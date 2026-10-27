Inteligencia artificial y transparencia del Estado guiaron IV Congreso de Gobierno Abierto en Temuco

La transparencia en las decisiones algorítmicas, la participación ciudadana y los desafíos de la modernización del Estado marcaron el IV Congreso de Gobierno Abierto, realizado entre el 14 y el 16 de octubre en la Universidad Católica de Temuco (UCT). El encuentro reunió a representantes del mundo académico, autoridades y funcionarios públicos de distintas regiones del país.

Organizada por la UCT y la Red Académica de Gobierno Abierto de Chile, la actividad permitió analizar cómo las instituciones públicas enfrentan la transformación digital, la rendición de cuentas y la necesidad de fortalecer los vínculos entre el Estado y la ciudadanía.

El presidente de la Red Académica de Gobierno Abierto de Chile, Dr. Gerardo Vergara, destacó la importancia de estos espacios para “hacer propuestas, conversar e intercambiar experiencias que permitan mejorar las políticas públicas”, especialmente frente a los desafíos tecnológicos y sociales que enfrenta el país.

Inteligencia artificial y confianza ciudadana

Uno de los principales ejes del encuentro fue el uso de la inteligencia artificial en la gestión pública y sus implicancias para la transparencia. La Dra. Rita Grandinetti abordó la opacidad algorítmica y la desconfianza democrática, poniendo el foco en la relación entre los datos, las decisiones tecnológicas y la participación ciudadana.

El debate continuó en mesas académicas dedicadas a la regulación tecnológica y la transparencia algorítmica. Entre las investigaciones presentadas figuraron estudios sobre sistemas predictivos asociados a reclamos por licencias médicas en la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y sobre la confianza en los procedimientos públicos digitales.

Las discusiones ampliaron la reflexión sobre la necesidad de comprender cómo operan las herramientas tecnológicas utilizadas por la administración pública y qué mecanismos pueden fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

Universidades y territorios frente a los desafíos del Estado

El congreso también abrió espacios para debatir sobre experiencias municipales, parlamento abierto, justicia abierta y salud abierta, con la participación de representantes de instituciones públicas y universidades.

Desde la UCT, el director del Departamento de Sociología, Ciencia Política y Administración Pública, Blaise Pantel, sostuvo que el gobierno abierto requiere “una mayor participación de la sociedad civil en general en la toma de decisión”, vinculando esa perspectiva con los desafíos de la modernización del Estado y su relación con la ciudadanía.

La participación de las municipalidades de Temuco y Padre Las Casas, auspiciadoras del encuentro, incorporó la dimensión local a una conversación de alcance nacional, a través de espacios dedicados a experiencias municipales y participación ciudadana.

El encuentro fue organizado por el Departamento de Sociología, Ciencia Política y Administración Pública, la Dirección de Vinculación con el Medio y el Centro de Políticas Públicas de la UCT, junto con la Red Académica de Gobierno Abierto de Chile.

La jornada de clausura contó con la participación de Francisco Sánchez, asesor sénior en Anticorrupción y Sistemas de Integridad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile, quien dictó la conferencia magistral “Integridad y transparencia en tiempos de IA”.