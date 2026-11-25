La disputa por los votos para resolver la acusación constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, abrió una nueva controversia en el Congreso. Esta vez, el foco está puesto en las licencias médicas de parlamentarias cuya ausencia puede incidir en el resultado de la ofensiva opositora.

Las diputadas del Partido de la Gente (PDG) Pamela Jiles y Zandra Parisi presentaron licencias médicas por dos semanas, lo que complicó las aspiraciones de la oposición de aprobar el libelo este lunes 30 de noviembre.

Parisi acreditó una intervención odontológica y anunció que recurrirá a la Comisión de Ética de la Cámara si quienes cuestionan su situación médica no presentan antecedentes que sustenten sus críticas. Desde el equipo de Jiles, en tanto, explicaron que la parlamentaria enfrenta problemas de salud desde hace más de un mes y se encuentra bajo indicación de reposo absoluto.

Desde el Partido Socialista (PS), el jefe de bancada Raúl Leiva instó a los parlamentarios con licencia a evaluar su participación en la votación. El diputado del PPD Cristián Tapia, por su parte, cuestionó la coincidencia de las ausencias.

Republicano desata molestia en el Frente Amplio

La controversia escaló luego de que el diputado republicano Alejandro Riquelme aludiera a la licencia médica de su par del Frente Amplio (FA) Javiera Morales, quien suspendió sus actividades legislativas tras ser diagnosticada con cáncer de mama en marzo.

En entrevista con radio Cooperativa, Riquelme mencionó la asistencia de Morales a un matrimonio, aunque aseguró que no ponía en duda la validez de su licencia. Su intervención buscaba cuestionar el trato que la oposición ha dado a las parlamentarias del PDG.

Sus declaraciones provocaron el rechazo de la secretaria general del FA, Constanza Martínez, quien intervino durante el programa radial para exigir que el tratamiento oncológico de Morales quedara fuera de la discusión política.

Kast pide confianza a los republicanos

En paralelo, el Presidente José Antonio Kast abordó la inquietud de su propia bancada por la permanencia de Rabat en el gabinete durante una reunión realizada el martes en Cerro Castillo.

Los 30 diputados republicanos comprometieron su rechazo a la acusación constitucional, pese a los reparos que existen en la colectividad respecto de la continuidad del secretario de Estado.

El Mandatario solicitó lealtad y confianza a los parlamentarios y defendió su determinación de mantener al ministro, bajo el argumento de que no infringió la normativa vigente y que es la autoridad indicada para impulsar la derogación de la ley que permitió las rebajas de condenas.

El libelo presentado por la oposición apunta a la responsabilidad de Rabat en la firma de decretos que beneficiaron a condenados por violaciones y abusos sexuales contra menores de edad.