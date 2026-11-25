La exigencia de renuncia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, marcó la marcha convocada por organizaciones feministas y sociales durante la tarde de este miércoles en el centro de Santiago, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Según informó Radio Bío Bío, miles de manifestantes se congregaron en Plaza Baquedano para expresar su rechazo a la violencia de género y cuestionar las políticas del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Con carteles y lienzos, las asistentes apuntaron especialmente contra Rabat por las controvertidas rebajas de penas concedidas a personas condenadas por violaciones y abusos sexuales contra menores de edad. La salida del secretario de Estado fue una de las principales demandas de la jornada.

La movilización contempló un recorrido por la Alameda, desde Plaza Baquedano hasta el sector de Los Héroes, lo que obligó a interrumpir el tránsito en el eje Alameda-Providencia.