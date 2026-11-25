Empresas Iansa anunció este miércoles el término definitivo de la producción de azúcar a partir de remolacha nacional, poniendo fin a 73 años de una actividad que marcó el desarrollo agrícola e industrial del centro sur de Chile. La decisión fue adoptada por el directorio de la compañía y comunicada mediante un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La situación agrava la crisis de los agricultores remolacheros de la región del Ñuble, tal como lo informara en junio pasado Aquí Ñuble, de El Mostrador.

En el documento, firmado por el gerente general de Iansa, Pablo Montesinos Pizarro, la empresa informó que el cierre de esta actividad, junto con la desvalorización de otros activos y los cambios en el régimen tributario, tendrá un impacto negativo de US$ 37,8 millones en sus resultados.

Fundada en 1953 por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), Iansa instaló su primera planta azucarera en Los Ángeles, Región del Biobío. La decisión no supone su salida del mercado del azúcar, sino el término de su elaboración a partir de remolacha nacional.

La crisis de los remolacheros y el rechazo a la ayuda del Gobierno

La decisión tiene como antecedente el anuncio realizado por Iansa a comienzos de mayo, cuando comunicó que dejaría de recibir remolacha en su planta Cocharcas, en San Carlos, a partir de la temporada 2026-2027. Solo en Ñuble, más de dos mil hectáreas estaban destinadas a este cultivo.

Como informó el newsletter Aquí Ñuble de El Mostrador, los productores rechazaron las medidas de apoyo impulsadas por el Ministerio de Agricultura. Entre ellas figuraba un crédito con tasa preferencial de BancoEstado, respaldado por una garantía estatal y con plazos de pago de hasta 18 meses.

Los agricultores cuestionaron que la tasa ofrecida, de un 0,89 %, fuera superior al 0,6 % al que algunos podían acceder en la banca privada. Marcelo San Martín, integrante de la Asociación de Remolacheros de Ñuble, aseguró entonces que se sentían “abandonados” por el Gobierno. El gremio demandaba un subsidio directo, alternativa que fue descartada.

Tampoco convencieron las propuestas de reconversión hacia cereales, legumbres y hortalizas. “Por una hectárea de trigo se paga $400 mil; por una de remolacha recibimos $1.200.000”, explicó San Martín.

El costo político en Ñuble

La crisis también generó cuestionamientos desde el propio oficialismo en una región donde el Presidente José Antonio Kast obtuvo un 69,85 % de los votos en la segunda vuelta presidencial.

“Necesito el compromiso del Gobierno, este es mi Gobierno y no nos puede abandonar ahora”, afirmó en junio el diputado Cristóbal Martínez (UDI).

Desde la oposición, el diputado Felipe Camaño (independiente-DC) también emplazó al Mandatario: “Muchos agricultores confiaron en usted, votaron por usted y hoy esperan respaldo real”.

El hecho esencial difundido este miércoles no entrega información sobre las consecuencias laborales del cierre ni sobre medidas de apoyo a los productores afectados.

El impacto financiero del cierre

Según detalló la compañía ante la CMF, el fin de la producción supone ajustes por US$ 28,6 millones antes de impuestos, asociados principalmente a infraestructura, equipos y repuestos.

A ello se agregan US$ 9,8 millones por la diferencia entre el valor comercial y contable de terrenos y otros bienes en proceso de venta.

La empresa también estimó un deterioro de US$ 8,2 millones en activos por impuestos diferidos, producto de la aplicación de la Ley 21.850, publicada el 17 de octubre, que modifica el régimen del impuesto a la renta aplicable a la compañía.

Tras incorporar un efecto tributario positivo de US$ 8,8 millones, Iansa cifró el impacto negativo total en sus resultados en US$ 37,8 millones.

Revisa el hecho esencial de Iansa.

Hecho esencial Iansa 25 noviembre