Inteligencia artificial: un impulso a la actividad física escolar

La Ley N° 21778 genera nuevas oportunidades para que la incorporación de la IA permita apoyar a los establecimientos educacionales en Chile en la promoción de actividad física, deporte , juegos activos, y activación cognitiva y socioemocional. Esto con el objetivo de adquirir hábitos de vida saludables.

En ese sentido, los establecimientos educacionales deben contemplar 60 minutos diarios de actividad física durante la jornada escolar para la educación parvularia, básica y media. Desde este punto de vista, el uso de inteligencia artificial se convierte en una herramienta complementaria que permite fortalecer la gestión de la actividad física en estos niveles. Esto podría contribuir, por ejemplo, a generar proyectos de adaptación según las características particulares del estudiantado, identificar brechas en la participación e inclusión, y orientar mejoras en la planificación de manera ajustada considerando las necesidades del establecimiento.

Además, el uso de IA posibilita la generación de intervenciones o propuestas de juegos activos, dinámicas físicas y deportes, así como también de otras instancias para lograr cumplir los 60 minutos diarios durante la jornada escolar.

Si bien la IA podría apoyar a los equipos directivos y docentes en la organización y seguimiento de las actividades, su incorporación debe estar acompañada de criterios éticos, protección de datos, y recordar que el uso de esta herramienta no reemplaza al profesional de la educación.