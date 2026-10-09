Inteligencia artificial en la educación superior: los desafíos para preservar el pensamiento crítico

Cómo incorporar la inteligencia artificial generativa a la educación superior sin debilitar el pensamiento crítico es uno de los desafíos que abordarán las XVI Jornadas de Docencia de la Universidad Católica de Temuco. El encuentro se realizará el 13 y 14 de octubre y estará dedicado a reflexionar sobre los cambios que estas tecnologías plantean para el aprendizaje y la formación profesional.

Organizada por el Centro de Innovación en Aprendizaje, Docencia y Tecnología Educativa (CINAP), la actividad se desarrollará bajo el lema “Mantenernos humanos en tiempos de inteligencia artificial (GenIA): reimaginando el aprendizaje en la Educación Superior”. Su programa contempla ponencias, talleres y mesas de conversación para compartir experiencias sobre la práctica docente.

La directora del CINAP, Mónica Kaechele, destaca la necesidad de abrir espacios de análisis en un contexto de transformación de la educación universitaria.

“Como todos los años, las y los docentes de la universidad hacemos un alto para darnos un espacio de encuentro, compartir experiencias y reflexionar sobre nuestra práctica docente, hoy cada vez más demandada por los cambios tecnológicos y sociales”, explica.

Las implicancias de la IA en la formación universitaria

Para Kaechele, la discusión debe considerar las consecuencias del uso de la inteligencia artificial en la preparación de profesionales y ciudadanos, así como las brechas que puede generar.

“Reflexionar sobre las implicancias cognitivas, valóricas y culturales de la IA generativa en la formación de profesionales y ciudadanos es hoy más urgente que nunca, porque las brechas que puede generar en distintos ámbitos son importantes de identificar y tener presentes para quienes ejercen la actividad académica y docente”, sostiene.

Uno de los retos de las universidades, plantea la académica, es preparar a los estudiantes para incorporar estas herramientas con creatividad, criterio propio y responsabilidad.

“Esto significa formar y preparar a estudiantes que puedan utilizar la IA de manera creativa y responsable. La UNESCO los denomina cocreadores. Por sobre todo, implica pensar desde el ser humano, estableciendo nuestro juicio como un elemento fundamental y actuando con responsabilidad”, señala.

El riesgo de delegar los procesos de aprendizaje

La IA puede apoyar las estrategias pedagógicas mediante tareas de codiseño o como tutor socrático, siempre que su incorporación responda a criterios éticos y educativos. Sin embargo, su uso también plantea el riesgo de sustituir procesos cognitivos esenciales para el aprendizaje.

“Los principales desafíos son, primero, éticos y, luego, cognitivos. Necesitamos reforzar la idea de que la IA debe ser un impulsor del aprendizaje y no una herramienta de delegación cognitiva”, enfatiza la directora del CINAP.

Las jornadas buscarán llevar estas preguntas a la discusión sobre las prácticas docentes y las experiencias de uso de la IA en la formación universitaria.

“Esperamos que las jornadas sirvan para plantear estas reflexiones y prácticas a través de las ponencias, talleres y mesas de conversación, poniendo la reflexión consciente y humana en el centro de la conversación docente”, afirma Kaechele.

El encuentro abordará así una pregunta que trasciende la educación superior: cómo preparar a las nuevas generaciones para desenvolverse en una sociedad marcada por la inteligencia artificial y, al mismo tiempo, fortalecer sus capacidades para analizar, crear, decidir y actuar responsablemente.