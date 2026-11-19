El 17 de noviembre fue desvinculada de sus funciones como directora ejecutiva de la XIII Bienal Internacional de Artes de Valparaíso (BIAV) Rocío Douglas. Desde la Municipalidad de Valparaíso argumentaron que la decisión responde a situaciones vinculadas al ejercicio de sus funciones.

“Esta decisión responde a situaciones vinculadas al ejercicio de sus funciones, particularmente en lo referido al cumplimiento de los procedimientos y protocolos institucionales establecidos para la gestión y toma de decisiones”, expresaron desde el Municipio.

“Como municipio, reafirmamos nuestro compromiso con el adecuado desarrollo de esta XIII edición de la Bienal, cuya programación y actividades continuarán ejecutándose con normalidad, conforme a lo planificado”, agregaron.

Rechazo de afectada

Sin embargo, la gestora cultural asegura que no se aclaró las acciones que justificaban su despido.

“Al consultar por sus fundamentos, se me señaló que habría asumido atribuciones que no correspondían a mi cargo. Solicité que se identificaran las acciones concretas que sustentaban esa afirmación, pero no recibí una respuesta que permitiera conocerlas. Durante mi gestión tampoco recibí advertencias formales, evaluaciones de desempeño ni modificaciones explícitas de mis responsabilidades”, explicó a El Mostrador.

En marzo de 2026, la Municipalidad de Valparaíso, a través de su Dirección de Desarrollo Cultural, invitó a Douglas a asumir la Dirección Ejecutiva de la XIII BIAV. Desde entonces asumió la coordinación de equipos, el desarrollo de la programación, la articulación institucional y la planificación de una nueva versión de la Bienal.

Este trabajo se desarrolló junto a la Comisión Bienal, creada mediante decreto alcaldicio e integrada por representantes de universidades, espacios culturales y organizaciones vinculadas a las artes de la visualidad.

Carta de apoyo

El despido de Douglas tuvo un respaldo inmediato de distintos actores culturales elaboraron una carta en apoyo a la exdirectora, donde artistas, curadores, gestores, investigadores y trabajadores de la cultura manifestaron su rechazo a la desvinculación de la gestora.

“Rocío Douglas es una gestora cultural con vasta trayectoria en la Región de Valparaíso y reconocido profesionalismo. Su salida se produce con la Bienal en plena ejecución y a días de que se den a conocer los resultados del Concurso, un momento en que cientos de personas han depositado su trabajo y su confianza en el proceso. Decidir sin dar razones, en esa etapa, genera opacidad y pone en duda la continuidad y la integridad de lo que se ha construido. Extraña que nadie de la comisión bienal actual se haya pronunciado en este irregular y grave caso”, expresa la carta.

“Desde lo ético -planteado desde la precarización de los/as trabajadores/as de arte en Chile- no se debería despedir a una directora de una bienal en pleno ejercicio y sin indicarle ningún motivo”, agrega el documento.