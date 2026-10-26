Aplazan audiencia de medidas cautelares del alcalde de Coronel, Boris Chamorro, por fraude al fisco

El Juzgado de Garantía de Coronel rechazó sobreseer temporalmente la causa que imputa el delito de fraude al fisco a Boris Chamorro, alcalde de Coronel, junto a otras cinco personas.

Según información del Poder Judicial, la audiencia que establecerá las nuevas medidas cautelares para el jefe comunal quedó fijada para el viernes 20 de noviembre a las nueve de la mañana.

Además de Chamorro, se imputó a Ariel Durán, Osvaldo Campos, René Lucero y Francisco Reyes, los cuatro exconcejales que aprobaron la condonación de cerca de 1.200 millones de pesos en patentes comerciales a la embotelladora Llacolén, ubicada en el sector norte de Coronel. Asimismo, se sentará en el estrado el director jurídico de la comuna en ese entonces, Cristián Pinto.

Las medidas cautelares se discutirán luego, pero mientras se avanzará en el desarrollo de la causa, que no es la única que enfrenta el jefe comunal. A Chamorro, militante suspendido del Partido Socialista, se le acusa de recibir millonarios sobornos desde ejecutivos de Puerto Coronel para favorecer a la empresa.