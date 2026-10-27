FIFV 2026 despliega una semana de fotografía, performances y exposiciones en Valparaíso
La 17ª edición del Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso se extenderá hasta el 31 de octubre con exposiciones, residencias artísticas, talleres y actividades culturales. Bajo la pregunta “¿Dónde está Valparaíso?”, el evento invita a reflexionar sobre la ciudad y sus transformaciones.
El sábado recién pasado comenzó la 17° edición del Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso (FIFV). El evento se extenderá hasta el sábado 31 de octubre y contará con diversas exposiciones, residencias artísticas y workshops con fotógrafos nacionales e internacionales.
- Este año, el FIFV tomó como punto de partida la pregunta “¿Dónde está Valparaíso?”, una interrogante que “invita a reflexionar sobre el espacio urbano, sus transformaciones y las memorias que construyen nuestra relación con el territorio”, informó la organización a través de un comunicado.
“Queremos abrir una pausa, detener por un momento el curso de las cosas y preguntarnos hacia dónde queremos ir, dónde estamos situados y qué ha ocurrido con nosotros. Vivimos en Valparaíso y desde hace 17 años realizamos el FIFV. Es desde ese lugar, desde esa experiencia íntima y local, que nos interesa pensar nuestro tiempo e intentar comprender el mundo”, comentó Rodrigo Gómez, director artístico de Casa Espacio Buenos Aires 824.
- Programación. Hoy lunes habrá una jornada creativa en la escuela de fotografía Cámara Lúcida. Mañana, la escuela Fuera de Foco (Perú) realizará una performance en el PCdV, y el Espacio Cultural Viña del Mar estrenará una de las exposiciones. El miércoles hará lo mismo Café CasaPlan y el jueves, en el centro cultural Barrio Favero (ubicado en Las Heras con Lastra), la compañía Teatro Container realizará una performance junto a participantes del taller Puesta en ciudad, cuerpo e imagen, dirigido por el fotógrafo chileno Nicolás Eyzaguirre (CL).
El viernes y sábado, también en Barrio Favero, se realizará la feria editorial Tinta & Papel, además de sesiones de retratos minuteros y “retratos salvajes”, proyecciones audiovisuales e intervenciones musicales. El festival finalizará el 31 de octubre con un plato comunitario de La Cocina Pública, música en vivo y la entrega gratuita de la Revista FIFV 2026. Revisa toda la Programación en www.fifv.cl.
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