En la reciente cumbre de Abu Dabi Moscú reiteró sus exigencias planteadas en 2021 para una paz en Ucrania: retirada de la OTAN a las posiciones de 1997, fin de su ampliación y de actividades militares en Ucrania, Europa oriental, el Cáucaso meridional y Asia central; eliminación de la participación nuclear de EEUU en Europa, impedir la protección nuclear de Francia y Reino Unido a países europeos, fin de la asistencia militar a Ucrania y exclusión de esta de la OTAN, pero no de la Unión Europea.

Estas demandas han sido vistas como expresión del expansionismo ruso el que fundamentaría la decisión de Vladimir Putin de invadir Ucrania. Si bien su responsabilidad es fundamental, es insuficiente para comprender cómo se gestó una de las mayores crisis en Europa desde 1945. Para ello es necesario examinar las decisiones que en la post Guerra Fría tomaron Estados Unidos y sus aliados sobre el futuro orden europeo.

La desaparición de la URSS dio inicio a la construcción de un sistema de seguridad europeo que reconoció a Rusia como parte de esta nueva arquitectura. Los primeros pasos fueron incorporarla a la Asociación para la Paz de la OTAN en 1994 y la firma del Acta Fundacional en 1997, los que expresaron la voluntad de establecer relaciones de cooperación, consultas políticas y colaboración militar y avanzar hacia una Europa sin zonas de influencia excluyentes.

Esta política fue resistida por los EEUU, producto de las demandas de protección de los países de Europa del Este, así como de las presiones republicanas favorables a la expansión de la Alianza. Así, en 1994 la administración Clinton impulsó la ampliación de la OTAN hacia Europa central y oriental, descartando un sistema de seguridad compartido con Rusia.

A partir de 1999 se inició la expansión formal de la OTAN con el ingreso de Polonia, Hungría y República Checa. Con la inclusión de otros países de Europa oriental y, recientemente, de Finlandia y Suecia, la alianza pasó de 12 a 32 integrantes. En Moscú esto fue percibido como el desplazamiento militar de Occidente hacia sus fronteras perdiendo la profundidad estratégica que históricamente le había proporcionado su entorno geográfico.

Esta expansión fue criticada por responsables de la política de seguridad estadounidense (George Kennan, Jack Matlock, William Perry, Henry Kissinger) y destacados académicos (John Mearsheimer, Stephen Cohen, Stephen Walt) ya que podía deteriorar gravemente las relaciones con Rusia y desestabilizar Europa. Una política concebida para la seguridad de los países occidentales podía terminar generando una nueva dinámica de desconfianza, competencia militar y confrontación.

Al iniciar su gobierno Putin (2000) mostró su disposición a profundizar la cooperación con la Unión Europea y la OTAN. Su discurso ante el Bundestag en 2001 y la creación del Consejo OTAN-Rusia en 2002 expresaron la voluntad de construir una asociación estratégica combinando sus capacidades económicas, políticas y de seguridad.

Sin embargo, este acercamiento derivó en desacuerdos profundos producto de la instalación de defensas antimisiles en Polonia y la República Checa promovida por los EEUU. En la Conferencia de Seguridad de Múnich Putin criticó la expansión de la OTAN considerándola una provocación que reducía la confianza mutua y comprometía la seguridad europea.

El punto crítico llegó en 2008, cuando en la cumbre de Bucarest se declaró que Ucrania y Georgia se convertirían en miembros de la OTAN, derivando la confrontación política en acciones militares directas. Rusia intervino en Georgia ese mismo año y, posteriormente, apoyó la separación de facto de territorios ucranianos, anexó Crimea en 2014 e invadió Ucrania en febrero de 2022. Si bien estas violaciones de la soberanía e integridad territorial de Ucrania son responsabilidad de Moscú, comprender sus antecedentes exige reconocer que la política occidental contribuyó a configurar un entorno estratégico crecientemente conflictivo.

Además, la crisis se agudizó con las críticas de EE.UU. a los resultados de las elecciones parlamentarias rusas de 2011 y su apoyo a las protestas, ya que mostró al Kremlin que Washington promovía un cambio de régimen. La revolución del Euromaidán en Ucrania en 2013 profundizó la desconfianza y convirtió a Ucrania en el principal escenario de confrontación entre Moscú y Occidente.

Donald Trump agravó la crisis. Durante casi tres décadas, tanto demócratas como republicanos compartieron, con algunas diferencias, la fórmula de cómo ampliar la influencia estratégica estadounidense en Europa oriental. Por el contrario, Trump introdujo una concepción unilateral de la hegemonía, escasamente comprometida con el multilateralismo y las obligaciones tradicionales de Washington con los europeos. Sus reiterados cuestionamientos a la utilidad de la OTAN, las amenazas de retirar tropas estadounidenses de Europa y su negativa a garantizar la defensa de los aliados que no cumplan determinados compromisos de gasto militar debilitaron la alianza. Sus exigencias de mayor gasto en defensa obligó a los europeos asumir una política no deseada y financiar costos crecientes en un contexto de demandas sociales insatisfechas.

La exclusión de Rusia de un sistema de seguridad europeo fortaleció las corrientes nacionalistas y conservadoras radicales rusas. El eurasianismo y el anti liberalismo occidental adquirieron creciente influencia en el Kremlin. Así, la controversia originalmente estratégica se transformó en una confrontación civilizatoria.

Rusia es responsable de haber iniciado una guerra de agresión contra un Estado soberano, pero obliga a reconocer los errores estratégicos de EEUU y sus aliados. La seguridad europea no podía construirse indefinidamente contra Rusia sin consecuencias para la estabilidad del continente.

El fracaso de esa estrategia de post Guerra Fría demuestra que la paz internacional no se construye exclusivamente mediante la acumulación de poder militar. La política destinada a ampliar la seguridad occidental terminó contribuyendo a una Europa más militarizada, dividida e insegura. Evitar que esta paradoja se convierta en un orden permanente es hoy uno de los principales desafíos de la política internacional.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.