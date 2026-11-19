La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, abordó este jueves la renuncia de la subsecretaria Carolina Rossi, la segunda autoridad de ese rango que deja la cartera durante su gestión. Sin entrar en los detalles del conflicto que precipitó su salida, la secretaria de Estado optó por mirar hacia el futuro y atribuir las turbulencias internas a la “resistencia al cambio” propia de los procesos de transformación.

“Primero le deseo lo mejor a Carolina. Y creo que el Presidente Kast lo dijo muy claro ayer, que es que nosotros tenemos que avanzar, tenemos que pensar en el futuro”, afirmó durante un punto de prensa en el evento Emprende Tu Mente, donde las preguntas por la crisis ministerial se sucedieron sin obtener mayores explicaciones.

Consultada por las dos renuncias registradas durante su gestión, Lincolao ofreció una explicación centrada en los cambios tecnológicos. “Estamos en un momento transformador, en un momento inigualable, donde todo está cambiando por la tecnología”, sostuvo.

“Cuando uno vive en un momento de ese tipo, disruptivo, no es fácil. Ocurren cosas”, agregó, antes de apuntar a que en estos procesos “siempre van a haber situaciones, alguna resistencia al cambio, cosas de ese tipo”.

Sus declaraciones llegan después de que La Moneda aceptara la renuncia de Rossi, tras semanas de enfrentamientos con la ministra. El último episodio se produjo por el despido de tres funcionarios mientras Lincolao se encontraba en Estados Unidos, una decisión que, según denunció la entonces subsecretaria, no le fue informada previamente pese a que ejercía como ministra subrogante.

La salida de Rossi se suma a la de Rafael Araos, quien dejó la subsecretaría el 11 de mayo, también en medio de diferencias con Lincolao por desvinculaciones de funcionarios. Los conflictos internos obligaron incluso a la intervención de La Moneda, a través del ministro del Interior, Claudio Alvarado.

Pese a ese escenario, Lincolao defendió su permanencia y su conducción de la cartera. “Yo soy una persona muy segura de lo que estamos haciendo. Tengo 30 años de trayectoria. La vida no es fácil nunca, especialmente cuando estás haciendo cambios”, señaló, insistiendo en que “siempre va a haber un poquito de disrupción” cuando se intenta modificar el statu quo.

También aseguró mantener una “excelente relación” con el Gobierno y destacó una conversación sostenida el miércoles con Alvarado, en medio de los cuestionamientos al funcionamiento del ministerio.

“En diez años nos vamos a acordar de este minuto, del liderazgo que tuvimos y de la fuerza, la firmeza que tuvimos para hacer lo que es necesario”, planteó.

Finalmente, la ministra aseguró apreciar el trabajo de sus dos exsubsecretarios, aunque volvió a restar espacio a las controversias. “Yo les deseo lo mejor, pero esas son cosas que ocurren”, sostuvo.

La crisis se desarrolla, además, mientras Lincolao enfrenta cuestionamientos por el acuerdo de colaboración firmado con OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, cuyas cláusulas de confidencialidad y alcances sobre el uso de datos han generado reparos y gestiones de parlamentarios ante Contraloría.