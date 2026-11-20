La pregunta frente a la escasez docente no es solo cuántos profesores necesitamos, sino qué educadores estamos formando para el país.

El informe Education at a Glance 2026 de la OCDE revela una realidad que Chile no puede ignorar: el 23,4% de los docentes de establecimientos públicos no reúne las condiciones para ser reconocido como plenamente cualificado, frente al 9,1% promedio OCDE. En Chañaral, la cifra llega al 40,2%. Además, el documento señala que el 46% de quienes abandonan su trabajo, tiene menos de cinco años de experiencia.

El desafío es formar docentes de calidad, asegurar su llegada a los territorios que más los necesitan y favorecer su permanencia. El lugar donde un niño nace o estudia no puede determinar las oportunidades que tendrá de aprender con un profesor bien preparado.

Pensemos en Chañaral. No basta esperar que lleguen profesores desde otras ciudades, sino que se requiere a una estrategia que articule el ministerio, con universidades y escuelas: ampliar oportunidades de estudios, fortalecer la formación continua, instalar mentorías y acompañamiento, y generar incentivos para atraer y retener educadores.

La innovación y la tecnología pueden contribuir. Los recursos educativos abiertos, las plataformas y la inteligencia artificial acercan formación y acompañamiento a docentes de zonas con menor acceso. Su verdadero aporte estará en fortalecer las capacidades docentes y ampliar las oportunidades de enseñar y aprender mejor.

Las universidades debemos asegurar conocimientos disciplinares y pedagógicos sólidos, prácticas progresivas en las escuelas y preparación para enseñar en contextos diversos. La urgencia de cubrir vacantes no puede debilitar los estándares.

Al Estado le corresponde una política de largo plazo que integre formación inicial, inserción, desarrollo docente y distribución territorial. Al Congreso, revisar normas que puedan obstaculizar la calidad: si los aranceles regulados reconocen los costos de formar bien, si los criterios de ingreso y vacantes responden a las necesidades del país y si el financiamiento considera las escuelas rurales y pequeñas. No se trata de bajar estándares, sino de asegurar que las regulaciones mejoren la educación.

La escasez docente exige actuar. No se trata solo de formar más profesores, sino de formar buenos educadores, asegurar que lleguen donde más se necesitan y crear condiciones para que permanezcan. De ello depende la calidad de la educación.