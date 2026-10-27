IN-EDIT CHILE anuncia Panorama Nacional, homenaje a Álvaro Peña y gala con Fernanda Abreu

22º IN-EDIT CHILE anunció este lunes su Panorama Nacional, un homenaje a Álvaro Peña y una gala con Fernanda Abreu.

Desde su primer año, IN-EDIT nunca ha dejado de incluir estrenos nacionales y 2026 no es la excepción. El festival confirma sus películas chilenas, que incluyen largometrajes y cortos en competencia, una sección fuera de competencia y títulos que dan cuenta del vivo panorama de la realización audiovisual sobre música y músicos del país.

Los documentales en competencia transitan entre géneros musicales diversos: la historia de la primera etapa de la banda Panico; el recorrido de tres décadas del grupo de Punta Arenas Hielo Negro; la primera investigación biográfica sobre el compositor Roberto Falabella; y la inolvidable aventura entre Chile y México de un músico aficionado, admirador de Los Tigres del Norte.

LARGOMETRAJES NACIONALES EN COMPETENCIA

El Tigre del Este (dirección: Jorge Acevedo)

Hielo Negro: Altas mareas (dirección: Luis Renato Hermosilla)

Roberto Falabella: El peine de oro (dirección: Rafael Boetsch y Cristóbal Azócar)

Panico (dirección: Jorge Catoni y Renata Valencia)

LARGOMETRAJES NACIONALES FUERA DE COMPETENCIA

El sonido del matarife (dirección: Francisca Keller)

Sepultura en el Instituto Nacional: Labor Omnia Vincit (dirección: Alvaro Cariqueo Lavin)

CORTOMETRAJES NACIONALES EN COMPETENCIA

Cabaret is not dead (dirección: V. Maureira, K. De Luca, M. Benzo, A. Donoso y P. Cuturrufo)

Natales Metal Fest X (dirección: Allan Demuth)

CORTOMETRAJE NACIONAL FUERA DE COMPETENCIA

Hora punta (dirección: Franchesca Quezada)

Homenaje a Álvaro Peña

El músico nacido en Valparaíso fue parte de la historia del festival con varias cintas biográficas dedicadas a su trayectoria, además de una visita desde Alemania a Santiago en 2019 para encuentros con los asistentes. Falleció en enero pasado en la ciudad de Konstanz.

En la fecha exacta de lo que habría sido su cumpleaños 83, IN-EDIT CHILE lo recuerda con el estreno de Álvaro, Inside Out un documental filmado durante sus últimos meses de vida (dirigido por Christian Zschammer) y con la reprogramación de Full Dedication Alvaro (dirección: Hans Kotter, Jochen Hägle y Christian Zschammer), que en 2009 obtuvo el premio Internacional del festival.

Fernanda Abreu

Además, IN-EDIT CHILE, en colaboración con el Teatro NESCAFÉ de las Artes, traen a Santiago a la diva brasileña Fernanda Abreu para una doble invitación: el estreno en Chile de un documental sobre su música y un concierto único junto a su banda.

‘Da Lata’ – 30 años (2025), del director Paulo Severo, se centra en la historia de uno de los discos más relevantes de la artista. Reconocida por sus pares como la gran impulsora de la fusión de samba y funk, la cantautora carioca marcó con ese álbum de 1995, grabado entre Río de Janeiro y Londres, un punto de inflexión para el pop brasileño, tanto en música como en imagen.

En esta jornada doble, el estreno del documental contará con la presencia estelar de Fernanda Abreu, quien ofrecerá un único concierto para repasar este álbum junto a su banda. Además, el director compartirá con los asistentes los detalles de la realización de la cinta.

Lunes 7 de diciembre – Teatro Nescafé de las Artes

(Manuel Montt 067, Providencia)

19:00 horas: IN-EDIT CHILE estrena Fernanda Abreu. ‘Da Lata’ – 30 anos

(2025, Paulo Severo).

21:00 horas: Fernanda Abreu y banda en vivo:

Show «Da Lata – 30 años».

Las entradas están disponibles en las boleterías del teatro y a través de Ticketmaster.

ABONOS A LA VENTA



Están disponibles los Abonos Estrella (¡quedan pocos!) y Teatro NESCAFÉ de las Artes, especiales para el público de IN-EDIT CHILE que confía en que la programación —aún no anunciada completamente— será de su gusto, un año más.

Los abonos están a la venta a través de Ticketmaster y también en la boletería del Teatro NESCAFÉ de las Artes. Revisa los beneficios y condiciones de cada abono y compra el tuyo directamente en www.inedit.cl

SEDES CONFIRMADAS

IN-EDIT CHILE agradece a sus salas asociadas: Teatro NESCAFÉ de las Artes (Providencia), Cineteca Nacional de Chile, Centro Arte Alameda – Sala CEINA(Santiago Centro) y Sala Insomnia Teatro Condell (Valparaíso). La programación detallada por sede, con fechas y horarios, se publicará durante noviembre en la web y redes sociales del festival.

ACREDITACIONES PARA PRENSA E INDUSTRIA

Ya comenzó el proceso de acreditación dirigido a prensa, industria y aliados, hasta el 4 de noviembre. Revisa las condiciones de cada acreditación y postula aquí.