Chile se prepara para dar un paso inédito en la formación de profesionales de la salud con la creación del Centro de Educación Clínica Avanzada (CECA), una iniciativa de la Universidad Andrés Bello (UNAB) que busca transformar la manera en que se desarrollan las competencias clínicas de los futuros profesionales del área.

Con su apertura proyectada para marzo de 2027, el CECA aspira a convertirse en el centro de educación clínica inmersiva más grande e innovador de Chile y Latinoamérica.

Con una inversión superior a los USD 40 millones, la apuesta de la UNAB apunta a fortalecer la formación práctica mediante un ecosistema único por su escala, transversalidad, incorporación de tecnologías avanzadas y aplicación de metodologías innovadoras de aprendizaje continuo y progresivo.

“Estamos impulsando una iniciativa sin precedentes en la región. El CECA refleja nuestra convicción de que la excelencia académica se construye acercando la formación a la realidad profesional, integrando innovación, tecnología y aprendizaje inmersivo para contribuir al desarrollo de mejores profesionales y, en definitiva, de una mejor salud para las personas y el país”, sostiene el rector de la Universidad Andrés Bello, profesor Julio Castro.

Con más de 18.000 m² y 65 espacios destinados a la práctica clínica y la reflexión académica, el CECA recreará de forma integral el funcionamiento de un centro asistencial, incluyendo los distintos niveles de atención, desde el prehospitalario hasta el hospitalario. Así, los estudiantes podrán experimentar el circuito completo de atención de un paciente, desde su ingreso hasta el alta médica, interactuando con equipos de salud, familiares y situaciones propias del ejercicio profesional cotidiano.

Tecnologías inmersivas y simulación clínica avanzada

Gracias a la incorporación de simulación avanzada, realidad virtual y otras tecnologías inmersivas, el centro permitirá a los estudiantes entrenar en entornos de alta complejidad, replicando escenarios clínicos de manera segura y controlada.

“Los profesionales que se formen en este entorno tendrán la oportunidad de enfrentarse a situaciones clínicas complejas antes de llegar al contacto directo con pacientes. Esto permitirá desarrollar competencias técnicas, capacidad de resolución de problemas, trabajo interdisciplinario y habilidades comunicacionales en un entorno seguro, favoreciendo una mejor preparación para los desafíos reales de la atención en salud y contribuyendo a una atención más segura y de mayor calidad para las personas”, señala el Dr. Patricio Burdiles, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello.

En alianza con algunos de los proveedores tecnológicos más importantes del mundo, entre ellos Philips, Gaumard, PI, Arquimed y Amazon Web Services (AWS), el CECA incorporará equipamiento y soluciones que hasta ahora no habían sido utilizadas en Chile con fines de educación clínica.

Entre sus espacios más innovadores destacan la Sala de Salud Inmersiva, única en Chile y diseñada para recrear entornos clínicos mediante contenidos interactivos tridimensionales; el Centro de Imagenología, que permite replicar procedimientos de diagnóstico por imágenes utilizando equipamiento real adaptado a procesos formativos; la Ambulancia Háptica, única en Latinoamérica por su capacidad de reproducir experiencias de atención prehospitalaria altamente realistas; y simuladores de alta tecnología capaces de representar escenarios clínicos complejos y responder dinámicamente a las intervenciones de los estudiantes.

Alianzas y colaboración en la formación de profesionales de la salud

Uno de los aspectos que distingue al CECA como un ecosistema transversal e integral es la colaboración entre las instituciones que participan en su desarrollo. Empresas tecnológicas líderes a nivel internacional, centros clínicos como Clínica Las Condes y Clínica Indisa, e instituciones de educación superior como la Universidad de Las Américas y AIEP aportan conocimientos, experiencia y capacidades que enriquecen el proyecto.

Esta colaboración, inédita en Chile, permitirá generar un ecosistema multidisciplinario de formación clínica, potenciar el trabajo conjunto entre distintas disciplinas de la salud y fortalecer este modelo de aprendizaje.

Impacto en la formación y el sistema de salud

El desarrollo del CECA se produce en un contexto en que los sistemas sanitarios enfrentan desafíos crecientes, como el envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas y la necesidad de contar con profesionales cada vez más preparados para responder a escenarios complejos.

En ese marco, la iniciativa de la Universidad Andrés Bello busca convertirse en un referente regional de educación clínica avanzada y contribuir a elevar los estándares de formación de miles de futuros profesionales de la salud.

“Queremos que el CECA sea un entorno vivo, que dialogue con el sistema de salud real, que conecte docencia, simulación, investigación y humanización del cuidado. Nuestro desafío es formar profesionales altamente competentes, pero también profundamente conscientes de su rol humano y social”, concluye el Dr. Burdiles.

Datos clave del Centro de Educación Clínica Avanzada (CECA)