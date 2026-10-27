FIFV 2026 despliega una semana de fotografía, performances y exposiciones en Valparaíso

El sábado recién pasado comenzó la 17° edición del Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso (FIFV). El evento se extenderá hasta el sábado 31 de octubre y contará con diversas exposiciones, residencias artísticas y workshops con fotógrafos nacionales e internacionales.

Este año, el FIFV tomó como punto de partida la pregunta “¿Dónde está Valparaíso?”, una interrogante que “invita a reflexionar sobre el espacio urbano, sus transformaciones y las memorias que construyen nuestra relación con el territorio”, informó la organización a través de un comunicado.

“Queremos abrir una pausa, detener por un momento el curso de las cosas y preguntarnos hacia dónde queremos ir, dónde estamos situados y qué ha ocurrido con nosotros. Vivimos en Valparaíso y desde hace 17 años realizamos el FIFV. Es desde ese lugar, desde esa experiencia íntima y local, que nos interesa pensar nuestro tiempo e intentar comprender el mundo”, comentó Rodrigo Gómez, director artístico de Casa Espacio Buenos Aires 824.

Programación. Hoy lunes habrá una jornada creativa en la escuela de fotografía Cámara Lúcida. Mañana, la escuela Fuera de Foco (Perú) realizará una performance en el PCdV, y el Espacio Cultural Viña del Mar estrenará una de las exposiciones. El miércoles hará lo mismo Café CasaPlan y el jueves, en el centro cultural Barrio Favero (ubicado en Las Heras con Lastra), la compañía Teatro Container realizará una performance junto a participantes del taller Puesta en ciudad, cuerpo e imagen, dirigido por el fotógrafo chileno Nicolás Eyzaguirre (CL).

El viernes y sábado, también en Barrio Favero, se realizará la feria editorial Tinta & Papel, además de sesiones de retratos minuteros y “retratos salvajes”, proyecciones audiovisuales e intervenciones musicales. El festival finalizará el 31 de octubre con un plato comunitario de La Cocina Pública, música en vivo y la entrega gratuita de la Revista FIFV 2026. Revisa toda la Programación en www.fifv.cl.