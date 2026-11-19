En un escenario de dificultades para el mercado laboral, una feria de empleo realizada a nivel nacional cerró su edición 2026 con cerca de 28 mil vacantes y más de 140 mil postulaciones, un incremento de 51% en comparación con el año anterior.

Se trata de la Feria Laboral INACAP-CPC, organizada por INACAP y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), en alianza con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), que reunió a 1.303 empresas de distintos sectores productivos y convocó a más de 102 mil personas.

Según el balance entregado por sus organizadores, las oportunidades laborales ofrecidas aumentaron un 8% respecto de 2025. La actividad se desarrolló durante ocho días en modalidad online y contempló dos jornadas presenciales en las 16 regiones del país.

El rector de INACAP, Lucas Palacios, destacó que los resultados reflejan la necesidad de conectar a las empresas que requieren trabajadores con quienes buscan nuevas oportunidades laborales. “Los resultados de esta feria laboral evidencian la importancia de tender puentes que conecten ambas realidades y que demuestren el valor del trabajo conjunto entre las empresas, las instituciones y el sector público para generar oportunidades concretas de empleo formal y contribuir al desarrollo del país”, comentó.

Por su parte, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, llamó a mejorar las condiciones para la contratación. “Queremos que más empresas se sumen y que Chile cuente con mejores condiciones para invertir y contratar. Eso es especialmente importante para las mujeres y los jóvenes, que hoy enfrentan mayores dificultades para encontrar empleo”, señaló.

Cerca de 8 mil contrataciones formales

La feria forma parte de la Cruzada X el Empleo, iniciativa impulsada por INACAP, la CPC y Empresas X Chile, que busca alcanzar 20 mil nuevas contrataciones formales en el país.

De acuerdo con las cifras informadas, el programa registra cerca de 8 mil contrataciones, lo que representa un 40% de la meta.

En paralelo, la plataforma Emplea X Chile mantiene más de 21 mil ofertas laborales disponibles, con 18 mil empresas y 242 mil usuarios registrados.

El sitio gratuito permite acceder a vacantes, prácticas profesionales, cursos de capacitación y herramientas de preparación laboral, además de ofrecer a las empresas un espacio para publicar ofertas y registrar contrataciones.