.

Una Bienal que pertenece a Valparaíso

Mi desvinculación ocurre mientras la XIII BIAV continúa en desarrollo, con exposiciones abiertas, residencias en ejecución y compromisos institucionales pendientes. La Bienal no termina con la salida de una directora ni debería comenzar de nuevo con cada cambio de equipo.

Valparaíso merece una Bienal capaz de proyectarse durante las próximas décadas, construir memoria, convocar a nuevas generaciones y dialogar con el mundo desde su identidad portuaria y patrimonial.

La pregunta, entonces, no es solamente qué ocurrió con la Dirección Ejecutiva de la XIII BIAV. Es qué garantías institucionales estamos dispuestos a construir para que un proyecto cultural de esta relevancia no vuelva a quedar expuesto a las contingencias de una administración de turno.

Recuperar una Bienal después de treinta años de interrupción fue una decisión cultural y política de enorme importancia para Valparaíso. El desafío ahora es comprender que recuperarla no basta: hay que garantizar las condiciones para que permanezca, crezca y se proyecte.

La Bienal no es propiedad de una autoridad, una administración municipal ni un equipo de trabajo. Es patrimonio cultural de Valparaíso. Y una ciudad que reconoce el valor de su historia artística debe estar dispuesta a construir una institucionalidad a la altura de su futuro.