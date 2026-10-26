Región de Coquimbo: expertos internacionales debatirán el futuro de los negocios y la economía

La Universidad Central de Chile, sede Región de Coquimbo, será anfitriona del Congreso Internacional ASFAE 2026, organizado por la Asociación de Facultades y Escuelas de Administración y Economía.

Con más de 40 años de trayectoria, este encuentro es heredero del histórico Encuentro Nacional de Escuelas y Facultades de Administración (ENEFA) y se ha consolidado como un espacio para presentar investigaciones científicas, intercambiar experiencias académicas y generar redes de colaboración entre universidades, instituciones públicas y organizaciones privadas.

La realización del congreso en la Región de Coquimbo representa un aporte a la descentralización del conocimiento y al fortalecimiento de la investigación científica en regiones, acercando actividades académicas de alcance internacional a la macrozona norte.

Durante las tres jornadas se desarrollarán conferencias magistrales, presentaciones de investigaciones, paneles de discusión, talleres especializados, mesas temáticas, sesiones de pósteres y actividades de networking académico. Entre los principales ejes temáticos figuran la innovación, el emprendimiento, la inteligencia artificial aplicada a los negocios, la economía circular y el desarrollo organizacional.

“El Congreso Internacional ASFAE constituye una oportunidad para acercar la investigación de alto nivel a la macrozona norte y fortalecer redes de colaboración. Estamos convencidos de que este encuentro contribuirá significativamente al desarrollo del conocimiento y la innovación desde las regiones”, señaló Yerko Cortés Soza, vicedecano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central de Chile y secretario ejecutivo de ASFAE.

Por su parte, Jaime Alonso Barrientos, vicerrector regional de la Universidad Central de Chile, destacó que el congreso refleja el compromiso institucional con la excelencia académica, la investigación y la vinculación con el medio. Además, señaló que se espera que contribuya a la economía regional mediante el turismo de reuniones y la llegada de visitantes nacionales e internacionales.

La actividad también proyecta beneficios para sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio local, y busca fortalecer la imagen de la Región de Coquimbo como destino para congresos y encuentros científicos internacionales.

Las inscripciones, la convocatoria de trabajos científicos y las novedades del Congreso Internacional ASFAE 2026estarán disponibles en www.asfae2026.cl.