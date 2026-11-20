La democracia no se sostiene únicamente en elecciones periódicas ni en instituciones que regulan el ejercicio del poder. Su fortaleza depende de la vitalidad de la sociedad civil.

En tiempos de creciente desconfianza hacia la política, resulta necesario recordar que no existe una democracia representativa sólida sin partidos políticos capaces de interpretar la diversidad social, organizar la voluntad ciudadana y ofrecer proyectos de futuro.

Los partidos cumplen funciones esenciales: articular intereses, formar liderazgos, elaborar políticas públicas y asegurar la responsabilidad de quienes ejercen el poder. Su debilitamiento no constituye, por tanto, un problema exclusivo de sus militantes, sino un desafío que compromete a toda la sociedad.

Una de las principales dificultades de nuestro tiempo es la creciente personalización de la política. Con demasiada frecuencia, los proyectos colectivos son desplazados por liderazgos construidos en torno a la popularidad individual y las expectativas electorales inmediatas. Cuando las organizaciones dependen más de una persona que de sus principios, pierden continuidad, capacidad de deliberación y sentido de responsabilidad pública.

Por ello, los partidos políticos chilenos necesitan recuperar su condición de espacios de reflexión, formación y aprendizaje democrático, donde distintas generaciones puedan debatir ideas, reconocer sus diferencias y construir propuestas orientadas al bien común.

Esta tarea exige, ante todo, coherencia. No es posible defender públicamente la democracia y desconocer sus principios en la vida interna de las organizaciones. La participación de los militantes, la renovación de los liderazgos, la transparencia y la rendición de cuentas son condiciones indispensables para recuperar la legitimidad. Por el contrario, la corrupción, el clientelismo y la subordinación a intereses particulares erosionan profundamente la confianza ciudadana.

La democracia necesita competencia política, pero también capacidad de diálogo y acuerdo. El pluralismo supone reconocer la legitimidad de quienes piensan distinto. Los partidos deben defender sus convicciones con firmeza, pero también comprender que alcanzar compromisos constituye una expresión de madurez y responsabilidad democrática. Del mismo modo, la disciplina partidaria no puede confundirse con obediencia irrestricta, pues la libertad de conciencia y la deliberación enriquecen las decisiones colectivas.

En este desafío, las universidades tienen mucho que aportar. A través de investigaciones, observatorios y centros de pensamiento, pueden contribuir a comprender las transformaciones sociales, interpretar las preocupaciones de la ciudadanía y generar conocimientos rigurosos que orienten las decisiones públicas. Asimismo, tienen la responsabilidad de formar futuros líderes con sólidas convicciones éticas, preparación intelectual y una profunda comprensión de los valores y comportamientos democráticos.

Sin embargo, también debemos reconocer una vulnerabilidad. Las universidades son, por su propia naturaleza, espacios plurales, abiertos a la diversidad de ideas y al debate libre. Precisamente por ello, existe el riesgo de que los partidos políticos, en su legítima búsqueda de nuevos liderazgos, pretendan instrumentalizar o cooptar a los jóvenes universitarios para incorporarlos a las disputas inmediatas de la trinchera política.

Las universidades deben ser espacios donde los jóvenes aprendan a pensar con libertad, confrontar argumentos, construir sus propias convicciones y convivir respetuosamente con quienes sostienen posiciones diferentes.

Nuestra misión no es formar seguidores de las disputas contingentes, sino ciudadanos libres, críticos y capaces de participar responsablemente en la vida pública. Resguardar la autonomía universitaria y la libertad de pensamiento no significa alejar a los estudiantes de la política, sino garantizar las condiciones para que puedan ejercerla con discernimiento, independencia y responsabilidad.

Chile necesita fortalecer sus partidos políticos. Ello supone exigirles mayor calidad institucional, coherencia programática, transparencia y una vinculación permanente con las preocupaciones de las personas.

Las leyes pueden establecer garantías, obligaciones y límites, pero ninguna regulación puede sustituir una cultura política fundada en el respeto, la responsabilidad y la vocación de servicio. Recuperar su legitimidad exige el compromiso de las instituciones políticas, de las universidades y de la ciudadanía en su conjunto.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.